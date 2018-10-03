К визиту Шавката Мирзиёева во Францию активисты готовят пикет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9–10 октября совершит рабочую поездку во Францию, где его ожидает пикет активистов, намеренных потребовать от него реальных реформ в стране.
Официальный Ташкент пока не называет точной даты визита Шавката Мирзиёева во Францию, но в Париже не делают из этого тайну и сообщают, что узбекистанский лидер приедет с рабочим визитом в страну 9–10 октября.
Ранее в сухих сообщениях внешнеполитических ведомств двух стран говорилось, что визит Мирзиёева состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанному еще в сентябре 2017-го.
«Я буду счастлив принять Вас в Париже на первой рабочей встрече, – цитировала приглашение Макрона его пресс-служба. – Эта встреча усилит политический диалог между нашими странами перед лицом таких общих проблем, стоящих перед нами, как терроризм, глобальное изменение климата. Также эта встреча даст толчок развитию экономических связей».
Диалог с активистами
Проживающие в Европе активисты из Узбекистана считают, что визит Мирзиёева в Париж, первый в качестве президента в Европу, должен быть использован для максимально откровенного диалога о положении с политическими реформами и правами человека в стране.
Основатель «Клуба пламенных сердец» правозащитница Мутабар Таджибаева считает, что Мирзиёев, освободив наиболее известных политузников страны, на этом окончил диалог с гражданским обществом.
Никакие реформы в области политической и гражданской либерализации в стране не проводятся.
«Президент Мирзиёев не допускает диссидентов и политическую оппозицию в страну, в стране по-прежнему нет ни оппозиции, ни независимых СМИ, критики подвергаются арестам, как наманганский депутат Олимджан Тухтаназаров», – говорит Таджибаева.
Пикет за диалог
28 сентября Мутабар отнесла в префектуру Парижа заявление с просьбой разрешить проведение пикета в столице Франции 9–10 октября во время визита Мирзиёева.
Местом проведения акции активистка выбрала территорию у посольства Узбекистана в Париже и площадь у Эйфелевой башни.
По словам Таджибаевой, порядка двух десятков человек готовятся принять участие в акции, главной целью которой является попытка наладить диалог с президентом Узбекистана и передать ему требования о необходимости соблюдения принципов свободы и прав человека в стране.
Базирующаяся в Париже Международная федерация прав человека (FIDH) готова выслать президенту Узбекистана письмо с призывом начать диалог с гражданским обществом страны, встретиться в Париже с ее сотрудниками, а также с Мутабар Таджибаевой и ее коллегами.