Как Ташкент переживает чиллю

В Ташкенте сохраняется аномально жаркая погода, которую тяжело переносят не только горожане, но и постояльцы столичного зоопарка.

Температура воздуха в ближайшие дни не будет снижаться ниже 40 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет. Корреспондент Ц-1 стал свидетелем, как городские жители и животные переживают чиллю – самое жаркое время года в Узбекистане.

Продавцы на столичных дехканских базарах используют проверенные марлевые повязки, защищающие от солнечных лучей и дающие прохладу, если их намочить.

Горожане раскупили на местных рынках головные уборы и солнцезащитные очки. Продавцы зонтов и вееров также не остались без прибыли.

В дневное время во дворах и на улицах Ташкента не встретишь неспешно прогуливающихся людей. Единственные, кто бросает вызов жаре и солнцу, – это строители и коммунальщики. Несмотря на тяжелые условия труда, они продолжают облагораживать столицу.

Дети резвятся в фонтанах и на каналах Ташкента. Похоже, что лишь они рады наступившей жаре.

У диких животных в столичном зоопарке в дневное время наступает сиеста. Теплолюбивые бегемоты, львы и тигры лениво посапывают в тени вольеров. А вот северные волки и медведи изнывают от жары. Бурых медведей не спасает даже бассейн, вода в котором быстро нагревается. Благо дети постоянно подкармливают их сочными яблоками.

Кошки и собаки жару переносят в прохладной тени деревьев и машин.

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