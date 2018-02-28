«Кровавый» генерал Закир Алматов вернулся в МВД РУз

Генерал Закир Алматов, ответственный за бойню в Андижане, назначен советником министра внутренних дел Узбекистана: будет делиться опытом с молодыми…

68-летний генерал-полковник Закир Алматов, занимавший кресло министра внутренних дел Узбекистана с 1991 по 2006 год, накануне стал советником главы МВД Узбекистана Пулата Бабаджанова.

На этой должности он призван делиться «большим жизненным опытом» с молодыми коллегами.

Пресс-служба МВД сообщает, что в компетенцию советника Алматова будет входить работа по обеспечению социальной защиты ветеранов органов правопорядка, преемственности и воспитанию у молодых сотрудников чувства преданности Родине и служебному долгу.

«Плодотворно работая в течение многих лет, он сыграл большую роль в деле предупреждения преступности в республике, обеспечения общественного порядка, мира и спокойствия в стране», – утверждает МВД РУз.

Должность Алматова в структуру МВД была внесена постановлением президента Шавката Мирзиёева.

В декабре 2016 года местные СМИ растиражировали новость о реабилитации карьеры бывшего главы МВД. Якобы генерала Алматова позвали возглавить Комитет по борьбе с коррупцией в правительстве.

Спустя месяц своего поста лишился тогдашний министр внутренних дел Адхам Ахмедбаев, позже обвиненный в слежке за президентом Мирзиёевым и его семьей.

На смену опальному министру пришел Абдусалом Азизов, являющийся креатурой Алматова.

Взлет и падение генерала

В 2006 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов отправил в отставку одного из наиболее влиятельных людей Узбекистана с формулировкой: «по состоянию здоровья».

Истинной причиной увольнения могло стать участие Алматова в подавлении мятежа в Андижане 13 мая 2005 года. Неизвестно, чем остался недоволен Каримов – излишней кровавостью расправы над Андижаном или недостаточной жесткостью.

Свою карьеру в органах внутренних дел советник главы МВД начал в возрасте 22 лет в 1971 году. После окончания юридического факультета Ташкентского государственного университета работал в местном райисполкоме, УВД облисполкома, а затем дослужился до начальника управления уголовного розыска республики.

В 1991 году, после развала СССР, 42-летний Алматов получил должность министра внутренних дел независимого Узбекистана.

Правозащитные организации считают его непосредственно ответственным за кровавое подавление Андижанского восстания.

По официальным данным правительства Узбекистана, в тот день погибли 187 человек. Местные и международные правозащитники и журналисты уверены, что количество жертв достигает одной тысячи человек.