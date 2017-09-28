Мать Джасура Ибрагимова не верит в правосудие?

Начавшийся в Ташкенте суд по делу об избиении до смерти студента медколледжа заставил его мать сделать обращение и опубликовать больничные фото сына. (Предупреждение: изображения не для детей и слабонервных!)

27 сентября в социальных сетях появились фотографии Джасура Ибрагимова, сделанные во время его пребывания в больнице. Его мать Нилюфар Алиева посредством сети Фейсбук вновь вызывает резонанс у общественности.

Алиева также опубликовала открытое письмо в суд Мирабадского района Ташкента, начавший 26 сентября слушания по делу о смертельном избиении ее 17-летнего сына Джасура Ибрагимова, умершего 1 июня.

Возможно, акция убитой горем матери говорит о том, что первый день слушаний в суде оставил у нее впечатление, что виновные в смерти Джасура избегут наказания. Сама Нилюфар, выступив на процессе, пересказала последние слова сына, что его избивали шестеро ребят.

На суде в качестве обвиняемого выступает только один из названных Джасуром студентов медицинского колледжа имени Боровского, где все они вместе учились, – это 18-летний Ислом Туляганов.

В своем письме мать Джасура воспроизводит события с 3 мая, когда произошло нападение, до 1 июня – дня его смерти. Она также рассказывает, что участвовавшие в драке молодые люди не раз приходили в больницу, а отец Ислома, улучив момент, угрожал ее сыну в больничной палате.

Опубликованный ниже текст содержит подробности состояния Джасура, а также фото, которые многим могут показаться шокирующими и вызвать сильное волнение.

Мать напомнила хронологию событий

Вечером 3 мая Джасур позвонил Нилюфар и попросил быстрее приехать домой, сказав, что он якобы упал, у него не останавливается носовое кровотечение и очень сильно болит живот. Джасур еле выговаривал слова. Возвращаясь домой, женщина вызвала «скорую помощь» и позвонила отцу Джасура – Турсунову Махаммаджону, сказав, чтобы он тоже быстрее приехал домой.

За открытой входной дверью слышались громкие стоны Джасура. Забежав в детскую комнату, они увидели страшную картину: «Сын лежал, согнувшись на полу, в нижнем белье и сильно стонал. Из носа, ушей и рта шла густая кровь, все тело ребенка было в синяках и ссадинах». Осмотрев живот, родители увидели явный след от обуви. В области горла были заметны следы от пальцев.

В 17.40 приехала машина «скорой помощи» и повезла Джасура и родителей в 17-ю больницу. Врачи предположили разрыв почки и поджелудочной железы, рентген показал перелом в носовой части и сотрясение мозга. Затем их перенаправили в 5-ю детскую больницу, так как Джасуру еще не исполнилось 18 лет. Однако дежурный врач 5-й детской больницы отказал в приеме, сославшись на очень серьезные травмы внутренних органов мальчика, и направил в 14-ю детскую больницу.

Спустя почти два часа езды в машине «скорой помощи» Джасура положили в реанимацию. Врач сказал, что нанесенные травмы на теле у Джасура образовались от побоев, совершенных несколькими лицами. Медики сфотографировали все телесные повреждения у ребенка и вызвали милицию.

Прибывшей на место милиции отказали в допросе подростка ввиду тяжелого состояния последнего. Нилюфар сама написала объяснительную оперативникам, указав, что, по мнению врачей, ее сына избили несколько лиц.

4 мая в момент «светлого промежутка» Джасур рассказал матери о драке и упомянул имя Ислома. Оперативники отправили Нилюфар фото Ислома Туляганова. Она показала фотографию сыну, и Джасур подтвердил: «Это он».

Некоторое время спустя в больницу приехали декан колледжа имени Боровского Мариэлла Туленовна, куратор Лилия Александровна, мать Ислома Туляганова и сам Ислом, чтобы удостовериться в серьезности нанесенных Джасуру травм.

В разговоре самим Исломом были упомянуты имена остальных возможных участников драки. В этот же день вечером в больницу пришли третьекурсники Тимур и Хурмат – возможные участники избиения.

Они хотели войти в реанимацию, но Нилюфар настояла на обратном. Когда она вышла из палаты, то увидела Тимура и Хурмата, ожидавших ее у двери. Парни хотели якобы объяснить, что они не виновны, а отец Ислома издалека наблюдал за происходящим.

5 мая Нилюфар спросила Джасура, кто еще участвовал в драке. Сначала Джасур молчал, потом мать сказала, что в рассказе Ислома фигурировали Тимур и Бегзод из его группы и третьекурсники Хурмат и Тимур. Джасур лишь добавил имя Ульмаса из параллельной группы.

