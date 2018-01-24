«Каракалпакгаз» пришел в дом, но не с газом

Руководители «Каракалпакгаза» посетили дом жителя, рассказавшего Ц-1 об отсутствии тепла в его доме, сообщив ему, что решить проблему они не в силах, но распространяться о ней нельзя.

Обращение жителя поселка Бузеп Амударьинского района Каракалпакстана Базарбая Норимбетова об отсутствии в домах с начала декабря 2017 года газа, опубликованное 18 января на Ц-1, вызвало реакцию у властей республики.

Поздно вечером 20 января в дом Наримбетова пожаловали начальник 6-го участка Берунийского межрайонного филиала «Каракалпакгаза», куда входит вышеназванный населенный пункт, Жасур Эрметов, а также сам руководитель «Каракалпакгаза» Аллаяр Худайназаров.

Узнав о визите начальников «Каракалпакгаза» в дом Базарбая начали стекаться соседи, также пожелавшие высказаться о проблеме.

Худайназаров проверил котлы системы отопления в доме Норимбетова и констатировал, что газа нет.

«Мы зажгли спичку, чтобы включить отопительный котел, но безрезультатно, в трубе – только воздух. Есть вытяжка назад. Кто-то включил мотор», – комментировал свое исследование начальник «Каракалпакгаза».

Дело в том, что некоторые дома в Каракалпакстане пользуются электромоторами с пропеллером, чтобы при низком давлении вытягивать из трубы газ, в итоге еще больше страдают дома, у которых нет такой вытяжки.

Худайназаров пообещал обеспечить семью Норимбетова углем, а также выделить дополнительно еще один баллон для сжиженного газа. Как выяснилось, у Базарбая есть один баллон для кухонной плиты.

На вопрос жителей: «Будет ли увеличено давление в трубах, чтобы согреть дома?» – начальник «Каракалпакгаза» признался, что такой возможности нет из-за нехватки газа в Каракалпакстане.

На предложение местного жителя Салиджона Абдурахманова о проведении в Каракалпакстане кампании по сбережению природного газа Худайназаров ничего не ответил.

«Можете ли вы завтра же выйти с предложением к правительству Каракалпакстана, чтобы торговые точки были обеспечены теплоизоляционным материалом в необходимом количестве, а также во всех аульных сходах граждан определить отопительные котлы, нуждающиеся в теплоизоляции, – продолжил задавать вопросы Абдурахманов. – Ведь таких котлов – тысячи, много тысяч».

Активный житель предложил, если это необходимо для экономии энергии, отключать газ поочередно и в районных центрах, и в Нукусе – столице Каракалпакстана, ведь по Конституции страны все жители имеют равные права.

В ответ на эти предложения Аллаяр Худайназаров заметил, что для съемки на видео проблемы газоснабжения в Каракалпакстане и отправки его в Интернет нужно получить разрешение правоохранительных органов.

На этом встреча с «газовым» начальством Каракалпакстана и жителей Амударьинского района закончилась.