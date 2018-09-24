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    • Узбекистан

    «Узбектелеком» к 2020 году может лишиться монополии

    В Узбекистане интернет-провайдерам и сотовым компаниям к 2020 году могут предоставить доступ к международным сетям телекоммуникаций в обход национального оператора связи «Узбектелеком», пишет Gazeta.uz.

    Интернет-кафе; фото с сайта: Eurasianet
    Интернет-кафе; фото с сайта: Eurasianet

    Проект либерализации связи предусмотрен в «дорожной карте» Стратегии инновационного развития РУз на 2019−2021 годы. Документ планируется принять до 1 января 2020 года.

    Это позволит снизить стоимость услуг связи для потребителей.

    Также президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил к 2030 году вывести Узбекистан в список 50 наиболее инновационных стран мира.

    19 сентября глава государства раскритиковал работу Министерства связи и информационных коммуникаций.

    «Несколько раз с вами встречались, но результата нет, скорости нет, привлечение инвестиций по сравнению с 2016 годом резко снизилось. Нужно быстро устранить имеющиеся проблемы и ускоренно развивать отрасль, резко увеличить объем инвестиций и экспорта, самое важное – обеспечить положительные изменения в системе в скорейшее время», – заявил президент РУз.

    Темы: Интернет в Центральной Азии, Свобода слова
    Теги: интернет монополия трафик Узбекистан узбектелеком
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