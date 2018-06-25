Равшан Ирматов назначен на матч ЧМ-2018 Испания – Марокко

Сегодня, 25 июня, рефери из Узбекистана Равшан Ирматов рассудит матч группы В Кубка мира по футболу между сборными Испании и Марокко.

Игра начнется в 23:00 по ташкентскому времени в Калининграде на одноименном стадионе. Ассистировать главному арбитру будут лайнсмены Абдухамидулло Расулов и Жахангир Саидов. Резервным судьей назначен представитель ОАЭ Мохаммед Абдулла.

21 июня Равшан Ирматов обслуживал матч группы D Аргентина – Хорватия (0:3). После игры судейскую бригаду из Узбекистана раскритиковали эксперты из России и Нидерландов. В частности, Ирматова обвинили в том, что он не смог пресечь грубую игру обеих сборных.