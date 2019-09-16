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    Курага из Узбекистана совершает прорыв, но село ждут трудности…

    Сушеный урюк, или курага, из Узбекистана в 2018 году занял второе место в мире по объемам экспорта, но перед сельской отраслью страны стоят серьезные вызовы: сокращение земель, нехватка воды и изменение климата.

    Сухофрукты на базаре в Самарканде; фото: starove.ru
    Сухофрукты на базаре в Самарканде; фото: starove.ru

    Указ президента Узбекистана о «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан в 2020–2030 годы» с откровенностью раскрывает трудности и вызовы, стоящие перед селом и в целом – экономикой страны, но также содержит план по их устранению и решению.

    В опубликованном 13 сентября документе рассказывается о совершаемом страной прорыве в расширении ассортимента экспортной сельскохозяйственной продукции.

    Если 25 лет назад 90% экспорта из Узбекистана составлял хлопок, но теперь доля текстиля и хлопка упала до 55%, а 30% начали занимать фрукты и овощи.

    Рост плодоовощной продукции уже позволил стране стать вторым крупнейшим мировым экспортером кураги, третьим – по экспорту хурмы, четвертым – по экспорту изюма и абрикоса, и пятым и шестым – по сушеному черносливу, а также свежим вишне и сливе.

    Общий объем агропродовольственного экспорта страны в 2018 году составил 2,9 млрд долларов. Республика смогла реализовать в более 80 странах мира порядка 180 наименований свежих и переработанных продуктов плодоовощеводства.

    При этом, как говорится в указе президента, лучшие условия для выращивания, хранения, транспортировки, заключения договоров, финансирования и кредитования, а также доступ на рынки других стран, включая маркетинг и брендинг, остаются для сельхозпроизводителей из Узбекистана мечтой.

    Но если эти вопросы разрешимы, то гораздо более серьезными выглядят проблемы, связанные с сокращением пригодных для сельских нужд земель, ограниченностью водных ресурсов, приростом населения и в целом – с глобальным изменением климата.

    В документе говорится, что за последние 15 лет наличие орошаемых полей на душу населения в стране сократилось на 24% – с 0,23 до 0,16 га. Причиной тому и рост населения в Узбекистане, и сокращение объемов водоснабжения, и перевод земель на другие нужды.

    И если не предпринять безотлагательных мер, то орошаемые площади в течение следующих 30 лет в РУз сократятся еще на 20–25%. И это при том, что уже сегодня 45% земель сельскохозяйственного назначения засолены, из них 19% имеют высокую степень засоленности.

    Институт мировых ресурсов прогнозирует, что к 2040 году Узбекистан станет одной из 33 стран с наибольшим дефицитом воды, а капельное орошение используется сегодня на 1% территории сельхозугодий Узбекистана.

    Ирригационные системы страны были проложены более 40 лет назад и нуждаются в ремонте, 70% из них не имеют антифильтрационного покрытия, что приводит к потере воды при транспортировке.

    Многие из этих проблем власти Узбекистана намерены начать решать с 2020 года, чтобы через 10 лет избежать продовольственной катастрофы в стране и совершить экономический прорыв.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: сухофрукты из Узбекистана экспорт из Узбекистана
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