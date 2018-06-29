Какие зарплаты в Узбекистане?

Пока Госкомстат РУз публикует благопристойную статистику по зарплатам в Узбекистане, правительственный портал предлагает работу… от 13 долларов в месяц.
Государственный комитет статистики РУз по итогам 2017 года отрапортовал, что средний заработок в стране превысил 1,3 млн сумов (160 долларов). Национальное агентство УзА позже опубликовало прогноз на 2018 год по уровню доходов среднестатистического жителя Ташкента. По данным информационного агентства, этот показатель в текущем году превысит 3 млн сумов, или 370 долларов. А на какой оклад надеяться молодым выпускникам вузов и колледжей сейчас?
Зарплаты в бюджетной сфере
На сайте Министерства занятости и трудовых отношений (бывшее Минтруда) представлено 26 101 актуальная вакансия по всей республике с заработной платой от 107 тысяч до 2,5 млн сумов (от 13 до 310 долларов).
Самые низкие зарплаты традиционно у учителей. В Хорезмской, Наманганской областях и в Ташкенте 1/4 от ставки оклада учителя начинается от 107 тысяч сумов; полная ставка – от 560 тысяч сумов (70 долларов).
Докторам наук предлагают работу с зарплатой от 1,8 млн сумов (225 долларов). Повышения окладов им придется ждать до 1 сентября 2018 года, когда вступит в силу соответствующее постановление президента.
А вот медикам повезло меньше. К примеру, врач общей практики в Ташкенте, судя по предложениям на бирже труда, получает немногим больше 100 долларов, а врач выездной бригады скорой помощи в Андижанской области и того меньше – 690 тысяч сумов, или 85 долларов (данные приведены без надбавок. – Прим. Ц-1).
Одним из самых щедрых работодателей является Генеральная прокуратура страны. 1 июля 2018 года прекращается прием заявок на вакантную должность инспектора по контролю над агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности. Озвученный ранее оклад – 6 млн сумов (750 долларов).
Зарплаты в коммерческой сфере
Опытные специалисты, владеющие языками программирования Java Script и PHP, судя по опубликованным в Интернете вакансиям, могут рассчитывать на оклад от 1,6 млн до 15 млн сумов (от 200 до 1,9 тысячи долларов).
Доходы бухгалтеров варьируются в пределах 1,2–4,5 млн сумов (150–560 долларов).
На аналогичную зарплату могут надеяться преподаватели частных школ.
Инженеры-механики в среднем получают от 2 до 4 млн сумов (250–500 долларов).
Справедливости ради стоит отметить, что большинство частных работодателей утаивают налоги, выплачивая сотрудникам деньги в конвертах. И на общую статистику уровня доходов коммерческий сектор едва ли действует благоприятно.
Отдельной строкой стоит выделить зарплаты в международных организациях и диппредставительствах, куда стремятся попасть большинство выпускников отечественных вузов.
Например, рядовой сотрудник офиса Организации Объединенных Наций (ООН) в Узбекистане получает от 400 долларов. Такие же оклады приняты в Международном комитете Красного Креста и Германском обществе по международному сотрудничеству (GIZ). В посольстве США в Ташкенте ежемесячная заработная плата составляет от 1 тысячи долларов.