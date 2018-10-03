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    • Узбекистан

    К визиту Шавката Мирзиёева во Францию активисты готовят пикет

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9–10 октября совершит рабочую поездку во Францию, где его ожидает пикет активистов, намеренных потребовать от него реальных реформ в стране.

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    Шавкат Мирзиёев на совещании в Улугнорском районе Андижанской области 19 мая 2018 года; фото: пресс-служба президента РУз

    Официальный Ташкент пока не называет точной даты визита Шавката Мирзиёева во Францию, но в Париже не делают из этого тайну и сообщают, что узбекистанский лидер приедет с рабочим визитом в страну 9–10 октября.

    Ранее в сухих сообщениях внешнеполитических ведомств двух стран говорилось, что визит Мирзиёева состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанному еще в сентябре 2017-го.

    «Я буду счастлив принять Вас в Париже на первой рабочей встрече, – цитировала приглашение Макрона его пресс-служба. – Эта встреча усилит политический диалог между нашими странами перед лицом таких общих проблем, стоящих перед нами, как терроризм, глобальное изменение климата. Также эта встреча даст толчок развитию экономических связей».

    Диалог с активистами

    Проживающие в Европе активисты из Узбекистана считают, что визит Мирзиёева в Париж, первый в качестве президента в Европу, должен быть использован для максимально откровенного диалога о положении с политическими реформами и правами человека в стране.

    Основатель «Клуба пламенных сердец» правозащитница Мутабар Таджибаева считает, что Мирзиёев, освободив наиболее известных политузников страны, на этом окончил диалог с гражданским обществом.

    Никакие реформы в области политической и гражданской либерализации в стране не проводятся.

    «Президент Мирзиёев не допускает диссидентов и политическую оппозицию в страну, в стране по-прежнему нет ни оппозиции, ни независимых СМИ, критики подвергаются арестам, как наманганский депутат Олимджан Тухтаназаров», – говорит Таджибаева.

    Пикет за диалог

    28 сентября Мутабар отнесла в префектуру Парижа заявление с просьбой разрешить проведение пикета в столице Франции 9–10 октября во время визита Мирзиёева.

    Местом проведения акции активистка выбрала территорию у посольства Узбекистана в Париже и площадь у Эйфелевой башни.

    По словам Таджибаевой, порядка двух десятков человек готовятся принять участие в акции, главной целью которой является попытка наладить диалог с президентом Узбекистана и передать ему требования о необходимости соблюдения принципов свободы и прав человека в стране.

    Базирующаяся в Париже Международная федерация прав человека (FIDH) готова выслать президенту Узбекистана письмо с призывом начать диалог с гражданским обществом страны, встретиться в Париже с ее сотрудниками, а также с Мутабар Таджибаевой и ее коллегами.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: визит Мирзиёева во Францию Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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