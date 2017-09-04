Либерализация валютного рынка в Узбекистане: шок или терапия?

5 сентября резко девальвируют официальный курс узбекской валюты. В этот день подорожают импортные товары, но экономика получит шанс на развитие.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ, согласно которому с 5 сентября граждане-резиденты РУз смогут без ограничений продавать и покупать валюту.

Новый лидер страны начинает проводить валютную либерализацию.

В Указе «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» сказано, что «чрезмерное административное регулирование в сфере валютного обращения создало малоэффективную систему льгот и преференций для отдельных отраслей».

Согласно указу, юридическим и физическим лицам будет обеспечено право свободно приобретать и продавать валюту, курс сума будет устанавливаться рыночными механизмами.

Хорошая новость для экспортеров: отмена требования обязательной продажи выручки в иностранной валюте.

Интересно, что в указе имеются нормы об оптимизации таможенных платежей в течение недели, чтобы не допустить роста внутренних цен на импортируемые товары и услуги.

По мнению ташкентского экономиста Юлия Юсупова, это означает, что будет резко повышен государственный обменный курс сума, и платить за ввоз товаров импортеры будут уже по нему.

Также прописано усиление господдержки социально уязвимых слоев населения: семьям с детьми до 14 лет пособия увеличат в полтора раза, а малообеспеченным семьям – в два раза.

Но по-прежнему открытыми остаются вопросы относительно повышения минимального размера заработной платы (МРЗП) и пенсий.

Менялы остаются

Впрочем, у валютчиков остается еще широкое поле для маневров.

В документе сказано, что «физические лица-резиденты Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений».

На практике это означает, что купить наличную валюту в обменном пункте будет по-прежнему невозможно. Для приобретения у банка долларов или евро надо будет открыть конверсионную карту и показывать поездки за границу: на отдых, лечение, учебу и т. д.

За наличными долларами придется обращаться к менялам, а так как банкам выгодно самими скупать валюту, то у них могут наступить тяжелые времена.

Юсупов, комментируя либерализацию на своей странице в Фейсбуке уточняет: в указе речь идет о конвертации по текущим операциям.

«Думаю, что непродажа населению нала – вещь временная. Просто хотят осмотреться, накопить запасы наличной валюты. Потом откроют и это окошко. Потерпите», – призвал он узбекистанцев, уточнив, что свободно купить валюту в банке можно будет через несколько месяцев.

Как добыть валюту

Жители Узбекистана в соцсетях задают риторические вопросы: где купить валюту для погашения кредита, ипотеки, оплаты аренды квартиры, и переживают, что скоро столкнутся с дефицитом долларов.

В соседнем Туркменистане предприимчивые граждане научились обходить подобный запрет «челночным способом». Например, один сотрудник предприятия едет в Турцию с десятком конверсионных карт, снимает в банкомате турецкие лиры, покупает на них доллары, а потом привозит и раздает валюту коллегам.

«Я не понимаю, что это за либерализация, если я не смогу свободно в банке купить валюту. Я часто заказываю товары в иностранных интернет-магазинах. Всегда покупал валюту у менял и бросал на карточку Visa – сейчас придется делать то же самое, но неизвестно, по какому курсу», – жалуется Ц-1 житель Ташкента Фаррух.

Валюта по-прежнему будет под негласным запретом в стране: в указе есть норма о том, что на территории Узбекистана запрещены платежи в инвалюте за товары, работы и услуги, за исключением платежей посредством международных пластиковых карт.

Что подорожает

Жители Узбекистана гадают, каким будет курс сума к основным валютам, и опасаются девальвации.

Так, по состоянию на 4 сентября доллар США можно было продать на черном рынке за 7750 сумов, а купить – за 7800 сумов. Курс же Центробанка – на уровне 4210 сумов за доллар.

По информации агентства «Рейтер», единый курс доллара может установиться на уровне чуть выше, чем сейчас предлагают на черном рынке. Источники издания называют цифру в 7700–7800 сумов за один доллар.

Юсупов прогнозирует диапазон в 6000–8000 сумов за доллар. Но если инфляция не будет обуздана, он не исключает и курса в 10 тысяч сумов.

Разговоры о грядущей девальвации спровоцировало и введение новой 50-тысячной купюры (около 7 долларов США).

Больше всего опрошенные Ц-1 узбекистанцы переживают за цены на продукты, авиабилеты, а также бензин, который может подорожать до пяти тысяч сумов за литр.

Ц-1 не раз писал, что представители некоторых отраслей заранее готовились к либерализации. С первого июня на расчеты в сумах перешли в GM Uzbekistan – гиганте узбекского автопрома.

Также более полугода растут тарифы сотовой связи и Интернета. Мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 2018 года переходят на тарификацию в национальной валюте. Ожидается, что цены на связь к концу года вырастут на 30%.

Реформу уже откладывали

Либерализация валютного рынка – одна из самых ожидаемых реформ в стране. Первый проект о либерализации был опубликован в ноябре 2016, а его положения должны были начать действовать в январе. Но указ так и не был введен в действие.

Источники «Рейтер» связывали задержку реформы с противостоянием президента Мирзиёева и главы Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым.