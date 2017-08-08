Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    «Ковун сайли» – праздник в Бухаре, который можно попробовать

    В Бухаре прошел традиционный «Праздник дыни», где представлены десятки ее сортов – все можно было попробовать на вкус.

    "Подходи, народ, свой огород!" Фото: Ц-1
    «Подходи, народ, свой огород!» Фото: Ц-1

    В начале августа в Бухаре прошел традиционный «Ковун сайли» («Праздник дыни»). Фермеры со всех районов области привезли десятки сортов этой бахчевой культуры.

    Но в этом году мероприятие впервые было проведено не в парке Саманидов, как обычно, а на площади Фонтанов – практически в центре города.

    По своей сути – это выставка-ярмарка, куда фермеры привозят бахчевую продукцию и мед.

    Многочисленным посетителям она интересна тем, что здесь можно попробовать и приобрести такие сорта дынь и арбузов, которые редко встретишь в обычные дни на рынках Бухары.

    На глазах у посетителей дыни и арбузы превращались в произведения искусства; фото: Ц-1
    На глазах у посетителей дыни и арбузы превращались в произведения искусства; фото: Ц-1

    Фермер Шоди Муродов из Ромитанского района без труда определяет название каждого сорта сладкой и ароматной продукции.

    Выращиванию бахчевых культур он посвятил тридцать пять лет своей жизни.

    «На своих бахчевых площадях я выращиваю около десяти старых сортов дыни. У каждого из них – свой вкус и аромат. На празднике дыни участвую не первый раз и считаю, что это хорошая площадка для демонстрации результатов своего труда», – говорит Муродов.

    На ярмарке были представлены более 40 сортов дынь; фото: Ц-1
    На ярмарке были представлены более 40 сортов дынь; фото: Ц-1

    В отличие от Муродова, у Рустама Якубова из Шафирканского района не такого большого опыта в бахчеводстве. Однако у молодого фермера далеко идущие планы, в том числе по организации экспорта выращенной им продукции.

    В этом плане он рассчитывает на постановление президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности». Документом отменена монополия АО «Узагроэкспорт» на экспорт свежей плодоовощной продукции.

    «Мы выращиваем дыни трех сортов: «метровка», «обинавод» и «калабури». Свое хозяйство организовал пять лет назад. Часть продукции реализовываю у себя в районе, другую – в Бухаре. Надеюсь, благодаря этому постановлению удастся уже в следующем году наладить экспорт в Россию», – говорит Якубов.

    В этом году к оформлению ярмарки организаторы подошли творчески: подготовили павильоны, в одном даже установили кондиционеры. Фермеры, перед тем как продать свою продукцию, охотно предлагали попробовать ее на вкус.

    Хоким Бухарской области Уктам Барноев тоже пришел на ярмарку; фото: Ц-1
    Хоким Бухарской области Уктам Барноев тоже пришел на ярмарку; фото: Ц-1

    Однако, как говорят местные жители, подвела слабо организованная информационная кампания. Горожанам приходилось обзванивать знакомых, чтобы узнать, где и когда начнется эта долгожданная ярмарка.

    «Жителям города не хватало информации о месте и времени проведения праздника. Ни в СМИ, ни на рекламных щитах в городе не было сказано ни слова об этом. Видимо, рекламная кампания была продумана в недостаточной степени», – отмечает жительница Бухары Ирина Мавланова.

    Тем не менее прошедший праздник продемонстрировал потенциал бухарских фермеров-бахчеводов, готовых насыщать своей продукцией как внутренний, так и внешние рынки.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Экономика Узбекистана
    Теги: бахчевые Бухара дыни из Узбекистана Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa