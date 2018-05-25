Как Узбекистану развивать туризм: кухня бухарского эмира и курсы сюзане…

Украинцы открывают Узбекистан – в этом им помогает Евгений Ихельзон, организатор путешествий по ЦА. В интервью Ц-1 он говорит, как можно привлечь больше туристов.

Евгений Ихельзон, популярный украинский блогер, путешественник и совладелец тревел-сообщества авторских туров «Я люблю Азию».

Уже четыре года он возит туристов со всего мира в Узбекистан и Кыргызстан, а в этом году также планирует запустить туры в горный Таджикистан.

Его маршруты отличаются от классических пакетных туров. Туристы в путешествиях с Ихельзоном живут, питаются и передвигаются, как местные жители.

Чего не хватает Узбекистану для развития туризма, почему гидам нужно увидеть мир и сколько тратят украинские путешественники за десятидневный тур – об этом и другом читайте интервью с идейным популяризатором Узбекистана на постсоветском пространстве.

– Какие улучшения вы заметили в Узбекистане в сфере туризма?

– После смерти Ислама Каримова к туристам стали доброжелательнее относиться. Досмотр при въезде и выезде из страны раньше доставлял большие неудобства. Например, пограничники перелистывали все фото на телефоне.

Уже не досматривают вещи в метро, разрешили везде фотографировать. Мы сталкивались с еще одним странным запретом: не останавливаться около хлопковых полей и не срывать коробочки хлопка. Водители такси очень не рекомендовали это делать.

Хорошо, что провели валютную реформу – раньше обменивали валюту у мясника. Заходишь в лавку, а у нашего менялы халат весь в крови… После того как сравнялся государственный и черный рынок валюты, мы спокойно меняем деньги в банках.

– Помните свою первую поездку в Центральную Азию?

– Первый раз в Центральную Азию я попал в 1993 году, когда сопровождал корейского учителя-буддиста. Я переводил его лекции на русский: корейцы друг друга не понимали из-за разных диалектов.

В те годы Узбекистан напоминал Украину, разве что ослики ходили по улицам и повсюду продавался большой чеснок. За 25 лет после обретения независимости бывшими советскими республиками оказалось, что мы в разных уголках мира.

Даже Кыргызстан и Узбекистан очень разнятся. Сейчас Кыргызстан похож на Украину: богатые люди и бедное государство. Машины дорогие, люди прекрасно одеваются, но непонятно, как они зарабатывают.

В Узбекистане все по-другому: бедные люди, богатое государство, отличные спорткомплексы даже в райцентрах, но все ездят на одинаковых машинах.

После декоммунизации кажется, что годы советской власти прошли мимо Узбекистана. Памятники комсомольцам и коммунистам убрали, а теперь вместо них царит культ Тамерлана.

– Сложно ли продавать путешествия в Узбекистан?

– Интересная постсоветская черта наших граждан: отпуск для них – море, фрукты и морепродукты. Мы предлагаем путешествие, вызов, длинный маршрут и впечатления на всю жизнь.

У нас интернациональные группы: на сайте покупают путешествия не только украинцы, но и жители Европы, Индии, ЮАР и других стран.

Украинцам пока сложно понять, зачем ехать в Узбекистан, и чем эта страна отличается от Молдовы. Я повторяю, что Узбекистан – это совсем другой мир и настоящая восточная экзотика.

Кроме того, рост турпотока осложняет отсутствие прямых рейсов между Ташкентом и Киевом. Перевозчики все никак не договорятся: Ташкент опасается, что украинские компании начнут демпинговать и будут возить узбекистанцев в Европу.

Ну и цена билета важна – оптимальной суммой считаю 300 долларов в обе стороны. Это немало, учитывая, что в Украину пришли европейские лоукосты – и из Киева в Берлин можно будет улететь за 30 евро.

– А чего Узбекистану не хватает для развития туризма?

