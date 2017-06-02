Как в Ташкенте отметили 1 июня – Международный день защиты детей

В столичных парках Узбекистана прошли праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей. Довольны остались и дети, и арендаторы.

Детский отдых

1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Он появился в календаре в 1949 году с подачи активистов Международной демократической федерации женщин. Организация Объединенных Наций идею поддержала и объявила защиту детской жизни одним из приоритетных направлений своей работы.

По данным Государственного комитета по статистике, в Узбекистане на сегодняшний день около 10,6 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет.

В 2017 году для детей придумали масштабную развлекательную программу под девизом: «Каждому ребенку – любовь и внимание».

По традиции главный парк аттракционов страны – «Ташкент-Ленд» – открыл двери для детей столицы и Ташкентской области.

Воспитанники домов милосердия, школ-интернатов, дети из неблагополучных семей приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных благотворительным фондом «Соглом авлод учун» совместно с Республиканским общественным детским фондом «Сен ёлгиз эмассан», Министерством народного образования Узбекистана и спонсорами. Аттракционы для детей в этот день работали бесплатно.

В других парках столицы такой привилегии для детей не оказалось. В очереди к кассам родители с детьми толпились с 10 утра.

В парке культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека (бывший парк Тельмана) школьники организовали выставку поделок. Каждая из школ представила работы лучших учеников: куклы, фигурки из бисера и папье-маше.

Для детей и их родителей на сцене выступали артисты и аниматоры. Звучали детские песни, а в перерывах гостей развлекали аудиосказками на узбекском языке.

Арендаторы не приготовили акций в Международный день защиты детей. Вход на аттракционы был платным. Даже сфотографироваться на фоне пыльных декораций стоило 2000 сумов.

Дирекция парка Lokomotiv также не приготовила для детей никаких сюрпризов. Малыши и школьники бегали от аттракциона к аттракциону, а родители лениво плелись за ними.

А в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма устроили настоящий праздник для главных виновников торжества. Для детей провели соревнования по авиамоделированию, также ребята изучали гоночные автомобили, мотоциклы, а еще среди них выбирали самых ловких и быстрых. Малышей в это время развлекали клоуны и аниматоры.

Помощь детям

Активисты из благотворительных групп в социальных сетях с продовольственными пакетами, вещами и игрушками посетили ряд детских домов Ташкента.

В этом году Международный день защиты детей пришелся на священный для мусульман месяц Рамадан. Недостатка в пожертвованиях не наблюдалось, поэтому часть средств волонтеры перенаправили на помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем.

Сегодня около 462 млн детей школьного возраста живут в странах, охваченных гуманитарными катастрофами.

В экологически неблагополучном Приаралье проживают около полумиллиона детей до 18 лет. В 2016 году международная общественность признала прекращение практики принудительного детского труда в Узбекистане.

Целью Международного дня защиты детей является напоминание о необходимости соблюдения прав детей и улучшения условий их жизни. В Узбекистане предпочитают отмечать 1 июня как праздник.