Какие зарплаты в Узбекистане?

Государственный комитет статистики РУз по итогам 2017 года отрапортовал, что средний заработок в стране превысил 1,3 млн сумов (160 долларов). Национальное агентство УзА позже опубликовало прогноз на 2018 год по уровню доходов среднестатистического жителя Ташкента. По данным информационного агентства, этот показатель в текущем году превысит 3 млн сумов, или 370 долларов. А на какой оклад надеяться молодым выпускникам вузов и колледжей сейчас?

Зарплаты в бюджетной сфере

На сайте Министерства занятости и трудовых отношений (бывшее Минтруда) представлено 26 101 актуальная вакансия по всей республике с заработной платой от 107 тысяч до 2,5 млн сумов (от 13 до 310 долларов).

Самые низкие зарплаты традиционно у учителей. В Хорезмской, Наманганской областях и в Ташкенте 1/4 от ставки оклада учителя начинается от 107 тысяч сумов; полная ставка – от 560 тысяч сумов (70 долларов).

Докторам наук предлагают работу с зарплатой от 1,8 млн сумов (225 долларов). Повышения окладов им придется ждать до 1 сентября 2018 года, когда вступит в силу соответствующее постановление президента.

А вот медикам повезло меньше. К примеру, врач общей практики в Ташкенте, судя по предложениям на бирже труда, получает немногим больше 100 долларов, а врач выездной бригады скорой помощи в Андижанской области и того меньше – 690 тысяч сумов, или 85 долларов (данные приведены без надбавок. – Прим. Ц-1).

Одним из самых щедрых работодателей является Генеральная прокуратура страны. 1 июля 2018 года прекращается прием заявок на вакантную должность инспектора по контролю над агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности. Озвученный ранее оклад – 6 млн сумов (750 долларов).