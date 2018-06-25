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    Равшан Ирматов назначен на матч ЧМ-2018 Испания – Марокко

    Сегодня, 25 июня, рефери из Узбекистана Равшан Ирматов рассудит матч группы В Кубка мира по футболу между сборными Испании и Марокко.

    Равшан Ирматов; фото из открытых источников
    Равшан Ирматов; фото из открытых источников

    Игра начнется в 23:00 по ташкентскому времени в Калининграде на одноименном стадионе. Ассистировать главному арбитру будут лайнсмены Абдухамидулло Расулов и Жахангир Саидов. Резервным судьей назначен представитель ОАЭ Мохаммед Абдулла.

    21 июня Равшан Ирматов обслуживал матч группы D Аргентина Хорватия (0:3). После игры судейскую бригаду из Узбекистана раскритиковали эксперты из России и Нидерландов. В частности, Ирматова обвинили в том, что он не смог пресечь грубую игру обеих сборных.

    Темы: Спорт, Узбекистан, Чемпионат мира по футболу - 2018
    Теги: Испания Марокко Равшан Ирматов чемпионат мира по футболу
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