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    • Узбекистан

    Кашкадарьинского фермера лишили всего: сломали дом, раздавили сад, кур и кроликов…

    Фамил Абдурахманов сегодня направляется в приемную президента РУз – два дня назад в Кашкадарье было разрушено его хозяйство за отказ платить дань местным властям.

    Так 18 сентября под бульдозером погибал фруктовый сад Фамила Абдурахманова; фото: представлено Ц-1
    Так 18 сентября под бульдозером погибал фруктовый сад Фамила Абдурахманова; фото: представлено Ц-1

    В телефонном разговоре с журналистом Ц-1 56-летний фермер из Касанского района Кашкадарьинской области не может сдержать слез. Он плачет в трубку и говорит, что его лишили всего, разрушили его жизнь и всей его семьи.

    «Они сломали дом, раздавили сад, курятник, крольчатник», – рассказывает он сквозь слезы.

    В этом домике жила и работала семья Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1
    В этом домике жила и работала семья Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1

    Представителей хокима Касанского района, прибывших утром 18 сентября ломать собственность Абдурахманова, не остановили ни угрозы его жены, что она ляжет под бульдозер, ни его отчаянная попытка совершить самоубийство – Фамил схватил нож и начал резать вены.

    Окровавленого фермера держать милиционеры; фото: предоставлено Ц-1
    Окровавленого фермера держать милиционеры; фото: предоставлено Ц-1
    Фамил Абдурахманов в Ташкенте показывает порезанные руки; фото: Татьяна Довлатова
    Фамил Абдурахманов в Ташкенте показывает порезанные руки; фото: Татьяна Довлатова

    Мужчину скрутили сотрудники милиции, а бульдозер продолжил работу.

    Через короткое время не стало его небольшого домика из самана, машиной были разрушены крольчатник и курятник, большая часть живности погибла, а также уничтожено порядка 50 фруктовых деревьев.

    Дом почти разрушили... Фото: предоставлено Ц-1
    Дом почти разрушили… Фото: предоставлено Ц-1

    Абдурахманов, труженик села с 40-летним стажем, рассказывает, что в 2016 году он взял в аренду на 40 лет 35 гектаров и 70 соток земли под выращивание хлопчатника. Ему установили план: 95 тонн хлопка-сырца в год, который он перевыполнял, сдав, к примеру, в прошлом году 115 тонн.

    Кролики, ягненок, куры - Касанская власть не жалеет никого... Фото: предоставлено Ц-1
    Кролики, ягненок, куры — Касанская власть не жалеет никого… Фото: предоставлено Ц-1

    В новое хозяйство семья Абдурахмановых вложила все, продала около 40 голов крупного рогатого скота, на ферме работали его пятеро детей и жена, даже маленькие внуки не оставались в стороне и подключались к полевым работам.

    Раздавленный кролик... Фото: предоставлено Ц-1
    Раздавленный кролик… Фото: предоставлено Ц-1

    Возле хлопкового поля Абдурахманов построил маленький глиняный домик, там же завел небольшое хозяйство – кур и кроликов, а также разбил фруктовый сад – у него росли абрикосы, яблоки, фисташки.

    С начала 2018 года, по словам Фамила, начальник водоканала Назим Отаназаров начал требовать от него выплату 25 млн сумов (3 тысячи долларов США). Таких денег у Абдурахманова не было, и он отказался платить.

    Таким был сад Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1
    Таким был сад Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1

    Тогда в дело вмешался хоким Касанского района Бахтиер Ражапов. Он вынес решение о сносе пристроек и сада фермера, а также об изъятии земли.

    Фазил Абдурахманов говорит, что имеет на руках все документы на аренду земли под фермерское хозяйство сроком на 40 лет.

    Оставшиеся в живых птицы из хозяйства Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1
    Оставшиеся в живых птицы из хозяйства Фамила Абдурахманова; фото: предоставлено Ц-1

    С этими бумагами Абдурахманов направляется сегодня, 20 сентября, в народную приемную президента Узбекистана, где, как надеется фермер, выслушают его историю и восстановят справедливость.

    Сада больше нет... Фото: предоставлено Ц-1
    Сада больше нет… Фото: предоставлено Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Уничтожение деревьев в Центральной Азии, Фермерство в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: Кашкадарьинская область Узбекистан узбекский фермер фермерство в Узбекистане
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