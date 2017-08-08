«Ковун сайли» – праздник в Бухаре, который можно попробовать

В Бухаре прошел традиционный «Праздник дыни», где представлены десятки ее сортов – все можно было попробовать на вкус.

В начале августа в Бухаре прошел традиционный «Ковун сайли» («Праздник дыни»). Фермеры со всех районов области привезли десятки сортов этой бахчевой культуры.

Но в этом году мероприятие впервые было проведено не в парке Саманидов, как обычно, а на площади Фонтанов – практически в центре города.

По своей сути – это выставка-ярмарка, куда фермеры привозят бахчевую продукцию и мед.

Многочисленным посетителям она интересна тем, что здесь можно попробовать и приобрести такие сорта дынь и арбузов, которые редко встретишь в обычные дни на рынках Бухары.

Фермер Шоди Муродов из Ромитанского района без труда определяет название каждого сорта сладкой и ароматной продукции.

Выращиванию бахчевых культур он посвятил тридцать пять лет своей жизни.

«На своих бахчевых площадях я выращиваю около десяти старых сортов дыни. У каждого из них – свой вкус и аромат. На празднике дыни участвую не первый раз и считаю, что это хорошая площадка для демонстрации результатов своего труда», – говорит Муродов.

В отличие от Муродова, у Рустама Якубова из Шафирканского района не такого большого опыта в бахчеводстве. Однако у молодого фермера далеко идущие планы, в том числе по организации экспорта выращенной им продукции.

В этом плане он рассчитывает на постановление президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности». Документом отменена монополия АО «Узагроэкспорт» на экспорт свежей плодоовощной продукции.

«Мы выращиваем дыни трех сортов: «метровка», «обинавод» и «калабури». Свое хозяйство организовал пять лет назад. Часть продукции реализовываю у себя в районе, другую – в Бухаре. Надеюсь, благодаря этому постановлению удастся уже в следующем году наладить экспорт в Россию», – говорит Якубов.

В этом году к оформлению ярмарки организаторы подошли творчески: подготовили павильоны, в одном даже установили кондиционеры. Фермеры, перед тем как продать свою продукцию, охотно предлагали попробовать ее на вкус.

Однако, как говорят местные жители, подвела слабо организованная информационная кампания. Горожанам приходилось обзванивать знакомых, чтобы узнать, где и когда начнется эта долгожданная ярмарка.

«Жителям города не хватало информации о месте и времени проведения праздника. Ни в СМИ, ни на рекламных щитах в городе не было сказано ни слова об этом. Видимо, рекламная кампания была продумана в недостаточной степени», – отмечает жительница Бухары Ирина Мавланова.

Тем не менее прошедший праздник продемонстрировал потенциал бухарских фермеров-бахчеводов, готовых насыщать своей продукцией как внутренний, так и внешние рынки.