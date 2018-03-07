Журналиста заставляли оговорить руководителей СНБ и МВД Узбекистана?

В деле о госперевороте «Жатва» главный подозреваемый сообщает, что под пытками в СНБ Узбекистана его заставляли оговорить двух главных силовиков страны.

Сергей Майоров, адвокат журналиста Бобомурода Абдуллаева, арестованного в сентябре 2017 года по подозрению в подготовке госпереворота под названием «Жатва» и публикации клеветнических статей в Интернете под именем Усман Хакназаров, распространил сегодня сообщение о встрече со своим подзащитным.

Она состоялась 6 марта в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ), где содержится Абдуллаев, и продолжалась один час, сообщает Майоров. Помимо Абдуллаева по делу проходят еще как минимум три человека: арестованные блогер Хаётхон Насретдинов, предприниматели Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров.

Так, по сообщению адвоката, за время встречи Бобомурод сумел рассказать ему о подробностях возбужденного против него дела, а также пытках и издевательствах во время следствия в СНБ.

Всю информацию адвокат в своем сообщении представил в 20 пунктах.

Здесь три момента, по мнению Ц-1, вызывающие наибольший интерес или вопросы:

1. Бобомурод Абдуллаев утверждал, что с момента ареста он подвергался пыткам, и следователи СНБ требовали от него показания против нынешнего главы СНБ Узбекистана Ихтиера Абдуллаева, бывшего в то время генеральным прокурором, а также министра внутренних дел Пулата Бабаджанова.

Согласно версии следователей, которую должен был подтвердить Бобомурод, министр МВД Узбекистана снабжал информацией Оллоёрова, а экс-генпрокурор и ныне глава СНБ Салаева.

Затем оба предпринимателя передавали информацию Бобомуроду. При этом, со слов журналиста, следователей СНБ мало интересовали статьи Усмана Хакназарова, публиковавшиеся в Интернете, и госпереворот под названием «Жатва», а прежде всего – компромат на глав двух силовых ведомств страны.

2. Журналист утверждал, что СНБ не арестовала бы его, если бы в своих последних статьях, опубликованных под именем Хакназаров, он не высказывал бы поддержку президенту Шавкату Мирзиёеву и не подвергал критике СНБ.

При этом сотрудники СНБ выражали крайнее неуважение к президенту Мирзиёеву и говорили о его безвластии: «Зачем ты, Б. (Бобомурод. – Прим. Ц-1), поддерживаешь нового президента?», «Ну что твой президент может сделать? При новом президенте все будут воровать. Только благодаря СНБ хокимы не могут воровать», «Реальная власть – у СНБ, и президент ничего не сможет сделать».

3. Бобомурод Абдуллаев подтвердил слова лидера Народного движения Узбекистана Мухаммада Салиха, что писал статьи в Интернете под псевдонимом Усман Хакназаров с 2003 года.

После ареста журналиста, когда никому еще не были известны причины взятия его под стражу, Салих созвал в Турции пресс-конференцию, на которой заявил, что Усман Хакназаров – это Бобомурод Абдуллаев.

Согласно материал Юнусабадского суда Ташкента, 1 октября вынесшего определение об аресте Абдуллаева, говорилось, что он писал под псевдонимом Хакназаров с 2011 года.

На предыдущей встрече с Майоровым позиция Абдуллаева звучала иначе. Он утверждал, что пользовался именем Хакназаров, но затем этот «бренд» подхватил Салих. Более того, журналист призвал оппозиционера назвать истинных авторов статей или же прекратить использовать его имя.

Суд по делу Бобомурода Абдуллаева и других участников дела о «Жатве» должен начаться сегодня в Ташкенте в 14 часов в городском суде по уголовным делам.