Кашкадарьинские предприниматели отравляют реку Кизилдарью

Жители поселка Кургонча Яккабагского района Кашкадарьинской области РУз из-за отсутствия водопровода пьют воду из Кизилдарьи, в которую сбрасывает отходы местный гравийный завод.

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева 18 сентября побывала в Кашкадарьинской области Узбекистана, где ознакомилась с безрадостным бытом жителей Яккабагского района.

Когда хочется пить…

По словам Урлаевой, в поселок Кургонча ее привела жалоба одного из известных адвокатов.

Он и рассказал правозащитнице, что в их поселке, где живет 3000 человек, люди вынуждены пить воду из речки Кизилдарьи (Красная река). Хотя до обретения республикой независимости в поселке прекрасно работал водопровод.

Урлаева проверила эту информацию, побывав в домах местных жителей и в школе № 74. Там действительно не работает водопровод, и чистую питьевую воду цистернами не привозят. Вопрос водоснабжения власти целиком возложили на местных жителей.

Правозащитница говорит, что видела, как люди набирают воду из речки и сразу ее пьют, даже не подвергнув кипячению.

«Вообще убогость поселка Кургончи и его бедность ввергли меня в шок, – говорит Урлаева. – Контраст особенно был заметен по сравнению с такими красивыми областными центрами, как Коканд, где я побывала недавно».

«В воде – черное масло»

Местные жители также жаловались правозащитнице на находящийся неподалеку гравийный завод «OTCHOPAR TARAGGIYOTI», сбрасывающий отходы своего производства прямо в реку.

По их словам, на этот завод поступало так много жалоб, что теперь днем он не работает. Активная деятельность предприятия начинается в темное время суток. Тогда из труб завода, выведенных прямо к реке, начинают течь черные маслянистые отходы.

Почему запуганы местные жители

При этом активистка была поражена тем, как в поселке Кургонча запуганы люди. Ее провожатый побоялся даже подъехать к гравийному заводу – оставил ее вдалеке и предложил перейти Кизилдарью вброд.

В свое оправдание он сказал правозащитнице, что здесь все боятся директора завода «OTCHOPAR TARAGGIYOTI» Холмурада Абдуллаева и его братьев. Те якобы были судимыми, в частности, Абдуллаев – по статьям 168 («Мошенничество») и 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Директора и его братьев местные жители боятся по простой причине: по их словам, те для разрешения споров нередко пускают в ход кулаки, и даже милиция с ними связываться не рискует.

Когда примут меры?

Как рассказывает Урлаева, она последовала совету фермера и перешла реку вброд, которая за летнее время основательно обмелела.

Правда, заходить на территорию завода не стала, хотя там и нет никакой ограды. Но на фотографии хорошо получились трубы, которые выходят прямо в Кизилдарью.

«Хочется надеяться, что местные власти примут какие-то меры, для того чтобы восстановить достойное водоснабжение, а хозяев гравийного завода заставят установить современные очистные сооружения», – говорит в заключение правозащитница.