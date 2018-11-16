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    Казах из Узбекистана после потери детей ищет правду в посольстве РК

    Медеу Шапирканов, отец малышей, скончавшихся один за другим после рождения в Зарафшане, винит в смерти двойняшек навоийских медиков, но помощи от надзорных органов РУз не дождался…

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    Дочка Медеу Шапирканова после рождения; фото предоставлено Ц-1

    Житель Тамдинского района Навоийской области Узбекистана Медеу Шапирканов и его супруга Улдай Куртейева не могут смириться с потерей новорожденной двойни.

    На днях, будучи этническими казахами, они обратились в посольство Казахстана в Ташкенте с просьбой о помощи в выявлении истинной причины смерти их детей и привлечении виновных к ответственности.

    Двойня – мальчик и девочка – у супругов появилась на свет 6 ноября 2017 года в роддоме города Зарафшан Навоийской области Узбекистана.

    Шапирканов рассказывает, что дети родились недоношенными, на 28-й неделе беременности вместо положенных 40 недель. Зарафшанские врачи отправили мать с новорожденными в более оснащенный роддом № 3 в областном центре Навои.

    Но там, по мнению безутешного отца к его детям отнеслись без должного внимания, и мальчик вскоре умер. Девочка чувствовала себя хорошо, ее состояние было стабильным, но навоийские медики решили, что у малышки – проблемы с кишечником, и провели операцию.

    После оперативного вмешательства состояние новорожденной резко ухудшилось: живот вздулся, она вся была красной от воспаления сосудов. Все это время малышка мучилась и плакала. В итоге 4 декабря, прожив четыре недели, девочка умерла.

    У потерявшей двойню матери Улдай резко ухудшилось физическое и психическое состояние, она до сих пор не может прийти в себя, рассказывает ее муж.

    Супруги обратились в виртуальную приемную президента Узбекистана, Генеральную прокуратуру республики, говоря о том, что халатность врачей стала причиной смерти их детей, но отовсюду получили ответы, что в связи с отсутствием состава преступления в действиях врачей расследование о смерти новорожденных прекращено.

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    Заключение о смерти девочки…

    «В Генпрокуратуре Узбекистана настолько безразлично отнеслись к делу, что в ответном письме написали дату смерти девочки не 4, а 12 декабря. Они даже не читали заключения врачей, где указаны причины смерти. В качестве последней меры я намерен обратиться в посольство Казахстана», – сказал в беседе с корреспондентом Ц-1 Медеу Шапирканов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Здоровье, Здравоохранение
    Теги: дети в Узбекистане роддома в Узбекистане смертность новорожденных в Узбекистане
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