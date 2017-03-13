Лола Каримова-Тилляева спродюсировала фильм об Улугбеке

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова сообщила о премьере фильма «Улугбек. Через тернии к звездам», продюсерами которого выступили они с супругом.

12 марта на свой странице в «Фейсбуке» Лола Каримова-Тилляева написала о предстоящей премьере картины «Улугбек. Через тернии к звездам», где они с мужем Тимуром Тилляевым попробовали себя в роли кинопродюсеров.

Фильм заявлен как документальный, но с элементами игрового кино. В картине снялись такие известные европейские актеры, как Венсан Кассель, Арманд Ассанте и Франциско Овалле.

По фото, опубликованным Лолой, можно предположить, что Кассель сыграл Мирзо Улугбека в пожилом возрасте.

В картине были задействованы и узбекистанские актеры: Маъруфа Отажонова, Джавахир Закиров и Хашим Арсланов.

Фильм снял известный клипмейкер

По словам Каримовой-Тилляевой, вся команда долго и кропотливо работала над сценарием фильма, стараясь показать жизнь великого ученого с самого его рождения.

Режиссером картины выступил Баходыр Юлдашев, с которым Лола знакома еще с юности.

«При встрече я рассказала о проекте и предложила ему эту работу, он с радостью согласился, погрузившись полностью в историю, время и неординарную личность ученого и правителя», – отмечает она.

Юлдашев в 2011-м переехал в США. Он известен как клипмейкер: снял больше 300 клипов для таких артистов, как Леонид Агутин, Согдиана, Шахзода, «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», Reflex, «А-Студио».

Также в его фильмографии три полнометражных фильма: Юлдашев стал первым узбекским режиссером, снявшим боевик «Ангел смерти» в Голливуде.

Саундтрек спела Севара

К созданию исторической картины привлекли экспертов и ученых из Великобритании, США, Франции, Узбекистана, Дании, России и Нидерландов.

В фильме задействованы узбекистанские и казахстанские каскадеры.

Музыку написал знаменитый голливудский композитор Уолтер Афанасьев, известный по работам над фильмом «Титаник», ставшим киноклассикой, а также над полнометражными мультфильмами: «Аладдин» («Весь новый мир»), «Горбун из Нотр-Дама», «Геркулес» и др.

Саундтрек в фильме исполнила узбекская певица Севара Назархан.

По словам Каримовой-Тилляевой, идея создания фильма возникла давно – личность Улугбека вдохновляла ее с детства.

Дочь первого президента пишет, что в годы правления Улугбека Самарканд стал международным центром передовых исследований в области астрономии. Монументальная обсерватория, воздвигнутая Улугбеком, объединила самых видных ученых того времени.

О премьере Каримова-Тилляева сообщит дополнительно. Бюджет картины не разглашается.

В комментариях к ее посту пользователи благодарят ее за инициативу и ждут премьеры на таких познавательных каналах, как Discovery и National Geographic и советуют снять фильм про Амира Темура.

Создает фонды и открывает музеи

Лола Каримова-Тилляева объявила о создании благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова в ноябре 2016-го. Учредителем фонда также стала жена покойного президента – Татьяна.

Среди приоритетов организации: создание музея первого президента (анонсированного открытия 30 января так и не произошло. – Прим. Ц-1), изучение его трудов, популяризация культуры и развитие узбекского языка, организация учебы молодых узбекистанцев за границей.

Лола Каримова-Тилляева – младшая дочь Ислама Каримова, все еще остающаяся на виду у публики, в то время как двое его старших детей – сын Петр от первого брака и Гульнара, старшая дочь от второго, – исчезли из поля зрения годы назад.