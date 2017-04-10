Лишь частные СМИ в Узбекистане говорят об узбекском следе в шведском теракте

После теракта в Стокгольме госСМИ Узбекистана ограничились публикацией соболезнований, частные – упомянули о возможной причастности узбекистанца.

«Правда Востока» – ни слова о теракте

Старейшая газета Узбекистана «Правда Востока», курируемая правительством РУз, оставила без внимания теракт в Стокгольме, случившийся 7 апреля.

В центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей. Погибли 4 человека, 15 пострадали. Предположительно, за рулем находился гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Полиция расценила его действия как теракт.

На интернет-сайте газеты не содержится ни одной публикации о теракте в Стокгольме. Вместо этого широко освещается заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, открытие фабрики по выпуску пряжи в Навоийской области и празднование 681-летия Амира Тимура.

Газета «Народное слово», учрежденная Кабинетом министров, также проигнорировала события в Стокгольме. На сайте издания – материалы об эффективности народных приемных и популярности узбекского текстиля за рубежом.

Печатные версии обеих газет выходят по четвергам и состоят в основном из материалов, опубликованных на сайтах в течение недели.

«Даракчи» умолчала о гражданстве подозреваемого

Частная газета «Даракчи» написала о задержании двух подозреваемых в теракте в Стокгольме. Автор публикации не упомянул гражданство главного подозреваемого, хотя подробно описал его действия.

Позже газета опубликовала официальные соболезнования президента РУз Шавката Мирзиёева королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористической атакой.

В Anhor назвали имя подозреваемого

Онлайн-издание Anhor.uz широко освещает трагичные события в Швеции. 8 апреля на страницах информационного сайта появилась новость о задержании 39-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте.

Утром 10 апреля сайт опубликовал его имя и сообщил, что гражданин Узбекистана в 2014 году подал прошение об убежище в Швеции, получил отказ и скрывался от властей.

Автор сослался на заявление шведской полиции о том, что Акилов симпатизирует организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в Узбекистане.

Разная реакция узбекоязычных онлайн-СМИ

Информационный сайт Kun.uz, освещающий события в мире преимущественно на узбекском языке, новость о событии в Стокгольме поставил на главную страницу. Журналисты написали о личности подозреваемого, связях Акилова с террористами так называемого «Исламского государства» и опубликовали его фотографию. Три публикации о теракте просмотрели десятки тысяч человек.

А вот основной конкурент издания – узбекоязычный сайт Daryo.uz – вовсе проигнорировал события в Швеции.

Его примеру последовала Gazeta.uz – одно из самых популярных новостных изданий среди русскоязычного населения Узбекистана. При этом редакция опубликовала материал о терактах в христианских церквях Египта, случившихся вчера, 9 апреля.

Издания 1news.uz и «Новости Узбекистана» (nuz.uz) рассказали своим читателям об узбекском гражданстве основного подозреваемого в теракте в Швеции.

А коллеги из Podrobno.uz опубликовали лишь соболезнования президента Мирзиёева.

В 2017 году Узбекистан не первый раз попадает на первые полосы мировых СМИ в связи с терактами.

Официальные узбекские СМИ привычно игнорировали участие соотечественников в трагических событиях. Однако онлайн-СМИ перестали молчать вслед за социальными сетями.