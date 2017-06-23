Конец госмонополии на экспорт узбекских овощей. Что из этого выйдет?

Бизнес в Узбекистане по-разному отреагировал на решение снять госмонополию на экспорт плодоовощной продукции – здесь мнения собеседников Ц-1.

Фермер надеется наладить поставки

25-летний житель Ташкента Омон, который занимается выращиванием кукурузы, уже задумался об увеличении объемов производства и экспорте своей продукции в соседние страны.

Он арендует землю у государства либо у фермеров в Ташкентской области. По его словам, так поступают очень многие горожане.

«Одни нанимают мардикоров (вольнонаемных рабочих), другие обращаются к комбайнерам и трактористам. Прибыль за сезон может составить 20 млн сумов (почти 2,5 тысячи долларов по «черному курсу») с десяти гектаров, – говорит Омон. – Я сдаю товар местному производителю консервированной кукурузы за «пластик» (оплата по безналичному расчету. – Прим. Ц-1)».

«Надо скооперироваться с другими фермерами, чтобы предложить импортерам крупные объемы. Далеко отправлять не нужно – Казахстан под боком», – с надеждой говорит он.

Есть большие опасения

40-летний Карим, в 2000-е активно работавший в сфере экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана, настроен скептически. После серии неудач он ушел из этого бизнеса.

«В 90-е и 2000-е можно было легко отбить деньги. КамАЗами отправляли помидоры, виноград, арбузы и дыни. Прибыль с одного рейса составляла 300%, а то и 500%. В последнее время частников прижали. Даже при наличии сертификата товар могут продержать на казахстанской или российской границе несколько суток из-за несоответствия международным стандартам», – жалуется Карим.

По его словам, товар в такую жару быстро портится, особенно виноград и отборные розовые помидоры. А специализированных складов и рефрижераторных камер нет в достаточном количестве ни в Узбекистане, ни в соседних странах, куда идет большинство сельскохозяйственного экспорта.

«К тому же к частникам у таможни всегда предвзятое отношение: проверяют на наркотики, на соответствие качества и т. д.», – отмечает бывший посредник.

Карим не верит в быстрое решение проблем, связанных с логистикой и контролем «зеленого экспорта».

Основной поток узбекских продуктов идет в Казахстан и Россию. Еще год назад Узбекистан дал гарантии, что заменит на российском рынке «санкционную зелень». Весной 2017 года Ташкент пообещал почти в семь раз увеличить продовольственный экспорт в Россию.

Торговля по-новому

21 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности».

Документ направлен на дальнейшую либерализацию внешнеэкономической деятельности, стимулирование увеличения экспортных поставок, повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости отечественных организаций с обязательной отменой архаичных бюрократических ограничений.

Отныне предпринимателям разрешается экспортировать плодоовощную продукцию, виноград и плоды бахчевых культур напрямую с условием 100-процентной предоплаты поставок покупателем согласно договору.

На эти договоры распространяются льготы и преференции, доступные для экс-монополиста на рынке экспорта овощей – внешнеторговой компании «Узагроэкспорт». Сообщается, что оформление санитарно-гигиенических сертификатов не будет превышать трех рабочих дней.

По новой традиции в комментарии к постановлению приводится критическая оценка отрасли:

«Вместе с тем анализ деятельности в сфере экспорта плодоовощной продукции свидетельствует о сохраняющемся незадействованном значительном потенциале и наличии бюрократических препон для масштабного участия самих производителей плодоовощной продукции в экспортной деятельности».

Что изменится?

По задумке президента демонополизация «зеленого экспорта» должна привести к резкому росту экспорта плодоовощной продукции и производительности дехканских и фермерских хозяйств, в первую очередь за счет повторного посева сельхозкультур.

Получая выручку в иностранной валюте, фермеры смогут закупать импортную технику для увеличения эффективности своей работы.

Фактически государство устанавливает равные правила для всех игроков на этом рынке и обязуется содействовать в быстром получении сертификатов качества, без которых продукция отечественных фермеров остается вне закона на внешних рынках.

Предполагается снизить налоговую нагрузку для субъектов предпринимательства, вынужденных по экономическим причинам экспортировать сельскохозяйственную продукцию по ценам ниже себестоимости.