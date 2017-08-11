«Любимое место в Ташкенте» – ролики УзТВ разнятся с мнением горожан

На УзТВ называют любимые места в Ташкенте, но при этом рекламируются сооружения времен Ислама Каримова, построенные взамен действительно дорогих для горожан мест.

Самый, пожалуй, популярный ролик – о стадионе «Бунёдкор». Парень с рекламы утверждает, что он был просто счастлив, когда построили этот спортобъект. И победно заявляет, что стадион «Бунёдкор» – его любимое место в Ташкенте».

В отличие от него старожилы столичного массива Чиланзар, где на 37 га земли раскинулся стадион на 34 тысячи посадочных мест, относятся к этому помпезному сооружению с раздражением. Стадион был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

Когда проводятся футбольные матчи, автомобили, на которых приехали болельщики, так заполняют близлежащие кварталы Чиланзара, что, как говорится, яблоку негде упасть.

Кроме того, стадион поминают недобрым словом таксисты, пытающиеся проехать с клиентами по улице Чолпон-ата (бывшая Волгоградская). Улица во время матчей оказывается перекрыта припаркованными машинами, поэтому, чтобы попасть в нужное место, приходится совершать большой крюк.

Домашний стадион вместо спорткомплекса

«Подобные сооружения во всем мире строят за городом», – такое мнение по поводу огромного стадиона далеко не только у чиланзарцев.

Кстати, своим любимым местом они называют не «Бунёдкор», а существовавший до 2008 года на его месте спортивный комплекс «Трудовые резервы». Здесь работали различные юношеские спортивные секции, действовал доступный для населения бассейн.

И было просто красиво. Люди с ностальгией вспоминают большое мозаичное панно на одном из зданий комплекса, на котором была изображена древнегреческая спортсменка.

Да и стадион здесь тоже был, но поменьше – всего на 16,5 тысячи зрителей. Но зато во время футбольных матчей никогда не бывало автомобильных заторов.

Теперь же «Бунёдкор» стал основным домашним стадионом национальной сборной страны. Ни спортивных секций там нет, ни доступного для простых людей бассейна.

Вот такое «любимое место» у нынешней молодежи, по мнению рекламщиков узбекского телевидения. При этом в роликах обязательно спрашивают, обращаясь к зрителям: «А какое твое любимое место?»

Амир Тимур – в пустыне

Иногда «любимым местом» в рекламе называют нынешний сквер Амира Тимура, расположенный в самом центре Ташкента, где в 2009 году были подчистую вырублены вековые деревья.

Во времена, когда ташкентский сквер носил имя Октябрьской революции, он действительно являлся любимым местом многих жителей города.

Это был большой тенистый парк, где находились доступные для людей места отдыха. В ресторане «Дружба» можно было неплохо посидеть всего за пять советских рублей.

У кого этих пяти рублей не было, тот мог заглянуть в находившуюся поблизости кафе-«стекляшку», выпить стакан хорошего сухого вина и закусить парочкой пирожков. Это удовольствие обошлось бы всего в один рубль.

Ну а обычно ташкентцы приходили в сквер революции просто так: погулять с детьми и подышать свежим воздухом.

Все в одночасье изменилось в 1993 году, когда по распоряжению первого президента Узбекистана Ислама Каримова в сквере был снесен памятник Карлу Марксу, а вместо него появился Амир Тимур на бронзовом коне.

Удобные деревянные скамейки возле монумента превратились в мраморные «сидалища», обжигающие летом и обдающие ледяным холодом зимой.

А после того как сквер оказался лишен своей тенистой кроны, проезжавшие мимо него автомобилисты стали откровенно крыть власти матом, и ныне называть бывший парк «любимым местом» в Ташкенте просто неприлично.

Как попасть в «любимый» Дворец Форумов

Еще один ролик Гостелерадио Узбекистана рекламирует в качестве такого «любимого места», находящийся рядом с изуродованным сквером помпезный Дворец Форумов, построенный рабочими из Германии по личному распоряжению Ислама Каримова.

Некоторые эксперты утверждают, что деревья в сквере были вырублены именно для того, чтобы из этого сооружения был хорошо виден памятник Амиру Тимуру.

Дворец Форумов в ролике рекламирует девушка, представляющаяся журналисткой. Она искренне восхищается внутренним убранством помпезного дворца.

Но должна знать, что его строительство обошлось народу Узбекистана в 1 млрд долларов, одна кухня во дворце стоит 40 млн долларов. И что затем строительные компании из Германии и поставщики мебели и светового оборудования из Италии долго выбивали из Ташкента плату за свои услуги.

Вместо общественных парков

Для «любимых мест» Ташкента узбекистанским телевизионщикам можно было бы посоветовать выбрать еще ряд объектов. Например, резиденцию президента «Ок-Сарой», построенную в начале 90-х годов на месте детского парка «Пионер».

А также появившийся тогда же вместо парка имени Горького хокимият города Ташкента, поразивший всех своей помпезностью.

Уже несколько лет, как хокимият Ташкента переехал в другое место, а в той роскоши теперь находится банк.

Есть еще два поистине «сказочных» места в Ташкенте: аквапарк и Ташкентленд, возникшие на месте когда-то популярного парка Победы. Правда, цены в этих «сказках» сильно кусаются.

Надо сказать, что все вышеперечисленные парки, которые были уничтожены во время независимости Узбекистана, на самом деле были любимыми местами горожан.