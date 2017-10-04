К чему призвал бухарских христиан российский патриарх?

Древнюю Бухару посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, где говорил о религиозности не по обычаю или этничности, а о вере живой.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) в рамках своего визита в Узбекистан 2 октября посетил Бухару. Встреча с верующими прошла в храме Архангела Михаила. Послушать иерарха здесь собралось свыше тысячи человек.

В первую очередь патриарх выразил свою радость от встречи с местной православной общиной и поделился своими знаниями о Бухаре.

«Встреча с вами имеет для меня очень большое значение. Конечно, я читал о Бухаре, знаю историю этого города, его культурное значение, как и особое значение Бухары для людей, исповедующих ислам, но трудно было представить, что в какой-то момент я смогу посетить этот город и увидеть вас, православную паству», – сказал Кирилл.

О вере и религиозности

Не мог предстоятель церкви не сказать о вере, которая, по его словам, является основой взаимоотношений.

«Очень важно, чтобы религиозность нашего народа, в том числе живущего вне России, не была религиозностью только по обычаю:

мол, если ты русский, то должен быть православным. Религиозность должна быть живой. Верующим нельзя быть от воскресенья до воскресенья. Верующий человек живет своей верой, полагает ее в основу своего отношения к окружающим. Вот главная задача пастырей – пробуждать в пастве именно такую веру».

О религиозном воспитании детей

Часто в своих выступлениях патриарх говорит о религиозном воспитании детей. В Бухаре он еще раз затронул эту тему.

«Наиболее важные идеи, которые распространялись на протяжении всей человеческой истории, передавались каждому последующему поколению в первую очередь через родителей, потому что родители учат ребенка с самого начала его жизни, они формируют его характер, они формируют его мировоззрение. И как важно, чтобы дети приобщались к вере с первых лет жизни! Очень важно также, чтобы по мере взросления ребенок получал знания о своей вере».

О дружбе между православными и мусульманами

Находясь с визитом в мусульманской стране, не обошел стороной глава РПЦ и тему дружбы между приверженцами православия и ислама.

«Вы живете среди мусульманского большинства. Бухара – это особый город. Здесь находится известное во всем мире медресе, в котором воспитывались выдающиеся деятели исламского мира, богословы, занимающие сейчас высокие посты в исламской умме.

Очень важно, чтобы наши отношения с представителями исламской религии всегда были мирными и добрыми. Добрые отношения между представителями разных религий, христианства и ислама, являются необходимым залогом общественного процветания».

Знакомство с исламской Бухарой

Визит главы РПЦ в Бухару продолжился ознакомительной программой. Он посетил мавзолей Чашмаи Аюб («Источник Иова») – библейского пророка, почитаемого тремя мировыми религиями, – исламом, христианством, иудаизмом.

Патриарх ознакомился также с образовательным процессом в медресе Мир Араб, искусством каллиграфии, пообщался с его руководством, мусульманским духовенством, побывал в мечети Калон, где дал интервью телеканалу «Узбекистон». Затем делегация отправилась в цитадель Арк.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Узбекистан 29 сентября. За это время он побывал в Ташкенте и Самарканде. Посещение Бухары стало конечным пунктом его официального визита.