Как реагировать на рукоприкладство в узбекистанских садах и школах?

Несколько человек уволены в Джизаке после инцидента с рукоприкладством в детском саду, видео которого распространилось в Сети. Решит ли это годами копившиеся проблемы?

В субботу, 31 марта, узбекские СМИ сообщили подробности инцидента в одном из узбекских детсадов с избиением воспитательницей малышей. Для изучения происшествия Министерством дошкольного образования (МДО) была создана специальная оперативная группа.

Видео случившегося днем ранее появилось в соцсетях, а затем и в местных СМИ. В целом, и избиением-то это назвать трудно. На кадрах видно, как воспитательница шлепает детей тетрадью.

Разошлись во мнениях относительно оценки степени жестокости педагога и пользователи в своих комментариях. Тем не менее факт непедагогического поведения воспитательницы налицо.

Уволены пять человек

Как удалось выяснить, видео снято 27 марта в детсаду № 39 города Джизака. Героиней ролика стала 36-летняя Мохира Маматкулова, работающая здесь с 2007 года.

Сообщается, что за все эти 11 лет она не допускала никаких ошибок, и недостатков в ее работе не наблюдалось. А «приложить» несколько детей тетрадью в тот день ее вынудили домашние проблемы.

В результате она лишилась работы, а прокуратура Джизака начала следственные мероприятия по данному факту.

Вместе с Маматкуловой уволены помощница воспитательницы Дильбар Хамроева, медсестра Гулноза Халматова, а также заведующая детсадом Нафиса Гульмуратова, несмотря на то что к своим обязанностям последняя приступила аккурат в тот злополучный день – 27 марта.

Уволен и начальник Джизакского городского отдела дошкольного образования Фахриддин Кадыров.

Но насколько наказание последних было справедливым?

В последние время в СМИ Узбекистана подобные новости появляются с завидным постоянством. О череде увольнений врачей, учителей или воспитателей в страдающем от безработицы Узбекистане сообщается после очередной появившейся в Сети видео- или аудиозаписи.

Это, конечно, не значит, что воспитателям нужно разрешить поднимать на детей руку, а врачам – грубить пациентам. В Узбекистане подобное, и куда в более серьезных масштабах, дозволено лишь хокимам, которых под свою личную защиту взял сам президент.

Кстати, об увольнениях глав регионов в последнее время слышно все реже, несмотря на то что скандалов с их участием меньше не становится.

В чем же проблема?

Инцидент в джизакском детсаду – это результат серьезных проблем в сфере дошкольного образования Узбекистана: в стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров, а детей там давно практически ничему не обучают.

«Детский сад стал учреждением, которое только заботится о ребенке, когда его родители находятся на работе, а не выступает в качестве учебного заведения», – заметил президент РУз Шавкат Мирзиёев еще в декабре прошлого года.

Всему виной – политика предыдущего руководства страны, которое не заботилось о сфере дошкольного образования в должной степени, а о материальном стимулировании ее работников и вовсе не вспоминало: повышения оплаты их труда не было ни разу с 1993 года, в отличие от их школьных коллег.

А ведь именно здесь, как бы это меркантильно ни звучало, и кроется наибольшая ошибка.

Ведь редкий квалифицированный специалист захочет работать в переполненных детсадовских группах за оклад в 400 тысяч сумов (50 долларов США).

Одной из таких редких специалистов и была «драчунья» Мохира Маматкулова: по специальности она педагог, окончила Джизакский государственный педагогический институт.

Как рассказала корреспонденту Ц-1 на условиях анонимности заведующая одним из детсадов Узбекистана, часто на работу принимаются и вовсе люди без кого-либо образования.

«Мы вынуждены их принимать. Выпускники вузов не горят особым желанием работать за такую зарплату. Но мы не берем кого попало. Они все проходят педагогическую аттестацию», – рассказала собеседница.

По ее словам, они превращаются в так называемые мертвые души. Когда официально числятся дипломированные кадры, а по факту работают другие люди, которые и получают зарплату.

Что планируется сделать?

Задумалось об этих проблемах и руководство страны. Важным шагом на пути к их решению стало постановление Шавката Мирзиёева от 28 февраля, предусматривающее повышение заработной платы работникам детсадов.

Правительство повысило базовую ставку оплаты труда воспитателя: в сентябре она сравняется со ставкой учителя начальной школы.

Вместе с тем в течение этого года в стране планируется обеспечить ДОУ методическими и дидактическими играми, игрушками, оборудованием и другими техническими средствами, вооружившись южнокорейским опытом, а также установить видеокамеры, с помощью которых родители смогут наблюдать за своими детьми через Интернет.

Президент Узбекистана много говорит о развитии в стране детсадов на основе государственно-частного партнерства. Не отказываются здесь и от иностранных инвестиций, ради которых готовы пойти на «радикальное улучшение нормативной базы».

Частные детские сады действительно стали появляться в городах Узбекистана. Однако оплата в них не всем по карману. В среднем, ежемесячный родительский взнос в них эквивалентен 100 долларам США.

Это месячный заработок среднестатистического гражданина страны. Исходя из своих финансовых возможностей, он отдаст предпочтение все же государственному детсаду стоимостью в 150 тысяч сумов в месяц (20 долларов США) с надеждой, что его ребенку попадется квалифицированный специалист во всех смыслах и отношениях.