– Мы не можем купить билеты на поезд в Узбекистане через Интернет – даже по копии паспорта билеты не продают. Но когда мы приезжаем с паспортами, то все билеты уже разобраны. Почему в Индии мы можем купить билеты на поезд, а в Узбекистане – нет?

Наши путешественники в восторге от рядов с уличной едой на ташкентском рынке «Чорсу». Это же готовый фестиваль уличной еды. Было бы здорово организовать подобный формат и в других регионах. Люди в провинции с удовольствием бы делали такое, если им разрешат.

В Узбекистане очень плохо с модерном, в том числе и с кухней. Были бы востребованы старые рецепты в новой подаче. Например, кухня бухарского эмира: что они ели, как это подавали – в такой ресторан туристы ходили бы толпами.

Не хватает мастер-классов по сюзане – традиционной узбекской вышивке. За десятидневную поездку всего не покажешь, а турист хочется погрузиться в культуру как можно глубже.

– А проблема регистрации вас не коснулась?

– Нет, как правило, наши группы живут в гостиницах. С гостиницами другая проблема: в туристических местах наблюдается избыток жилья, а в нетуристических – дефицит.

Например, в Коканде есть сложности: там только одна гостиница селит иностранцев. Тогда как в Бухаре и Самарканде – сотни предложений.

Как организаторов групповых поездок нас все устраивает. Но индивидуальным туристам удобнее пользоваться сервисом аренд квартир Airbnb. Сейчас он невозможен в Узбекистане из-за обязательной регистрации.

– Что привозят туристы из Узбекистана?

– Сухофрукты, керамику – особенно любят чайники советского пахта-дизайна, ткани и многое другое. Это уникальная страна по расцвету ремесел, хотя иногда на туристических рынках иностранцам пытаются втюхивать китайские магнитики или индийские шали и украшения.

Нужно поддерживать традиционные ремесла – они дорого стоят из-за себестоимости и ручного труда. Мы заезжаем в город Гиждуван (Бухарская область), где семья Назруллаевых производит уникальную керамику.

Кстати, при СССР они возили вагонами глину из украинской Дружковки, что в Донецкой области. У нас из этой глины только кирпичи могли делать, а у них – звенящую посуду.

Я всем советую купить крутой узбекский рис – сорта «Лазер», «Авангард», «Девзира». Они растут в районе Хивы и Ферганской долины. В Индии и Пакистане уже другие сорта, более продолговатые.

– Вы нанимаете местных гидов?

– Редко. Есть несколько неплохих, но большинство в своих рассказах делают постсоветские акценты. Экскурсоводы стоят дешево, но они не владеют контекстом.

Тамерлан ходил в Индию, но никто не знает, что об этих походах пишут индийские источники. Всю архитектуру Дели и Агры построили узбеки и таджики, которые пришли из Самарканда.

Гидов надо в Индию отвезти и показать, что индийцы вместо майолик стали делать росписи такого же типа, а потом это стало основой индо-сарацинского стиля.

У Бухарского эмира было четыре слон, и это недавно, уже в ХХ веке, что также доказывает, как тесно Узбекистан связан с Индией. Когда мы это понимаем – по-другому открываем Узбекистан.

– Можно ли в Узбекистане день прожить за один доллар? Сколько туристы тратят за недельное путешествие?

– За десять дней можно уложиться в 200 долларов США с сувенирами. На еду тратится где-то десять долларов в день.

Можно прожить и на доллар, но если вы хотите гастрономических впечатлений, то нужно пробовать плов, манты и ни в чем в себе не отказывать.

Уже в мае есть фрукты: черешня, сливы, абрикосы. Я промолчу про аромат дынь, которыми мы объедаемся осенью.

– Вы уже обращались в новосозданную туристическую полицию?

– Нет, и даже не знали о ее существовании. Мне кажется, в Узбекистане абсолютно безопасно. Иногда таксисты завышают цены для иностранцев. К примеру, туристок из России сразу вычисляют по крашеным волосам.