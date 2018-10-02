Арест активиста-депутата в Намангане: случайность или данность?

Член УзЛиДеП и депутат Наманганского областного совета депутатов Олимджан Тухтаназаров не боялся защищать диссидентов и идти против местных властей – теперь он арестован.

Сложно было представить, что это правда, но Олимджан Тухтаназаров высказывал откровенные взгляды о политике в Узбекистане, поддерживал связь с диссидентами, являясь при этом членом УзЛиДеП (Узбекистанская либерально-демократическая партия), депутатом Наманганского областного кенгаша (совета) народных депутатов и журналистом УзТВ.

Он осудил депортацию из Узбекистана 3 августа Бобура Хасана, родного брата лидера оппозиционного движения «Бирдамлик» Баходыр Хана Туркестона (в прошлом – Баходыр Чориев), когда молодой предприниматель прилетел на родину из США с целью инвестировать деньги и поднимать экономику страны.

Он делал и другие громкие заявления по поводу произвола и коррупции местных властей в Ферганской долине, при этом поддерживал связи с проживающими за пределами Узбекистана диссидентами страны.

Теперь стало известно, что 23 сентября Тухтаназаров был взят под арест. Уголовное дело против него ведет следователь прокуратуры Наманганской области А. Ахунджанов.

Дело о 500 долларах

В следственных материалах, оказавшихся в распоряжении правозащитного «Клуба пламенных сердец», базирующегося в Европе, для объяснения претензий к Тухтаназарову идет отсылка к делу директора школы № 1 Папского района Наманганской области Мухаббат Инсаповой.

В октябре 2017 года Инсапова, признанная виновной по статьям Уголовного кодекса Узбекистана 167 – «Хищение путем присвоения или растраты» и 209 – «Должностной подлог», была отстранена от занимаемой должности.

3 сентября этого года она обратилась к депутату Тухтаназарову с просьбой о помощи, говоря о том, что на основе оговора ее несправедливо осудили и лишили работы.

Выслушав жалобы женщины, депутат сказал, что попробует ей помощь, а именно в вынесении оправдательного приговора и восстановлении на работе, но потребуются расходы в размере 500 долларов.

Спустя 17 дней после встречи, а именно 20 сентября, Мухаббат обратилась в Наманганское областное управление Службы государственной безопасности (СГБ) с заявлением против Олимджана Тухтаназарова, что он, мол, вымогает у нее 500 долларов.

В итоге Тухтаназаров вторую неделю находится под арестом, он обвиняется по статьям: 168 часть 3 – «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», 211 часть 1 – «Дача взятки».

«Простодушный парень…»

Правозащитница Мутабар Таджибаева, являющаяся основателем «Клуба пламенных сердец», говорит, что тесно общалась с депутатом и не раз предупреждала Олимджана, что его откровенность может ему дорого обойтись: он обязан остерегаться провокаций.

«И знаете, что отвечал мне этот простодушный парень? – рассказывает Мутабар. – «Я верю своему президенту и нахожусь под его защитой! Даже если против меня будет организована какая-нибудь провокация, мои избиратели не будут сторонними наблюдателями происходящего».

Верил Олимджан и в своих однопартийцев, но они сделали свой выбор еще раньше: отошли от «белой вороны» до возбуждения против него уголовного дела.

14 августа Тухтаназаров находился в Ташкенте, когда на его имя пришла срочная телеграмма из Намангана. В ней говорилось, что он обязан явиться на заседание партийной комиссии, которое должно было состояться в тот же день в 16 часов.

Затем последовал звонок, что все члены комиссии собрались, но ждут Олимджана. На его возражения, что он не успеет приехать из Ташкента к 16 часам, и вопрос, почему ему так поздно сообщили о заседании, внятного ответа не последовало.

На состоявшемся в итоге собрании наманганские члены УзЛиДеП приняли решение о лишении Тухтаназарова депутатского мандата.

Отвернулись все…

Мутабар Таджибаева рассказывает, что сегодня все бывшие товарищи Олимджана, которые «самоотверженно ели приготовленный им плов», отвернулись от него и его семьи.

Правозащитница уверена, что Тухтаназаров навлек на себя расправу, слишком искренне поверив в реформы в Узбекистане, и призывает президента страны Шавката Мирзиёева обеспечить справедливость в его деле.