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    Кашкадарьинские предприниматели отравляют реку Кизилдарью

    Жители поселка Кургонча Яккабагского района Кашкадарьинской области РУз из-за отсутствия водопровода пьют воду из Кизилдарьи, в которую сбрасывает отходы местный гравийный завод.

    Кизилдарья в Кашкадарье - люди пьют воду прямо из реки; фото: ПАУ
    Кизилдарья в Кашкадарье — люди пьют воду прямо из реки; фото: ПАУ

    Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева 18 сентября побывала в Кашкадарьинской области Узбекистана, где ознакомилась с безрадостным бытом жителей Яккабагского района.

    Когда хочется пить…

    По словам Урлаевой, в поселок Кургонча ее привела жалоба одного из известных адвокатов.

    Он и рассказал правозащитнице, что в их поселке, где живет 3000 человек, люди вынуждены пить воду из речки Кизилдарьи (Красная река). Хотя до обретения республикой независимости в поселке прекрасно работал водопровод.

    Урлаева проверила эту информацию, побывав в домах местных жителей и в школе № 74. Там действительно не работает водопровод, и чистую питьевую воду цистернами не привозят. Вопрос водоснабжения власти целиком возложили на местных жителей.

    Школа № 74; фото: ПАУ
    Школа № 74; фото: ПАУ

    Правозащитница говорит, что видела, как люди набирают воду из речки и сразу ее пьют, даже не подвергнув кипячению.

    Женщина набрала воду прямо из Кизилдарьи и пьет; фото: ПАУ
    Женщина набрала воду прямо из Кизилдарьи и пьет; фото: ПАУ

    «Вообще убогость поселка Кургончи и его бедность ввергли меня в шок, – говорит Урлаева. – Контраст особенно был заметен по сравнению с такими красивыми областными центрами, как Коканд, где я побывала недавно».

    «В воде – черное масло»

    Местные жители также жаловались правозащитнице на находящийся неподалеку гравийный завод «OTCHOPAR TARAGGIYOTI», сбрасывающий отходы своего производства прямо в реку.

    Гравийный завод днем не работает; фото: ПАУ
    Гравийный завод днем не работает; фото: ПАУ

    По их словам, на этот завод поступало так много жалоб, что теперь днем он не работает. Активная деятельность предприятия начинается в темное время суток. Тогда из труб завода, выведенных прямо к реке, начинают течь черные маслянистые отходы.

    На фото видны трубы, из которых завод сливает отходы; фото: ПАУ
    На фото видны трубы, из которых завод сливает отходы; фото: ПАУ

    Почему запуганы местные жители

    При этом активистка была поражена тем, как в поселке Кургонча запуганы люди. Ее провожатый побоялся даже подъехать к гравийному заводу – оставил ее вдалеке и предложил перейти Кизилдарью вброд.

    В свое оправдание он сказал правозащитнице, что здесь все боятся директора завода «OTCHOPAR TARAGGIYOTI» Холмурада Абдуллаева и его братьев. Те якобы были судимыми, в частности, Абдуллаев – по статьям 168 («Мошенничество») и 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

    Директора и его братьев местные жители боятся по простой причине: по их словам, те для разрешения споров нередко пускают в ход кулаки, и даже милиция с ними связываться не рискует.

    Когда примут меры?

    Как рассказывает Урлаева, она последовала совету фермера и перешла реку вброд, которая за летнее время основательно обмелела.

    Правда, заходить на территорию завода не стала, хотя там и нет никакой ограды. Но на фотографии хорошо получились трубы, которые выходят прямо в Кизилдарью.

    «Хочется надеяться, что местные власти примут какие-то меры, для того чтобы восстановить достойное водоснабжение, а хозяев гравийного завода заставят установить современные очистные сооружения», – говорит в заключение правозащитница.

    Источник:Ц-1
    Темы: Водные конфликты в Центральной Азии, Водоснабжение в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Кашкадарьинская область питьевая вода в Узбекистане Узбекистан. водоснабжение в Узбекистане экология Узбекистана
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