Как в узбекских партиях отреагировали на критику Мирзиёева

В ответ на обвинения президента представители партий признают вину, оправдываются и обещают работать над законопроектами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность парламентских партий за отсутствие инициативы и слабую активность.

12 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу деятельности палат парламента, пяти парламентских политических партий, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов, сообщает «Правительственный портал».

Корреспондент Ц-1 обзвонил офисы узбекских партий и узнал реакцию на слова президента.

В НДП готовят законопроекты

Народно-демократической партии (27 мест в парламенте) досталось за отсутствие инициативы по защите интересов пенсионеров, малообеспеченных слоев населения и усилению их социальной активности.

Заведующий отделом НДП Улугбек Лафаев в комментарии Ц-1 отметил, что совместно с экспертами фракция подготовила два законопроекта – «О повышении государственных минимальных стандартов» и «О развитии надомного труда».

Первый в случае принятия позволит малообеспеченным слоям населения получать стандартный пакет услуг в здравоохранении, образовании и социальной сфере, второй – снизить количество безработных.

«Надеемся, что эти законопроекты вынесут на голосование в ближайшее время», – сказал Лафаев.

В УзЛиДеП промолчали

Либерально-демократическую партию (УзЛиДеП) (52 места), представителем которой является сам Мирзиёев, президент назвал «не отвечающей требованиям электората».

В партии не ответили на просьбу Ц-1 поделиться планами и посоветовали следить за новостями на сайте.

Заголовки трех последних новостей на портале выглядят так: «Нужен депутатский контроль во всех сферах», «Приватизированные объекты: практика и результат», «В Фергане развивается пчеловодство».

Демократическую партию «Миллий тикланиш» (36 мест), которая ставит перед собой задачу возрождения и обогащения нации, обвинили в отсутствии активности в совершенствовании законодательства и контроля за исполнением законов.

В партии пообещали позже прокомментировать высказывания президента и поделиться инициативами.

«Адолат» ответила президенту на сайте

Социал-демократическую партию «Адолат» (20 мест в парламенте) глава государства отругал за отсутствие инициативы в утверждении верховенства закона и справедливости в обществе, улучшения медицинского обслуживания и обеспечения населения лекарствами.

Партия оперативно разместила на партийном сайте ответ президенту. Заявление подписано Абдукамолом Рахмоновым, зампредом политсовета СДПУ «Адолат».

Авторы заявления признают, что проделали недостаточно работы по выполнению обещаний, данных избирателям: не озвучены инициативы в области здравоохранения и образования.

Причиной сбоя в партийной работе названа низкая квалификация партийных кадров.

«Депутаты в местных Советах в основном занимаются рассмотрением актуальных проблем в сессиях и принятием законов. К сожалению, их исполнение на практике находится в плачевном состоянии. – признают в «Адолате». – Большинство проблем остается на бумаге»,.

Партийный деятель предлагает привлекать депутатов местных Советов к разработке региональных программ, а также награждать их для усиления мотивации.

Зачем критиковать подконтрольные партии?

Попытку Мирзиёева раскритиковать парламентские партии вряд ли можно воспринимать серьезно: речь идет о полностью подконтрольном парламенте, выборы в который состоялись еще при президенте Исламе Каримове в 2015 году.

Если действующий глава государства все же собирается вести страну в сторону демократии, то логично было бы распустить парламент и провести честные выборы, допустив оппозицию к предвыборному процессу.

Однако он пока предпочитает критиковать каримовских депутатов за безынициативность в деле «широкомасштабных реформ».