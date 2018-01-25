К изданию готовится книга об Исламе Каримове и его тайнах

Покойный президент Узбекистана стыдился родственников, страдал эпилептическими припадками – эти и другие сенсации войдут в книгу журналиста Улугбека Бакира.

Проживающий в Норвегии независимый журналист Улугбек Бакир в интервью Ц-1 рассказывает о выходе сенсационной биографии первого президента Узбекистана Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года до смерти в 2016-ом.

Выход книги, которую напечатает европейское издательство, ожидается в начале лета этого года.

«Надеюсь, что моя книга станет не только попыткой честной биографии Каримова, но и началом дискуссии о том, кем он был для Узбекистана», – говорит Улугбек.

По его словам, толчком к написанию книги стали интервью с племянником первого президента, сыном его старшего брата Арслана – Джамшидом Каримовым.

Интервью с Джамшидом, в которых он впервые рассказал о тайнах семьи Каримовых, опубликованные на различных сайтах, имели резонанс: читатели просили прислать ссылки, требовали продолжения и перевода интервью.

Но кроме бесед с ним в книгу войдут 40 интервью известных узбекистанцев – писателей, диссидентов, политзаключенных, государственных и политических деятелей.

Эти люди знали Каримова, работали с ним или стали жертвой его политики. Они ответили на восемь вопросов о президенте – самые интересные воспоминания и мнения станут частью книги.

Ц-1 попросил Улугбека Бакира рассказать о пяти вещах, которые его удивили в процессе работы над биографией Ислама Каримова.

1. Ислам Каримов скрывал свое происхождение. В биографии политика упоминалось о двух братьях.

На самом деле в самаркандской семье Санобар и Абдугани Каримовых росло еще шесть сыновей и одна дочь.

Судьба братьев сложилась по-разному: Аманулло воевал во время Второй мировой войны, попал в немецкий плен и умер молодым. Арслан Каримов — отец Джамшида — достиг поста председателя суда в Джизакском районе. Ибодулло Каримов дожил до 90 лет и работал преподавателем Самаркандского института торговли.

Икром Каримов был художником и тоже страдал от приступов эпилепсии. Куддус Каримов был кандидатом наук.

У большинства братьев не сложилась семейная жизнь. Покойный президент сторонился семьи и постоянно общался только со старшей сестрой Мехринисо — старшим мастером и передовиком производства самаркандской ткацкой фабрики «8 марта». К настоящему время все братья и сестра президента умерли.

Каримов окончательно дистанцировался от родственников в 80-х, выдумав легенду о сиротском прошлом. В то время брат политика – Хуршид – оказался замешан в финансовых махинациях и сидел в тюрьме. Брат-уголовник мог испортить карьеру политику, который занимал пост заместителя председателя Госплана УзССР.

2. Каримов был болен и страдал от эпилептических припадков. Приступы мог спровоцировать перенесенный в юности энцефалит. Люди из окружения президента знали об этом и старались не сообщать главе государства плохие новости: как только он начинал кричать и нервничать, мог начаться приступ.

У советников даже была деревянная ложка на случай припадка – ею поддерживали язык.

«Получается, что 27 лет Узбекистаном управлял больной человек и информацию о его здоровье держали в секрете», – удивляется Улугбек.

Показательно, что после публикации этой информации узбекские СМИ взяли интервью у лечащего врача Каримова, который утверждал, что президент был абсолютно здоров.

3. Издевался над первой женой. Первая супруга покойного президента – Наталья Петровна Кучми стала очень выгодной партией для Каримова.

Известно, что ее отец – Петр Кучми – был директором завода «Ташсельмаш», куда устроился работать и будущий президент. Наталья и Ислам поженились в начале 1960-х, и карьера молодого выходца из Самарканда резко пошла в гору.

Но семейная жизнь не сложилась: Каримов бил и ревновал жену и расстался с ней, как только познакомился с Татьяной, дочерью председателя колхоза в Ферганской области – своей второй женой.

4. Петр Каримов – сын Ислама Каримова от брака с Натальей Кучми – только недавно появился в биографии покойного президента. Отношения между отцом и сыном нельзя назвать теплыми. А окончательно они испортились после того, как в 90-х годах Петр хотел открыть свой бизнес (совместное предприятие с итальянскими партнерами) в Ташкенте, но отец запретил: боялся, что испортит ему репутацию. В итоге Каримов заставил сына уехать в Россию, устроив его в узбекский банк.

5. Тайна отца. Слухи о том, что самаркандец Абдугани Каримов не является отцом Ислама Каримова, муссируются не первый год. Ислам Каримов родился 30 января 1938 года. В это время его отец – начальник небольшого склада в Самарканде – уже два года сидел в тюрьме, откуда вышел в 1941 году.

Улугбек считает, что произошла путаница в документах или покойному президенту приписали лишний год.

«Все братья разительно похожи между собой: или они унаследовали гены родителей, или что-то случилось с метриками, скорее всего, когда отца посадили в тюрьму, мама уже была беременна», – предполагает журналист.

По его мнению, ответ на вопрос об отце Каримова могла бы дать генетическая экспертиза и открытие архивов.