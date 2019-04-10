Каракалпакский журналист и тест на справедливость в Узбекистане

В Узбекистане 9 апреля отмечали день рождения Амира Тимура и вспоминали его призыв к справедливому правлению – бывший политузник Салиджон Абдурахманов призывает к этому же, добиваясь реабилитации.

В Ташкенте 9 апреля в центральном сквере отмечали 683-летие со дня рождения средневекового правителя Амира Тимура, уроженца кашкадарьинского Кеша, чья империя в XIV веке простиралась на большую часть Центральной Азии, Афганистана, Ирана, Кавказа, на Месопотамию, а также территории современного Пакистана и Сирии.

Национальное информагентство Узбекистана – УзА в заголовок своей статьи о торжестве в Ташкенте вынесло слово «справедливость», которую, как утверждают историки, называл основой правления Тимур.

«Справедивость» сегодня

Слово «справедливость» также не сходит с уст каракалпакского журналиста Салиджона Абдурахманова.

68-летний мужчина с 2008 по 2017 год провел девять лет и четыре месяца в заключении в Узбекистане. Он был осужден в Нукусе в 2008 году на десять лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению о попытке продажи наркотиков в особо крупном размере.

Его освобождение стало возможным после смерти первого президента РУз Ислама Каримова и прихода к власти нового лидера – Шавката Мирзиёева.

Последний остро нуждался в улучшении имиджа страны после 27 лет диктатуры Каримова и поэтому решил начать процесс избавления Узбекистана от наиболее одиозного наследия своего предшественника.

Помимо Салиджона на свободу вышли еще десятки политзаключенных страны, среди них видные правозащитники, журналисты, некоторые осужденные за исламистский экстремизм.

Освободили и хватит…

Но дальше этого власть не идет, она не желает признавать, что многие из освобожденных провели долгие годы в неволе ни за что. Как Абдурахманов, к примеру.

По словам журналиста, на момент ареста в 2008 году работавшего на сайт Uznews.net, а ныне – на Ц-1, в конце марта он снова был в Ташкенте, добиваясь полной реабилитации за незаконное осуждение, а также снятия судимости.

26 марта его приняли в Народной приемной при Администрации президента РУз. На приеме журналист рассказал, что его предыдущее обращение в Аппарат президента в 2018 году не было зарегистрировано, и попросил, чтобы в этот раз такого не случилось.

В ответ он услышал набившую оскомину статью Уголовно-процессуального кодекса РУз о порядке надзорной жалобы граждан и совет обратиться в Верховный суд в надзорном порядке.

Сколько можно жаловаться?

«Но сколько можно обращаться, – удивляется журналист. – Ведь я, еще будучи в зоне в течение девяти лет и четырех месяцев, написал на имя бывшего президента и в Верховный суд о пересмотре дела 24 раза. Но не получил… ни одного ответа».

Тем не менее Абдурахманов отправился в Верховный суд. Там, принимая его заявление, председатель коллегии по уголовным делам обещал рассмотреть надзорную жалобу с приглашением журналиста на заседание.

Салиджон Абдурахманов надеется, что не получит очередную отписку, и Верховный суд РУз на самом деле начнет работать для обеспечения законности и справедливости в стране.

В марте этого года Абдурахманов получил ответ из прокуратуры Каракалпакстана, что «оснований для опротестования приговора Абдурахманову нет».

В июне 2018 года журналист получил определение Верховного суда Узбекистана, подписанное судьей Ш. Ражабовым, об оставлении приговора суда первой инстанции без изменений.