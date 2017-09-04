Интриги самаркандского двора: Иман Каримова появилась рядом с тетей Лолой

Иман Каримова, дочь арестованной Гульнары Каримовой, впервые за последние годы появилась на публике и возложила цветы к могиле деда – первого президента РУз Ислама Каримова.

Умерший год назад первый президент Узбекистана Ислам Каримов оставил после себя развал не только в стране, но и в собственной семье.

Новое руководство Узбекистана в лице президента Шавката Мирзиёева, похоже, пытается восстановить не только положение в экономике и во внешней политике страны, но и придать большую нормальность и человечность в отношениях семьи Каримовых.

2 сентября, в первую годовщину смерти Каримова, в Самарканде состоялась церемония возложения цветов к его могиле, где неожиданно рядом с младшей дочерью покойного лидера Лолой Каримовой-Тилляевой появилась Иман Каримова – дочь старшей Гульнары.

Самой Гульнары в Самарканде не было. Она находится под арестом. В июле этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что старшая дочь Каримова переведена из-под домашнего ареста под стражу и ей предъявлены обвинения в масштабной коррупции и хищениях по крайней мере двух миллиардов долларов США.

Под домашний арест Гульнара попала еще при жизни отца – в феврале 2014 года, при нем же, как сообщала Генпрокуратура, ее арест был узаконен: в августе 2015 года суд Ташкентской области приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

Все время нахождения под арестом Гульнары ее дети – Ислам и Иман – тоже переживали опалу. Иман находилась какое-то время с матерью в доме в Ташкенте, Ислам с декабря 2013 года был в Великобритании и оставался оторванным от своей семьи, порой без никакой связи.

В интервью Узбекской службе Би-би-си Ислам Каримов-младший говорил, что его мать и сестру не пустили на похороны деда, рассказывал, что они обе находятся в бесправном положении в стране. К примеру, что его мать могут морить голодом, а сестра проживает в Ташкенте в гостинице «Туркестан», где в основном останавливаются приезжающие в столицу сельские жители.

Он выражал убежденность, что при его приезде в Узбекистан всю его семью ждет смерть, что их всех вместе убьют.

Беды своих родных Ислам, как раньше это делала его мать Гульнара, прежде всего объяснял интригами со стороны бабушки – Татьяны Каримовой , а также тети – Лолы Каримовой-Тилляевой.

Но в минувшую субботу Иман с большим букетом роз поднималась к могиле деда в компании тети Лолы, там же неподалеку находилась бабушка Татьяна, которая произнесла речь в память о супруге.