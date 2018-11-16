Курултай «Бирдамлика» прошел онлайн…

Народное движение Узбекистана «Бирдамлик» было преобразовано в партию, а ее лидером сроком на четыре года избран Баходыр Хан Туркестон – всё прошло на виртуальном курултае…

Народно-демократическая партия Узбекистана «Бирдамлик» образовалась 15 ноября 2018 года на виртуальном курултае, проходившем с помощью различных мессенджеров и телефонной связи.

Во время онлайн-курултая основатель движения «Бирдамлик» Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1) находился в Бишкеке (Кыргызстан), а его соратники – в разных городах и кишлаках Узбекистана.

Прибегнуть к современным средствам коммуникации бирдамликовцы были вынуждены после того, как власти Узбекистана не позволили им встретиться в Ташкенте, а затем с помощью коллег сорвали курултай в РК, который должен был состояться накануне в южноказахстанском Шымкенте.

Виртуальный курултай

Как рассказал Ц-1 Баходыр Хан Туркестон, основавший движение «Бирдамлик» в 2004 году, в виртуальном курултае приняли участие порядка 45 его товарищей, с оставшимися не удалось установить качественную и стабильную связь.

В итоге все, что было запланировано сделать на встрече в конференц-зале шымкентской гостиницы «Достык», было достигнуто.

Руководство и активисты движения выступили с отчетами о проведенной ранее работе, затем приступили к обсуждению программы и устава партии «Бирдамлик», которые были ими утверждены, а затем избрали председателем нового политического объединения Баходыр Хана Туркестона сроком на четыре года – до 2022-го.

Народно-демократическая партия «Бирдамлик» ставит своей первоочередной задачей экономическое процветание Узбекистана и борьбу с бедностью и нищетой. Партия будет бороться за светский Узбекистан, в котором политические и гражданские свободы гарантированы всем гражданам.

Хуже, чем ожидал

То, что власти Узбекистана не позволили бирдамликовцам встретиться даже на территории соседней страны, по словам Туркестона, не стало для него шоком: он предвидел нечто подобное, но все же, по его словам, случившееся превзошло его самые худшие ожидания.

«Я забронировал и оплатил места в гостинице на 60 человек, но думал, что буду проводить собрание максимум в компании десяти человек (основную массу людей не выпустят из Узбекистана), но того, что в Шымкенте не смог остаться ни один мой коллега, а я сам не был допущен в Казахстан, я не мог представить», – делится Баходыр.

Туркестон думает, что властям Казахстана не было бы дела до курултая «Бирдамлика», если бы Ташкент не попросил их о помощи. Соучастие казахстанцев в подавлении элементарных свобод граждан Узбекистана, по мнению лидера «Бирдамлика», не красит эту страну и ее руководство.

Он добавляет, что в Казахстане к моменту проведения курултая оказались заблокированными даже сайты «Бирдамлика».

Ташкент и конкуренция — несовместимы

Срыв силами двух стран собрания светской демократической оппозиции Узбекистана, по словам Туркестона, указывает на «далекость» нового руководства в Ташкенте от серьезных реформ.

«Власть в Узбекистане продолжает бояться конкуренции, а значит, думает не о стране, а печется только о своем неограниченном и бесконтрольном правлении», – говорит Туркестон.

Десятки членов «Бирдамлика» за неделю до курултая в Шымкенте начали испытывать давление внутри Узбекистана: одних заблокировали в домах на уровне участкового милиционера, у других отобрали паспорта, третьим предъявили денежные претензии.

Тех, кто смог выехать, разворачивали обратно на контрольно-пропускном пункте (КПП) сначала Узбекистана, а затем Казахстана. В итоге до гостиницы в Шымкенте 14 ноября добрались только четыре члена «Бирдамлика», но они были почти немедленно задержаны Комитетом нацбезопасности (КНБ) РК и депортированы на родину.

Самого Туркестона 11 ноября не пустили в Казахстан при попытке легального пересечения границы КР и РК вблизи с Бишкеком. В его паспорте гражданина США стоит отметка о депортации из Казахстана.

Попытка оппозиционера опротестовать депортацию в посольстве РК в Бишкеке не увенчалась успехом: он так и не смог добраться до Шымкента.