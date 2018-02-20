Когда Верховный суд Узбекистана защитит инвалида из Ферганы?

Верховный суд РУз признал правоту инвалида из села Кичик-Кеногаз Ферганской области Камола Джураева в споре с налоговиками, но нижестоящие судебные инстанции саботируют его решение.

Налоговики Уч-Куприкского района Ферганской области насчитали Джураеву долг в 7,5 миллиона сумов (почти 1000 долларов), что явилось итогом восьми противоречивых решений Кокандского суда по гражданским делам: 50×50 – в пользу обеих сторон.

Первый заместитель председателя Верховного суда Холмумин Ёдгоров, будучи в Ферганской области, распорядился пересмотреть дело, чтобы восторжествовал здравый смысл.

С тех пор прошло уже три месяца, но Ферганский областной суд по гражданским делам «отфутболил проблему» 70-летнего инвалида в Коканд, а тамошние представители Фемиды вновь начали принимать непонятные «половинчатые» решения.

Как попасть в «налоговую ловушку»?

Джураев из-за профзаболевания получил инвалидность 2-й группы, остался без работы и в 2010 году решил организовать в своем доме швейный цех. Для этого требовалось перевести дом из жилого помещения в нежилой фонд, что инвалид и сделал.

Но со швейным производством ничего не получилось, так как в банке ему было отказано в кредите.

Джураев написал заявление в хокимият Уч-Куприкского района с просьбой перевести дом обратно в статус жилого помещения, но получил отказ.

Зато районная налоговая инспекция стала брать деньги с дома инвалида как с нежилого помещения.

В итоге после долгой судебной тяжбы Кокандский суд по гражданским делам одним из своих решений в декабре 2014 года обязал хокимият вновь перевести дом Джураева в жилой фонд.

Однако налоговики продолжали насчитывать инвалиду астрономические суммы, накручивая на них пеню.

Джураев многократно был в областном и Верховном судах, но дело не сдвигалось с мертвой точки.

Когда решетки «не такие толстые»

Повезло инвалиду только 14 декабря 2017 года, когда руководство Верховного суда приехало для встречи с населением в райцентр Уч-Куприк.

Как рассказывает Джураев, судьи разместились в здании местной музыкальной школы. Видя, что ему не пробиться сквозь большое число собравшихся людей, инвалид пошел ва-банк и громко заявил о себе вопросом:

«Почему в здании Верховного суда судьи сидят за решетками толщиной в руку?»

Когда критически настроенного Джураева отвели к Ёдгорову, инвалид смело напомнил представителю высшей судебной власти, что уже четыре раза был у него на приеме, но воз и ныне там.

Видимо, усовестившись, первый заместитель председателя ВС РУз предложил инвалиду на следующий день приехать в Фергану со всеми документами.

По словам Джураева, 15 декабря он вновь встретился с Ёдгоровым, который, наконец, изучил материалы дела и вызвал председателя областного суда по гражданским делам Азизахон Наджимиддинову.

Заместитель председателя Верховного суда сказал коллеге, чтобы она «взяла восемь противоречивых решений по делу инвалида и аннулировала их, сделав вместо них одно».

Как морочат голову инвалидам…

Наджимиддинова предложила Джураеву приехать через день – в ближайший понедельник.

Но затем сообщила инвалиду, что по ее приказу из Коканда привезут его дело, обещав позвонить истцу после рассмотрения его вопроса на коллегии.

Инвалид впустую прождал до 4 января 2018 года и вновь приехал в Фергану. Тогда Наджимиддинова сказала, что Кокандский суд сам рассмотрит его дело и примет нужные решения.

Кокандский суд по гражданским делам действительно оперативно занялся решением проблемы Джураева, назначив рассмотрение на 15 января. Но представители налоговой инспекции не пришли на заседание ни в этот день, ни 18, ни 23, ни 26 января.

В феврале инвалид вновь был в Фергане у председателя облсуда. Та по телефону посоветовала кокандским коллегам изменить стиль работы и рассмотреть дело в заочном порядке.

Кокандский суд по гражданским делам 7 февраля постановил, что Джураев больше не должен налоговикам 5,5 миллиона сумов.

Через два дня судьи приняли еще одно решение: якобы из-за неявки представителей налоговой инспекции они не имеют права рассматривать спорное дело.

В середине февраля Джураева, подорвавшего здоровье в хождении по мукам, отправили на лечение в Ташкентский специализированный кардиологический центр. А затем инвалид три дня подряд ездил в Верховный суд, чтобы встретиться с Холмумином Ёдгоровым.

Инвалид хотел рассказать первому зампреду ВС РУз, как выполняются его указания в судах нижестоящих инстанций. Но ему отвечали, что Ёдгоров находится в отъезде…