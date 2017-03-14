Марьям Ибрагимова / Чуда в Узбекистане не будет, но путь есть

Мы должны понимать одну простую вещь: Узбекистан в одночасье не станет демократической и экономически развитой страной. Но путь реформ есть.

Несмотря на свой скептицизм в отношении развития и будущего узбекского общества, я уверена, что реальный путь перемен и развития для Узбекистана существует.

И начинать надо с экономических реформ – это создаст социальную базу демократии.

Необходимо приступить к продуманной земельной реформе. Передать пахотные земли фермерам в частную собственность и позволить им свободно хозяйствовать.

Через пять-десять лет фермер разбогатеет и будет в состоянии поддерживать ирригацию, дороги, строить хлопкоперерабатывающие, консервные и маслозаводы, текстильные фабрики.

Люди, создавшие серьезное дело, никогда не будут рабами. Они обязательно станут активными в политике. Чтобы защитить свои права, они создадут политические партии и захотят влиять на власть.

Развитие аграрного сектора будет стимулировать развитие промышленности и науки.

Вырастет слой промышленной и банковской буржуазии, эти люди тоже заинтересованы в защите своих интересов, а значит, поддержат демократическое развитие.

Я, конечно, понимаю, что многим данный путь может показаться слишком долгим и тяжким, но на деле это единственная возможность для любой аграрной страны.

Если проанализировать экономическое развитие прогрессивных стран, то сразу обнаружится, что сначала создавалось передовое фермерское хозяйство, и это открывало дорогу промышленному процветанию.

Богатое, развитое фермерское хозяйство нуждается в промышленных технологиях, то есть в тракторах, машинах, других разнообразных орудиях труда, в знаниях и открытиях по химии, агрономии, биологии, геологии и т. д. и т. п.

Когда общество верит, что возможно быстрое чудо, то есть радикальное экономическое и политическое обновление, то в политике растет популизм. Это очень опасная тенденция, которая порождает Гитлеров, Пол Потов, Мао Цзэдунов, Саддамов Хусейнов…

Мы говорим сегодня о возможности перемен в Узбекистане в связи с произошедшей сменой власти после смерти первого президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года.

Его преемник – бывший премьер-министр страны, а ныне президент Шавкат Мирзиёев неожиданно для сложившегося о нем негативного мнения заявил о смене политики «Ок сароя», о желании власти повернуться к народу и начать с ним диалог.

Он явно демонстрирует желание либерализовать общество и приструнить свою бюрократию. Но мы должны реально понимать, насколько глубокими будут перемены и как долго продлится оттепель.

Понятно, что старая система, выстроенная 27 годами правления Каримова, делиться властью и уступать свои привилегии не намерена. Отсюда становится ясным, насколько трудно будет Мирзиёеву, если он действительно намерен чистить эти «авгиевы конюшни».

Мирзиёев сам – выходец из этой среды и, наверное, отдает себе отчет как опасно начинать крутые перемены. (Большинство нашей оппозиции именно поэтому считает его неспособным на реформы.) Но я бы не была так категорична.

Во-первых: общество приведено к нищете. Оно пока молчит, но где предел его терпения? То есть перспектива гражданской войны сохраняется. Мирзиёев служил прежнему режиму и поэтому лучше нас знает все циничные и жестокие последствия этой политики.

Во-вторых: будем надеяться, что Бог не обделил его талантами, и он не желает быть вторым Каримовым, и у него есть свое видение реформ.

Но пока он не чувствует себя в безопасности. Только создав свою надежную команду в верхах власти, он сможет приступить к серьезным реформам.

Для этих серьезных реформ ему нужны союзники. Казалось бы, интеллигенция, предприниматели и фермеры – его естественные сторонники и единомышленники.

Но на деле в Узбекистане всё намного беспросветнее. Среди этих слоев есть только единицы борцов, понимающих свои права и готовых бороться. Основная часть будет выжидать, пока не станет ясно, кто победил.

Пока Мирзиёев действует как авторитарный руководитель. Но авторитарные режимы временны. Власть не может долго эксплуатировать свой имидж, если не приступит к конкретным действиям.

Авторитарные режимы способны под давлением обстоятельств и общества идти в сторону демократизации. Но могут вновь качнуться назад к жесткой диктатуре.

Все это зависит не только от личности лидера, но и от состояния общества. Насколько народ, оппозиция, ближайшее окружение и международная обстановка влияют на его решения.

Что очевидно уже сейчас в правлении Мирзиёева – это руководство опасными заблуждениями. Видимо, он намерен сохранить командно-бюрократическую систему, веря, что может заставить ее работать. Отсюда его бесконечные рокировки кадров, отставки и проверки.

Правда в том, что эту систему надо решительно ломать и строить новую, базирующуюся на частной собственности. За сто лет своего существования командно-бюрократическая система доказала свою экономическую и политическую несостоятельность.

Самый главный враг прогресса именно бюрократ. «Достигнув» своего кресла, он заинтересован только в своем собственном благополучии. Бюрократию невозможно контролировать сверху: чиновников слишком много, и они лучше всех знают, как обмануть начальника.

Бюрократию могут контролировать только демократические институты: свободная оппозиция, свободная пресса, свободный и объективный суд, гражданин, уверенный в своих правах.

Ради справедливости надо сказать, что Шавкат Мирзиёев проявляет добрую волю, и многие политзаключенные вышли из тюрьмы. Но это полумеры, если он не ограничит беспредельную власть силовиков.

Бюрократия и силовики будут успешно торпедировать все его экономические реформы. Они и есть главные враги свободного предпринимательства. Ведь, контролируя экономику и злоупотребляя своей властью, они наживаются.

Более того, если Шавкат Мирзиёев очень сильно будет их доставать, они сметут его и найдут второго Каримова для поддержания своей беспредельной власти.

Президенту следует понимать, что работа и воровство – это несовместимые вещи.

Проблема именно в том, что «абсолютная власть развращает абсолютно». Власть наших чиновников и силовиков ограничивается только контролем самого президента.

Ни одна личность на свете неспособна контролировать всех.

Только народ, имеющий возможность защищать свои права, может контролировать бюрократию и силовиков. В этом суть демократии. Власть контролирует народ – народ через демократические механизмы контролирует власть.

Марьям Ибрагимова — политолог из Ташкента