Дело депутата Олимджана Тухтаназарова – РУз не меняется

Презумпция невиновности по-прежнему не существует для УзТВ, как и журналистская независимость, – арестованного в Намангане депутата уже заклеймили как преступника.

Дело 49-летнего депутата Наманганского областного совета депутатов Олимджана Тухтаназарова, очевидно, представляет большое значение для власти Узбекистана, бросившей на его дискредитацию почти все подручные СМИ страны.

Накануне, 2 октября, государственный телеканал «Узбекистан 24» в новостных выпусках сообщил об аресте в Намангане депутата Тухтаназарова, при этом дав в эфир материал, подготовленный не собственными журналистами, а Службой государственной безопасности (СГБ).

Сюжет СГБ о Тухтаназарове, являющемся членом УзЛиДеп (Узбекистанская либерально-демократическая партия) и арестованном 23 сентября по подозрению в получении взятки в размере 500 долларов, не оставляет вопросов: там нет мнения другой стороны, а один факт, не подвергающийся сомнению, – он преступник.

Но если сюжет на русском языке клеймит и обвиняет Тухтаназарова лишь голосом разоблачителя за кадром, то узбекский вариант, более продолжительный, добавляет еще больше драмы: видеоряд сопровождает тревожная динамичная музыка, как будто речь идет об аресте дьявола или исчадия ада.

Заинтересованность СГБ в «продаже» обществу своей версии ареста депутата понятна: она стоит за этим делом. Видеокадры демонстрируют пять стодолларовых купюр, якобы полученных Тухтаназаровым в качестве взятки, а также его личные признания, что он совершил ошибку…

Но готовность УзТВ и интернет-изданий страны предоставить эфир такому материалу, не подвергнув его критическому анализу, без попытки искать мнения другой стороны, а в целом – правды, говорит о том, что в Узбекистане за минувшие два года со дня смерти президента-диктатора Ислама Каримова ничего не изменилось.

Главный телеканал страны остается рупором власти и силовых структур, готовый по-прежнему оказывать услуги по идеологической и информационной обработке населения. Там нет и намека на журналистскую свободу и независимость, а у героев их сюжетов нет никаких прав, включая на презумпцию невиновности.

«Белая ворона»

Олимджан Тухтаназаров привлек внимание независимых СМИ, когда начал открыто писать на странице в Facebook о своих взглядах на внутреннюю политику страну.

В начале августа он осудил недопуск в страну политэмигранта Бобура Хасана, брата лидера оппозиционного «Бирдамлика» Баходыр Хана Туркестона (в прошлом Баходыра Чориева), желавшего вернуться в страну с миллионными инвестициями для подъема ее экономики.

Наманганский депутат поддерживал связь со многими диссидентами Узбекистана, проживавшими за рубежом, общался и давал интервью СМИ, находящимся за пределами страны.

Его арест прошел банально, как по учебнику по фабрикации уголовных дел в Узбекистане. В начале августа к нему пришла за помощью бывшая директор школы, уволенная за правонарушения, она просила помочь ей снять судимость и восстановиться на работе.

Тухтаназаров решился помощь, но сказал, что его услуги будут стоить 500 долларов. Через две с половиной недели женщина написала жалобу в правоохранительные органы, что Тухтаназаров вымогает взятку, а затем была подстроена передача меченых денег…

«Узбекистан 24» сообщил, что решением Наманганского областного совета Тухтаназаров был лишен депутатской неприкосновенности. Кушать подано…