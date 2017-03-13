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    Лола Каримова-Тилляева спродюсировала фильм об Улугбеке

    Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова сообщила о премьере фильма «Улугбек. Через тернии к звездам», продюсерами которого выступили они с супругом.

    Заставка фильма "Улугбек. Через тернии к звездам"; фото: Фейсбук ЛКТ
    Заставка фильма «Улугбек. Через тернии к звездам»; фото: Фейсбук Лола Каримова-Тилляева

    12 марта на свой странице в «Фейсбуке» Лола Каримова-Тилляева написала о предстоящей премьере картины «Улугбек. Через тернии к звездам», где они с мужем Тимуром Тилляевым попробовали себя в роли кинопродюсеров.

    Фильм заявлен как документальный, но с элементами игрового кино. В картине снялись такие известные европейские актеры, как Венсан Кассель, Арманд Ассанте и Франциско Овалле.

    По фото, опубликованным Лолой, можно предположить, что Кассель сыграл Мирзо Улугбека в пожилом возрасте.
    В картине были задействованы и узбекистанские актеры: Маъруфа Отажонова, Джавахир Закиров и Хашим Арсланов.

    Фильм снял известный клипмейкер

    По словам Каримовой-Тилляевой, вся команда долго и кропотливо работала над сценарием фильма, стараясь показать жизнь великого ученого с самого его рождения.

    Режиссером картины выступил Баходыр Юлдашев, с которым Лола знакома еще с юности.

    «При встрече я рассказала о проекте и предложила ему эту работу, он с радостью согласился, погрузившись полностью в историю, время и неординарную личность ученого и правителя», – отмечает она.

    Юлдашев в 2011-м переехал в США. Он известен как клипмейкер: снял больше 300 клипов для таких артистов, как Леонид Агутин, Согдиана, Шахзода, «Отпетые мошенники», «Чай вдвоем», Reflex, «А-Студио».

    Также в его фильмографии три полнометражных фильма: Юлдашев стал первым узбекским режиссером, снявшим боевик «Ангел смерти» в Голливуде.

    Саундтрек спела Севара

    К созданию исторической картины привлекли экспертов и ученых из Великобритании, США, Франции, Узбекистана, Дании, России и Нидерландов.

    В фильме задействованы узбекистанские и казахстанские каскадеры.

    Музыку написал знаменитый голливудский композитор Уолтер Афанасьев, известный по работам над фильмом «Титаник», ставшим киноклассикой, а также над полнометражными мультфильмами: «Аладдин» («Весь новый мир»), «Горбун из Нотр-Дама», «Геркулес» и др.

    Саундтрек в фильме исполнила узбекская певица Севара Назархан.

    Мирзо Улугбек в детстве с дедом - Амиром Тимуром; кадр из фильма
    Мирзо Улугбек в детстве с дедом — Амиром Тимуром; кадр из фильма

    По словам Каримовой-Тилляевой, идея создания фильма возникла давно – личность Улугбека вдохновляла ее с детства.

    Дочь первого президента пишет, что в годы правления Улугбека Самарканд стал международным центром передовых исследований в области астрономии. Монументальная обсерватория, воздвигнутая Улугбеком, объединила самых видных ученых того времени.

    О премьере Каримова-Тилляева сообщит дополнительно. Бюджет картины не разглашается.

    В комментариях к ее посту пользователи благодарят ее за инициативу и ждут премьеры на таких познавательных каналах, как Discovery и National Geographic и советуют снять фильм про Амира Темура.

    Создает фонды и открывает музеи

    Лола Каримова-Тилляева объявила о создании благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова в ноябре 2016-го. Учредителем фонда также стала жена покойного президента – Татьяна.

    Среди приоритетов организации: создание музея первого президента (анонсированного открытия 30 января так и не произошло. – Прим. Ц-1), изучение его трудов, популяризация культуры и развитие узбекского языка, организация учебы молодых узбекистанцев за границей.

    Лола Каримова-Тилляева – младшая дочь Ислама Каримова, все еще остающаяся на виду у публики, в то время как двое его старших детей – сын Петр от первого брака и Гульнара, старшая дочь от второго, – исчезли из поля зрения годы назад.

    Источник:Ц-1
    Темы: Лола Каримова-Тилляева
    Теги: Лола Каримова-Тилляева Мирзо Улугбек Тимур Тилляев Узбекистан узбеккино
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