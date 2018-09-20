Кашкадарьинского фермера лишили всего: сломали дом, раздавили сад, кур и кроликов…

Фамил Абдурахманов сегодня направляется в приемную президента РУз – два дня назад в Кашкадарье было разрушено его хозяйство за отказ платить дань местным властям.

В телефонном разговоре с журналистом Ц-1 56-летний фермер из Касанского района Кашкадарьинской области не может сдержать слез. Он плачет в трубку и говорит, что его лишили всего, разрушили его жизнь и всей его семьи.

«Они сломали дом, раздавили сад, курятник, крольчатник», – рассказывает он сквозь слезы.

Представителей хокима Касанского района, прибывших утром 18 сентября ломать собственность Абдурахманова, не остановили ни угрозы его жены, что она ляжет под бульдозер, ни его отчаянная попытка совершить самоубийство – Фамил схватил нож и начал резать вены.

Мужчину скрутили сотрудники милиции, а бульдозер продолжил работу.

Через короткое время не стало его небольшого домика из самана, машиной были разрушены крольчатник и курятник, большая часть живности погибла, а также уничтожено порядка 50 фруктовых деревьев.

Абдурахманов, труженик села с 40-летним стажем, рассказывает, что в 2016 году он взял в аренду на 40 лет 35 гектаров и 70 соток земли под выращивание хлопчатника. Ему установили план: 95 тонн хлопка-сырца в год, который он перевыполнял, сдав, к примеру, в прошлом году 115 тонн.

В новое хозяйство семья Абдурахмановых вложила все, продала около 40 голов крупного рогатого скота, на ферме работали его пятеро детей и жена, даже маленькие внуки не оставались в стороне и подключались к полевым работам.

Возле хлопкового поля Абдурахманов построил маленький глиняный домик, там же завел небольшое хозяйство – кур и кроликов, а также разбил фруктовый сад – у него росли абрикосы, яблоки, фисташки.

С начала 2018 года, по словам Фамила, начальник водоканала Назим Отаназаров начал требовать от него выплату 25 млн сумов (3 тысячи долларов США). Таких денег у Абдурахманова не было, и он отказался платить.

Тогда в дело вмешался хоким Касанского района Бахтиер Ражапов. Он вынес решение о сносе пристроек и сада фермера, а также об изъятии земли.

Фазил Абдурахманов говорит, что имеет на руках все документы на аренду земли под фермерское хозяйство сроком на 40 лет.

С этими бумагами Абдурахманов направляется сегодня, 20 сентября, в народную приемную президента Узбекистана, где, как надеется фермер, выслушают его историю и восстановят справедливость.