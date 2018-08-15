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    Кыргызстан и Узбекистан обменяются приграничными участками

    Узбекистану отойдет эксклав Барак в Ошской области, где проживают преимущественно этнические узбеки. Кыргызстан получит взамен равноценный участок земли.

    Маленький кайрылман; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана
    Маленький кайрылман; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана

    «По итогам переговоров кыргызский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области, переходит к Узбекистану, в свою очередь, Узбекистан предоставляет Кыргызстану равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области», – сказал «Интерфаксу» первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов.

    Местные жители согласились с решением межправительственной комиссии, поскольку вынуждены пересекать границу с Узбекистаном в соседней Баткенской области, хотя эксклав Барак граничит с Андижанской областью РУз.

    Из-за существовавшей напряженности между соседними странами несколько лет назад власти Кыргызстана предложили местным жителям переехать на основную территорию республики, в результате чего население эксклава сократилось до 30 семей.

    Темы: Узбекистан после Каримова, Узбекско-кыргызские отношения
    Теги: Барак Кыргызстан Узбекистан эксклав
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