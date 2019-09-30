Салиджон Абдурахманов / Почему в День учителя я не пойду в школу

Меня знают как журналиста, а трудовую деятельность в Каракалпакстане начинал с работы в школе, но в этот День учителя я отклоняю приглашение моей школы прийти на праздник.

Накануне Дня учителей и наставников, отмечаемого в Узбекистане 1 октября, я получил приглашение от руководства школы № 32 в Амударьинском районе Каракалпакстана прийти к ним на посвященный этому дню праздник.

В данной поселковой школе я проработал 23 года, там и состоялась вся моя педагогическая карьера. Ежедневно с волнением я входил в классы, встречался с детьми, учил их русскому языку и литературе.

Сегодня большая часть учителей школы – мои бывшие ученики. Поэтому я не удивляюсь т ому, что они пригласили меня в школу в честь профессионального праздника.

Но меня смущает одно обстоятельство. И оно заключается в том, что, будучи осужденным на 10 лет лишения свободы «за cовершение» преступления, связанного с наркотиками, и отсидев почти весь срок, с 2008 по 2017 год, я не могу прийти к ученикам в школу.

Как я буду говорить им о высоком предназначении человека, о великой миссии и долге не только перед Отечеством, но и перед каждым живущим рядом. О других моральных ценностях, передаваемых нам предками, и от которых мы не имеем права отходить.

Если я сам…

Нет, это принципиально неприемлемо для меня. Пусть мой арест и осуждение были сфабрикованными, и все время в неволе я отбывал без капли вины.

Нет, я могу появиться перед детьми, но только когда буду оправданным. И я пытался этого добиться. Но 23 сентября Верховный суд Узбекистана утвердил первоначальный приговор: Абдурахманов совершил данное преступление.

Несмотря на то что в том 2008 году ни три следователя, ни судья с заседателями, ни прокуроры на долгих шести судебных процессах ни разу не задавали мне вопросов: откуда наркотики, с какой целю брали, кому хотели передать и тому подобных? А в моем уголовном деле отсутствуют даже какие-либо записи о наркотиках.

Об этом мне пришлось который уж раз повторять на слушаниях надзорной коллегии Верховного суда, но я уверен, что судьи в своем определении даже не передадут сказанные мною слова.

Они просто перепишут абзацы из прежнего приговора: мол, наркотики нашлись в управляемой Абдурахмановым машине, поэтому он – преступник.

Не сочтет коллегия необходимым и проверку моих аргументов, приведенных в жалобах, что, находясь в зоне в течение 3406 дней и ночей, я написал и отправил на имя президента Ислама Каримова и в Верховный суд Узбекистана 24 жалобы о своей невиновности, но не получил… ни одного ответа.

Коллегия не будет интересоваться моим освобождением из колонии по решению суда Яшнабадского района города Ташкента 17 марта 2014 года и возвращением с улицы обратно в зону только за то, что на видео по требованию оперативников я не признал своей вины и не просил прощения у президента Каримова.

Коллегия в своем определении от 23 сентября не будет прояснять свое понимание моих слов, сказанных в тот день, что мое оправдание больше нужно Узбекистану, нежели мне.

Еще один момент. В 2008 году, узнав о моем аресте, мои ученики возмутились, собрали подписи почти всего взрослого населения поселка (648 подписей) в мою защиту и с просьбой провести суд непосредственно в махалле.

Назначили собрание махалли. Но в этот день к началу собрания на двух машинах приехали работники милиции и прокуратуры, которые забрали двух активистов – моих бывших учеников.

«Нам в РОВД сказали: если не будем молчать, то и у нас в кармане тоже «найдут» наркотики», – сказал один из них после моего освобождения в октябре 2017 года.

Считаю, школа – это не только классы и другие помещения, это не только учителя и другие работники. Школа – это нечто большее, значение и важность которого мы только-только начинаем осознавать.

В школе должны царствовать не только физическая чистота и порядок. В школе должны царствовать прежде всего морально-нравственная чистота учителей и воспитателей, их готовность при любых обстоятельствах и любой ценой защищать справедливость.

Только тогда школа выполнит свое главное предназначение – воспитать гражданина.

Без воспитания гражданина все математические формулы, красивые сложносочиненные предложения останутся бездушными, «роботизированными» начертаниями на досках.

В школе должны царствовать интересы детей, уважение и любовь к детям, направленные на справедливость везде и во всем. Особенно, когда вопрос касается судьбы человека.

Учитель, подавленный беззаконием власти, уже не учитель.

Если Януш Корчак, идя с детьми в газовую камеру, говорил, что он не может остаться жить, отправляя своих подопечных детей на смерть, то я скажу: я не могу пойти в школу к детям, будучи признанным верховной судебной властью страны преступником.

Поэтому я просил бы моих милых и дорогих учеников – руководителей общеобразовательной школы № 32 Амударьинского района Каракалпакстана, пригласивших в такой святой для меня день на торжественное школьное мероприятие, понять истинные причины невозможности принятия мною их искреннего приглашения.

Со всей искренностью и уважением –

Салиджон Абдурахманов, бывший учитель русского языка и литературы, ныне корреспондент Ц-1 и правозащитник