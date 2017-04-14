Как GM Uzbekistan обманул ветеранов Второй мировой

Автоконцерн GM Uzbekistan вручил бывшим фронтовикам сертификаты на покупку авто вне очереди. Оказалось, все же придется три месяца подождать.

В Узбекистане к 9 мая объявлена «Программа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей», в рамках которой каждый ветеран Второй мировой войны получит два миллиона сумов (почти 270 долларов по «черному курсу»).

Автоконцерн GM Uzbekistan тоже решил поддержать ветеранов. 11–12 апреля представители компании вручили им сертификаты на покупку автомобилей марки Chevrolet. Вместе с этим предоставили официальный прайс-лист на продукцию узбекского автопрома.

Автомобилей в салонах нет

Родственники ветеранов обратились в региональные и ташкентские дилерские центры в надежде купить дефицитные модели (Spark, Gentra, Captiva). Ни в одном автосалоне указанных моделей не обнаружилось. Сотрудники дилерских центров откровенно заявили, что придется ждать автомобили как минимум три месяца.

В социальных сетях эти сообщения вызвали шквал критики в адрес GM Uzbekistan.

Ветеранов просят продать сертификаты

Тем не менее ветеранские сертификаты стали объектом интереса многих желающих купить автомобиль: получившие могут их передарить родственникам либо попечителям. Во втором случае дилерские центры GM Uzbekistan требуют соответствующую справку из махаллинского комитета.

Как рассказали Ц-1 родственники ветеранов, к ним стали обращаться соседи и знакомые с предложением купить сертификат. Озвучиваются суммы от 500 до 2000 долларов.

Тимур М. из Ташкента рассказывает, что его деду, который был тружеником тыла во время Второй мировой войны, начали звонить неизвестные люди с предложением купить его сертификат. Якобы предлагают отправить в санаторий или сделать дома ремонт.

Ждали ответов, но не дождались…

12 апреля в эфире телеканала «Узбекистон» вышла передача, посвященная работе автоконцерна GM Uzbekistan и его дилерских центров.

Гостям студии из GM Uzbekistan, «Узавтотехсервиса», управления Госкомконкуренции задавали прямые вопросы по поводу проблем с покупкой автомобилей отечественного производства, ответов на которые очень ждали узбекистанцы, судя по отзывам в соцсетях.

Самые острые проблемы сегодня: отсутствие договоров в автосалонах на самые популярные модели, длительные очереди, непрозрачная схема заключения договоров, невозможность оплаты безналичным способом.

Но сенсации не произошло – представители отечественного автопрома отделались дежурными фразами о высоком спросе и мониторинге обращений.