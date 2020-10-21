Коронабесие: маски не только бесполезны, но опасны и вредны

Информационно-технологически гиганты постоянно удаляют информацию о раздутости угрозы коронавируса, бесполезности и опасности ношения масок, но настоящие медики продолжают прорывать блокаду.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 10% населения планеты Земля, или 780 млн человек, уже подверглись заражению новым коронавирусом.

Во всем мире в результате осложнений от Covid-19 умерло 1 млн 116 тысяч 131 человек – таковы последние данные ВОЗ на 20 октября.

Это означает, что угроза смертности от вируса (при заражении 10% населения планеты) составляет не более 0,14%, как при гриппе, который в отдельных случаях тоже становился причиной смерти человека.

Все большее несоответствие объективных данных с преподносимой людям информацией со стороны центральных СМИ, политиков заставляет самых честных и ответственных медиков во всем мире возвышать свой голос.

Но их выступления мгновенно блокируются и удаляются с площадок крупнейших интернет-каналов и соцсетей, как YouTube, Twitter, Facebook, которые, конечно же, свои действия объясняют «заботой» о здоровье народа.

Честные и смелые

Но честные и неравнодушные врачи, ученые и фармацевты все равно пытаются достучаться до людей, предупредить их об опасности мер, принимаемых практически всеми правительствами мира.

Так, две женщины, сотрудницы Управления по охране труда при правительстве США (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), выступили с подробным интервью независимому телевизионному каналу The Highwire, в котором рассказали об известной всем специалистам истине, что маски не защищают от вирусов и не являются препятствием для его распространения.

По словам Тамми Кларк (Tammy Clark) из OSHA, в ее обязанность всегда входили контроль и инструкции по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских учреждениях и на производстве, о соблюдении гигиенических, вентиляционных и иных норм.

«Принуждение к ношению масок не только попирает наши права, но оно бессмысленно и опасно», – говорит Кларк.

Ее коллега Кристен Мейган (Kristen Meghan) добавляет, что СИЗ занимают последнее место в иерархии защиты от инфекционных заболеваний.

Но совершенно определенно известно, что даже самые дорогие маски с системой вентиляции N95 не защищают от вируса, они не одобрены для этих целей Национальным институтом охраны труда США.

«Есть много исследований из разных стран мира, полученных во время вспышек гриппа, что обычные маски, а также тканевые даже опасны, так как повышают распространение инфекции, являются формой непроизвольного заражения, – рассказывает Мейган. – Вы все время трогаете маску, людей не обучают, как ее носить, как часто менять, вы повторно вдыхаете свои отходы и поэтому увеличиваете свою вирусную нагрузку».

По словам специалиста, как только человек надевает маску, то сокращает поступление кислорода в организм на 20%, и если он носит маску около 8–9 часов, то тем самым нарушает ранее установленные в США законы.

Тамми Кларк добавляет, что именно поэтому ранее ее учреждение проводило проверки предприятий, где люди должны были носить маски, чтобы проконтролировать, нет ли у работников медицинских противопоказаний для этого.

«Выполнение работы в маске подвергает серьезной нагрузке сердечно-сосудистую систему, – объясняет Кларк. – Даже если вы сидите, сердцу тяжело, так как маска не позволяет дышать нормально, вам приходится делать усилия, чтобы вдохнуть и выдохнуть, что перегружает сердечно-сосудистую систему».

Тамми Кларк: «Заставляя носить маски, мы обрекаем людей на сердечный приступ…»

«Заставляя носить маски, мы обрекаем людей на сердечный приступ. Кроме очевидных последствий, как головокружение и головная боль, нехватка кислорода и насыщение углекислым газом могут привести к раковым и другим серьезным заболеваниям», – добавляет Кларк.

На вопрос ведущего The Highwire: «Где же OSHA сегодня, почему Управление по охране труда не приедет и не наведет порядок?» – сотрудницы данного учреждения отвечают, что сами спрашивают у руководства, почему оно вмиг забыло про все свои прямые обязанности, бывшие еще недавно бесспорной истиной?

«Губернаторы захватили OSHA и используют для своих целей – насаждения страха», – уверена Тамми Кларк.

Говоря о лицемерии руководителей OSHA, Кларк приводит в пример одного из директоров организации во Флориде Эрина Санчеса (Erin Sanchez), который сам еще несколько лет назад издал отчет, утверждавший, что хирургические маски не защищают от воздушных микрочастиц, но сегодня он молчит, так как боится потерять работу.

«Использование хирургических масок как средство индивидуальной защиты может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья», – утверждал после вспышки гриппа в 2015 году директор OSHA Санчес.

Кристен Мейган добавляет, что после вспышки вируса SARS в 2009 году во многих странах проводились исследования, и все пришли к выводу, что тканевые маски не только бессмысленны, но и вредны из-за процесса увлажнения, диффузии жидкости и провоцируют распространение патогена, а ношение двойных масок опасно из-за уменьшения поступления кислорода.

«Самое грустное, когда заходишь в магазин и видишь там рекламу мультяшных масок для детей, хотя у производителей нет ни одной справки об их пригодности», – говорит специалист.

Отвечая на вопрос, что делать, Кристен Мейган говорит: «Люди должны начать пробуждение, осознать и понять: то, что делают большинство губернаторов в США, является тиранией – они увели людей от Конституции, где прописано, что надо делать против внутреннего и внешнего врага».

Тамми Кларк добавляет, что сам вирус не так опасен, как меры борьбы с ним.

«Надо перестать бояться и начать жить», – призывает Кларк.

От редакции: Перевод передачи The Highwire — Якоба Джугашвили, правнука Иосифа Виссарионовича Сталина, главы СССР с 1924-го до 1953 года