Во время драки с Исломом Ульмас пнул его сзади, и Джасур, потеряв равновесие, упал на землю. После этого ему не давали подняться и начали пинать со всех сторон. Его окружили и забивали ногами Тимур, Бегзод, одногруппники Ульмас и Ислом, а также третьекурсники Тимур и Хурмат. Когда Джасура начали пинать по голове, он потерял сознание.

5 мая в больницу пришел отец Ислома. По его словам, он собрал всех ребят, якобы причастных к избиению – Тимура, Бегзода, Тимура, Хурмата, – и поговорил с ними. После чего он сказал, что его сын Ислом один на один дрался с Джасуром.

Заведующая реанимацией Махфуза Тулкуновна сказала Нилюфар, что Джасура утром навещал «дедушка», и показала на отца Ислома Туляганова.

Джасур после визита «дедушки» попросил никого не впускать в реанимацию по причине того, что к нему приходил отец Ислома и угрожал ему.

В течение двух дней Джасуру постоянно кололи сильнодействующие обезболивающие препараты. После получения результатов МРТ и рентгена ему провели операцию брюшной полости, по окончании которой врачи зафиксировали разрыв двенадцатиперстной кишки, одна почка покрылась гематомой, сильный ушиб поджелудочной железы. Часть ткани брюшной полости были удалены, так как начался перитонит (воспаление брюшины, нагноение).

Последняя надежда

Обращение Алиевой к президенту через социальные сети было последней надеждой, поскольку правоохранительные органы не торопились расследовать инцидент, несмотря на тяжелое состояние Джасура.

Как пишет женщина, 6 мая она отправила фотографии сына после операции оперативнику по имени Мумин, на что тот заявил, что дело находится на рассмотрении участкового инспектора.

Спустя пять дней, 11 мая, Алиевой позвонил участковый Абдурауф Туйчиев и попросил ее вместе с сыном приехать для снятия побоев. Узнав, что Джасур находится в реанимации восьмые сутки, он пообещал приехать, но так и не появился.

До 17 мая никто из стражей порядка не соизволил приехать в больницу. Женщина буквально выпросила другого участкового привезти специалиста для прохождения медицинской экспертизы. Тот, едва увидев парня, заявил, что состояние тяжелое, но давать заключение не будет до перевода пациента из реанимационного отделения.

Тем временем состояние 17-летнего Джасура ухудшалось, из-за чего пришлось перевести его в Республиканский научный центр экстренной неотложной помощи (бывшая 16-я горбольница). Там его трижды прооперировали за десять дней.

Не полагаясь на действия правоохранительных органов, Нилюфар Алиева сама осмотрела место избиения. Один из строителей рассказал ей, как 3 мая видел нескольких ребят, один из которых был в крови.

По словам работниц обувного цеха Елены и Нигины, в этот день со стороны гаражей напротив здания военной прокуратуры вышли около 6–7 ребят в белых рубашках (форма учащихся медколледжа Боровского), среди которых был окровавленный Джасур. Ребята что-то говорили ему, а на вопрос девушек, что случилось, ответили, что он упал.

18 мая к родителям Джасура пришла декан колледжа Мариэлла Туленовна, которая поинтересовалась, назвал ли он своих обидчиков. Получив утвердительный ответ, она ушла. Спустя полчаса на телефон Нилюфар Алиевой позвонила мать одного из возможных участников группового избиения – Ульмаса. Она просила о встрече, но получила отказ. В этот же день родители Ульмаса были замечены в приемной реанимационного отделения.

Нилюфар Алиева утверждает, со слов однокурсников сына, что Ульмас ударил его сзади, а потом все остальные набросились на него. После избиения Ульмас якобы сфотографировал тело Джасура. По ее словам, молодой человек не в первый раз поступал подобным образом, но каждый раз его «отмазывали» родители.

Несмотря на все материалы и свидетельства, которые женщина собрала и передала правоохранительным органам, до смерти Джасура уголовное дело так и не было заведено, и никто не был допрошен.

Нилюфар Алиева связывает это с тем, что родители обвиняемого Ислома Туляганова, пользуясь деловыми связями, оказали давление на следователей Мирабадского РОВД.

Сторона защиты хотела возложить всю вину на Джасура: якобы он был агрессивным и сам ударился о ногу и руку Туляганова, который, в свою очередь, защищался. Кроме того, подсудимый за неимением очевидцев драки заявил, что группового избиения не было. Якобы они подрались один на один.

Позже, когда дело приняло резонансный характер – и его взял на карандаш генеральный прокурор, родители подсудимого обвинили в смерти Джасура медиков, халатность которых якобы и привела к гибели подростка.