Как дела у острого перца – нового «хлопка» Узбекистана?

Компания Chiliuz начала закуп острого перца (чили), выращенного в Турткульском районе Каракалпакстана, и выплачивает фермерам по 2000 сумов за кило.

По словам представителя компании Chiliuz в Каракалпакстане Рустама Утамурадова, в настоящее время он и его коллеги закупают перец чили, выращенный фермерами Турткульского района республики. Оплата составляет 2000 сумов (25 центов США) за кило.

Сбор урожая продолжается в других районах Каракалпакстана – Берунийском, Элликалинском, Амударьинском и Ходжейлийском.

Весной этого года около 13,5 тысячи гектаров земли были заняты под острый перец почти во всех районах республики, кроме Муйнакского. Для этой культуры были выделены самые низкоурожайные земли, на которых ранее выращивали хлопчатник.

Chiliuz ожидает общий урожай в Каракалпакстане на уровне примерно 25 тысяч тонн, хотя фермерам был установлен план на сдачу 12 тонн с гектара, что предполагало урожай до 162 тысяч тонн перца чили.

Но, по словам Утамурадова, план в 12 тонн является общим по Узбекистану, в состав которого входит Каракалпакстан.

«В Каракалпакстане гораздо худшие условия для выращивания сельхозкультур: нет воды, засоленность почв, кроме того, это первый год, мы пробуем, и мы еще сами не знаем, какой потенциал имеется в республике», – говорит Утамурадов.

В январе 2018 года Кабинет министров Узбекистана принял постановление «О мерах по увеличению производства острого перца (чили) в Узбекистане на основе зарубежного опыта».

Местные СМИ в Узбекистане писали о радужных перспективах, что из 5 кг урожая можно получить 1 кг сушеного красного перца, при этом 1 тонна продукта на мировом рынке в 2017 году оценивалась в 8640 долларов США. А совокупный доход от продажи острого перца в мире в прошлом году составил более 30 млрд долларов.

Выращивание перца чили происходит почти во всех областях Узбекистана. В Ферганской долине ожидают более богатый урожай, в связи с чем ферганским фермерам платят в два раза меньше, чем каракалпакским, – 1000 сумов (12 центов США) за кило, сообщает Chiliuz.

Деньги за выращенный фермерами урожай выплачивает госкомпания Узбекистана «Мева-сабзавот Агро-экспо» (по экспорту фруктов и овощей), которая, в свою очередь, получила кредит от коммерческих банков.

По данным представителя Chiliuz, речь идет о порядка 30 млрд сумов (3,7 млн долларов США) для закупа красного острого перца лишь в Республике Каракалпакстан.