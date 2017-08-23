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    • Узбекистан

    Ишак-арба завоевывает провинции Узбекистана

    Дефицит горючего в провинциях Узбекистана возродил новое ремесло: изготовление повозок для транспортировки грузов. Выросла и ценность осликов.

    Ишак-арба в Узбекистане; фото: Ц-1
    Ишак-арба в Узбекистане; фото: Ц-1

    В советские годы в селах Узбекистана стало привычным перевозить грузы на тракторах или автомобилях.

    Но в последние годы, когда горючего стало катастрофически не хватать, узбекистанцы начали возвращаться к гужевому транспорту, а именно – к ишак-арбе.

    Сегодня сельские мастера могут с легкостью предложить изготовление повозки-арбы, в которую можно запрячь ослика. Причем в современные повозки вставляются полуоси от автомобилей.

    Это должна быть ювелирная работа мастера. Если найдется целиком задняя ось со всеми прикреплениями от «Жигулей» или «Москвича» – большая удача. Это главное в арбе. Остальное – дело сварщика.

    В каждом селе Узбекистана появились изготовители арбы; фото: Ц-1
    В каждом селе Узбекистана появились изготовители арбы; фото: Ц-1

    Для кузова и тяги к ишаку подойдет всякий более-менее пригодный металл. Вот вам и арба!

    При доставке собственного сырья сварщики могут собрать арбу за 100 тысяч сумов (12,5 доллара), а на базаре покупка повозки может обойтись от 300 до 700 тысяч сумов, исходя от использованных материалов. При желании можно сделать съемную сетку для перевозки соломы.

    Один раз сделай такую арбу – и используй на здоровье, говорят умельцы, тем более что ишаку горючее не нужно, да и питается он чем придется: подножный корм – и всё.

    Ослики - самый надеждый транспорт; фото: Ц-1
    Ослики — самый надеждый транспорт; фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Традиции Центральной Азии, Транспорт в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: ишак ишак-арба ослик ослики в Узбекистане
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