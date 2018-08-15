Кыргызстан и Узбекистан обменяются приграничными участками

Узбекистану отойдет эксклав Барак в Ошской области, где проживают преимущественно этнические узбеки. Кыргызстан получит взамен равноценный участок земли.

«По итогам переговоров кыргызский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области, переходит к Узбекистану, в свою очередь, Узбекистан предоставляет Кыргызстану равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области», – сказал «Интерфаксу» первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов.

Местные жители согласились с решением межправительственной комиссии, поскольку вынуждены пересекать границу с Узбекистаном в соседней Баткенской области, хотя эксклав Барак граничит с Андижанской областью РУз.

Из-за существовавшей напряженности между соседними странами несколько лет назад власти Кыргызстана предложили местным жителям переехать на основную территорию республики, в результате чего население эксклава сократилось до 30 семей.