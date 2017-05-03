Как президент Узбекистана и другие чествовали ветерана из Бухары

Заместитель министра обороны Узбекистана и военный атташе посольства России вручили ветерану ВОВ из Бухары Гамику Закиеву награду за подвиг, совершенный 73 года назад.

В уютном дворе старого двухэтажного жилого дома в центре Бухары, где живет 92-летний ветеран Великой Отечественной войны (1941–1945), с самого раннего утра 1 мая собралось столько народу, сколько здесь не видели уже давно.

Слухи в Бухаре распространяются быстро, и многие из собравшихся уже знали, что именно сюда приедут гости из Ташкента, которые наконец-то вручат фронтовику орден Красной Звезды.

Подвиг Гамика Закиева

Многие, кто знаком с Гамиком Григорьевичем, знают о его боевых заслугах и подвиге, который он совершил в свои девятнадцать лет.

В далеком 1944 году командиру роты 211-й стрелковой дивизии младшему лейтенанту Закиеву пришлось возглавить операцию, от которой зависело дальнейшее продвижение войск Красной армии против немецких фашистов.

«Это было в Карпатах. Очень сильная огневая точка противника не давала продвинуться нашим войскам. В операции было задействовано еще пятнадцать солдат. Мы уничтожили около двадцати фашистов, двоих взяли в плен. Наши войска смогли продолжить наступление и взять сильно укрепленный пункт в одной из деревень», – рассказал фронтовик.

Данную историю в этот день ветеран расскажет еще не раз. Тем временем во дворе его дома собрались представители Министерства по делам обороны, областного хокимията, ОДМ «Камолот», фондов «Нуроний», «Махалла», СМИ, соседи, учащиеся колледжей, лицеев и общеобразовательных школ.

Поздравление Шавката Мирзиёева

Столичные гости приехали ближе к полудню. Заместителя министра обороны Узбекистана, командующего войсками Юго-Западного особого военного округа генерал-лейтенанта Баходира Ташматова и военного атташе при посольстве РФ в Узбекистане полковника Сергея Чернышева встречал глава областной администрации Уктам Барноев.

После непродолжительной беседы между собой представительная делегация переступила порог квартиры ветерана.

Генерал-лейтенант Ташматов выразил слова признательности и зачитал поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем памяти и почестей (бывший 9 Мая – День Победы. – Прим. Ц-1), адресованное лично Закиеву.

«…Считаю своим долгом и честью в этот замечательный праздник – День памяти и почестей, от имени всего нашего народа обратиться к Вам со словами огромной благодарности за проявленные героизм, мужество и бесценный вклад в победу над фашизмом…

Мы всегда будем гордиться Вами. Ваш жизненный путь является для всех нас, особенно для молодежи, ярким примером преданного служения Родине…» – написал в поздравительной открытке президент Узбекистана.

Поздравил и Путин, и бухарский хоким

Ответственная миссия по вручению ордена Красной Звезды была возложена на полковника Чернышева. Вместе с наградой, которую Закиев ждал более семидесяти лет, он передал поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Путина.

Слова признательности виновнику торжества выразил и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

«Это большое событие, торжественный день. Орден Красной Звезды – дорогая награда, – сказал растроганный ветеран Закиев. – Я очень рад тому вниманию, которое мне оказано правительством нашей страны и правительством России. Дружба наших народов дорогого стоит. Благодаря такой дружбе народов Советский Союз победил в той войне».

Как рассказал в интервью корреспонденту Ц-1 военный атташе посольства РФ, между министерствами обороны двух стран налажена тесная взаимосвязь по линии военных архивов.

Узбекская сторона уже передала список узбекистанцев в российское военное ведомство, которые, как и Закиев, до сих пор не получили свои заслуженные награды.

В их числе и люди, удостоенные государственных наград за другие события, в частности за войну в Афганистане.