Ишак-арба завоевывает провинции Узбекистана

Дефицит горючего в провинциях Узбекистана возродил новое ремесло: изготовление повозок для транспортировки грузов. Выросла и ценность осликов.

В советские годы в селах Узбекистана стало привычным перевозить грузы на тракторах или автомобилях.

Но в последние годы, когда горючего стало катастрофически не хватать, узбекистанцы начали возвращаться к гужевому транспорту, а именно – к ишак-арбе.

Сегодня сельские мастера могут с легкостью предложить изготовление повозки-арбы, в которую можно запрячь ослика. Причем в современные повозки вставляются полуоси от автомобилей.

Это должна быть ювелирная работа мастера. Если найдется целиком задняя ось со всеми прикреплениями от «Жигулей» или «Москвича» – большая удача. Это главное в арбе. Остальное – дело сварщика.

Для кузова и тяги к ишаку подойдет всякий более-менее пригодный металл. Вот вам и арба!

При доставке собственного сырья сварщики могут собрать арбу за 100 тысяч сумов (12,5 доллара), а на базаре покупка повозки может обойтись от 300 до 700 тысяч сумов, исходя от использованных материалов. При желании можно сделать съемную сетку для перевозки соломы.

Один раз сделай такую арбу – и используй на здоровье, говорят умельцы, тем более что ишаку горючее не нужно, да и питается он чем придется: подножный корм – и всё.