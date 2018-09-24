«Узбектелеком» к 2020 году может лишиться монополии

В Узбекистане интернет-провайдерам и сотовым компаниям к 2020 году могут предоставить доступ к международным сетям телекоммуникаций в обход национального оператора связи «Узбектелеком», пишет Gazeta.uz.

Проект либерализации связи предусмотрен в «дорожной карте» Стратегии инновационного развития РУз на 2019−2021 годы. Документ планируется принять до 1 января 2020 года.

Это позволит снизить стоимость услуг связи для потребителей.

Также президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил к 2030 году вывести Узбекистан в список 50 наиболее инновационных стран мира.

19 сентября глава государства раскритиковал работу Министерства связи и информационных коммуникаций.

«Несколько раз с вами встречались, но результата нет, скорости нет, привлечение инвестиций по сравнению с 2016 годом резко снизилось. Нужно быстро устранить имеющиеся проблемы и ускоренно развивать отрасль, резко увеличить объем инвестиций и экспорта, самое важное – обеспечить положительные изменения в системе в скорейшее время», – заявил президент РУз.