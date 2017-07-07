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    Как ташкентцы спасаются от аномальной жары

    В столице Узбекистана – плюс 42 градуса в тени. Горожане купаются в фонтанах и прячутся от жары в торговых центрах, уличные торговцы не покидают прилавки.

    Дети купаются в фонтане в Ташкенте; фото: Ц-1
    Дети купаются в фонтане в Ташкенте; фото: Ц-1

    Жара торговле не помеха

    7–11 июля в Узбекистан продолжит поступать жаркий и сухой ветер с территории Ирана. «Чилля» — так называют эту погоду в Узбекистане.

    В среднем, температура воздуха в стране будет на 4–6 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет. В ряде районов столбики термометров поднимутся до +45° в тени. На солнце температура перевалит за +55°.

    Несмотря на аномальную жару, уличная торговля в Ташкенте не парализована. По всей столице продают фрукты, зелень, прохладительные напитки.

    Уличная торговля в Ташкенте; фото: Ц-1
    Уличная торговля в Ташкенте; фото: Ц-1

    В малочисленных парковых зонах, где высажены небольшие ели, не укрывающие горожан от солнца, уже в утреннее время толпятся женщины с детьми.

    На площади «Хадра» маленькие дети и подростки купаются в фонтанах. Их родители отдыхают тут же, в тени редких деревьев. Скамейки занимают только к вечеру, когда солнце скрывается за горизонтом.

    Ташкент: купание в фонтанах в летнюю жару; фото: Ц-1
    Ташкент: купание в фонтанах в летнюю жару; фото: Ц-1

    Торговцы арбузами и дынями укрывают товар брезентом и обливают его  прохладной водой. Хитом уличной торговли являются газированные напитки и «разливное» мягкое мороженое.

    На базарах, как ни странно, многолюдно. На центральном городском рынке «Чорсу» буквально яблоку негде упасть в пик дневной жары.

    Люди скупают фрукты и кисломолочные продукты. Пустых прилавков замечено не было. Торговцы спасаются влажными марлями, накидывая их на голову наподобие арабских «арафаток». Марлевые повязки защищают от солнечного удара и удерживают пот.

    Уличная торговля в Ташкенте во время жары; фото: Ц-1
    Уличная торговля в Ташкенте во время жары; фото: Ц-1

    Супермаркет как убежище

    Молодежь прячется от знойной погоды в супермаркетах.

    В торгово-развлекательном центре Samarqand Darvoza не нашлось ни одного свободного сидячего места. Кафетерии и столовые забиты под завязку, на подъезде – большие пробки.

    Канал «Анхор» утратил свою популярность среди ташкентской детворы. На излюбленном месте для купания у мечети «Минор» с моста и толстых труб прыгали в воду несколько ребят.

    Как они рассказали Ц-1, купаться здесь никто не запрещает, но большинство ребят предпочитают городские бассейны.

    Разбирают кондиционеры

    В торговых рядах Fleshka («Малика») примерно треть продукции – кондиционеры и вентиляторы. Климатическая техника немного подорожала, но торговцы объясняют это ростом доллара, а не сезонным спросом.

    Вентиляторы - популярный товар в июльскую жару в Ташкенте; фото: Ц-1
    Вентиляторы — популярный товар в июльскую жару в Ташкенте; фото: Ц-1

    В среднем кондиционер, рассчитанный на 15 квадратных метров, обходится покупателям в 300–310 долларов. Установка производится сервисной бригадой бесплатно.

    Вентиляторы можно приобрести от 150 тысяч сумов (почти 20 долларов).

    У многих ташкентцев кондиционеры не выдерживают из-за аномальной жары. Техника начинает течь уже на второй-третий год службы.

    Аномальная жара бьет рекорды

    По всей Центральной Азии установилась жаркая погода. Кыргызстанские синоптики ожидают обновления рекордов. В среднем температура поднялась выше привычной на 6–8 градусов. Днем столбики термометров поднимаются до +40°, в горных районах – до +35°, пишет 24.kg.

    Ташкентские дети в автобусе, температура в салоне - около 50 градусов тепла; фото: Ц-1
    Ташкентские дети в автобусе, температура в салоне — около 50 градусов тепла; фото: Ц-1

    В Таджикистане температура воздуха на выходных поднимется в Душанбе до +38°, а в Худжанде – до +42°.

    Ситуация усугубится отсутствием ветра. В Казахстане в ряде районов ожидается от +37 до +43°.

    В Туркменистане также установится жаркая погода из-за сухих ветров из Ирана. Однако до температурных рекордов двухлетней давности, когда столбики термометров поднимались до +50°, дело не дойдет.

    Прогнозируется повышение «всего лишь» до +43°.

    Жаркая погода может внести коррективы в работу аэропортов.

    При стабильно высокой температуре тяжеловесные самолеты будут обслуживаться и отправляться в ночное время, когда становится чуть прохладнее. Об этом предупреждают таджикские и узбекские авиационные специалисты.

    Медики рекомендуют жителям Центральной Азии пить больше жидкости, долго не находиться под открытыми солнечными лучами, носить головные уборы и отказаться от алкоголя.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент
    Теги: жара лето Погода рекорд Ташкент Центральная Азия
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