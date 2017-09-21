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    • Узбекистан

    Интурист / Ислам Каримов – за решеткой

    Иностранный турист, недавно побывавший в Ташкенте, удивился смелости новой власти Узбекистана, поместившей за решетку прежнего лидера – Ислама Каримова.

    Памятник Исламу Каримову в Ташкенте за решеткой...
    Памятник Исламу Каримову в Ташкенте за решеткой…

    Судить Ислама Каримова при жизни не удалось: диктатор умер от инсульта год назад и по воле Аллаха оставил Узбекистан и его народ после 27 лет единоличного правления.

    Но символический арест и помещение Каримова за решетку заметил побывавший на днях в Ташкенте турист из Европы.

    Он прислал в редакцию Ц-1 фото памятника Каримову, установленного в центре Ташкента, у входа в его резиденцию и офис «Оксарой». Памятник огражден высокой решеткой.

    «Это так смело со стороны нового руководителя Узбекистана – посадить своего предшественника за решетку», – написал он.

    Памятник Исламу Каримову был открыт 31 августа. Но, по наблюдению журналистов Ц-1, к нему ходят единицы людей, чаще всего молодежь, чтобы сделать селфи рядом с монументом почившему диктатору.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам Каримов, Узбекистан
    Теги: Ислам Каримов памятник Исламу Каримову Ташкент Узбекистан
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