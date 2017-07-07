Как ташкентцы спасаются от аномальной жары

В столице Узбекистана – плюс 42 градуса в тени. Горожане купаются в фонтанах и прячутся от жары в торговых центрах, уличные торговцы не покидают прилавки.

Жара торговле не помеха

7–11 июля в Узбекистан продолжит поступать жаркий и сухой ветер с территории Ирана. «Чилля» — так называют эту погоду в Узбекистане.

В среднем, температура воздуха в стране будет на 4–6 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет. В ряде районов столбики термометров поднимутся до +45° в тени. На солнце температура перевалит за +55°.

Несмотря на аномальную жару, уличная торговля в Ташкенте не парализована. По всей столице продают фрукты, зелень, прохладительные напитки.

В малочисленных парковых зонах, где высажены небольшие ели, не укрывающие горожан от солнца, уже в утреннее время толпятся женщины с детьми.

На площади «Хадра» маленькие дети и подростки купаются в фонтанах. Их родители отдыхают тут же, в тени редких деревьев. Скамейки занимают только к вечеру, когда солнце скрывается за горизонтом.

Торговцы арбузами и дынями укрывают товар брезентом и обливают его прохладной водой. Хитом уличной торговли являются газированные напитки и «разливное» мягкое мороженое.

На базарах, как ни странно, многолюдно. На центральном городском рынке «Чорсу» буквально яблоку негде упасть в пик дневной жары.

Люди скупают фрукты и кисломолочные продукты. Пустых прилавков замечено не было. Торговцы спасаются влажными марлями, накидывая их на голову наподобие арабских «арафаток». Марлевые повязки защищают от солнечного удара и удерживают пот.

Супермаркет как убежище

Молодежь прячется от знойной погоды в супермаркетах.

В торгово-развлекательном центре Samarqand Darvoza не нашлось ни одного свободного сидячего места. Кафетерии и столовые забиты под завязку, на подъезде – большие пробки.

Канал «Анхор» утратил свою популярность среди ташкентской детворы. На излюбленном месте для купания у мечети «Минор» с моста и толстых труб прыгали в воду несколько ребят.

Как они рассказали Ц-1, купаться здесь никто не запрещает, но большинство ребят предпочитают городские бассейны.

Разбирают кондиционеры

В торговых рядах Fleshka («Малика») примерно треть продукции – кондиционеры и вентиляторы. Климатическая техника немного подорожала, но торговцы объясняют это ростом доллара, а не сезонным спросом.

В среднем кондиционер, рассчитанный на 15 квадратных метров, обходится покупателям в 300–310 долларов. Установка производится сервисной бригадой бесплатно.

Вентиляторы можно приобрести от 150 тысяч сумов (почти 20 долларов).

У многих ташкентцев кондиционеры не выдерживают из-за аномальной жары. Техника начинает течь уже на второй-третий год службы.

Аномальная жара бьет рекорды

По всей Центральной Азии установилась жаркая погода. Кыргызстанские синоптики ожидают обновления рекордов. В среднем температура поднялась выше привычной на 6–8 градусов. Днем столбики термометров поднимаются до +40°, в горных районах – до +35°, пишет 24.kg.

В Таджикистане температура воздуха на выходных поднимется в Душанбе до +38°, а в Худжанде – до +42°.

Ситуация усугубится отсутствием ветра. В Казахстане в ряде районов ожидается от +37 до +43°.

В Туркменистане также установится жаркая погода из-за сухих ветров из Ирана. Однако до температурных рекордов двухлетней давности, когда столбики термометров поднимались до +50°, дело не дойдет.

Прогнозируется повышение «всего лишь» до +43°.

Жаркая погода может внести коррективы в работу аэропортов.

При стабильно высокой температуре тяжеловесные самолеты будут обслуживаться и отправляться в ночное время, когда становится чуть прохладнее. Об этом предупреждают таджикские и узбекские авиационные специалисты.

Медики рекомендуют жителям Центральной Азии пить больше жидкости, долго не находиться под открытыми солнечными лучами, носить головные уборы и отказаться от алкоголя.