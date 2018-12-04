МИД Узбекистана не выдал журналистскую аккредитацию Ц-1

Представитель посольства Узбекистана в Германии сообщил, что МИД в Ташкенте не смог принять «положительного» решения об аккредитации в стране главреда Ц-1 Галимы Бухарбаевой.

Пресс-атташе посольства Узбекистана в Германии Махмуд Бобоназаров накануне сообщил, что МИД РУз не смог удовлетворить просьбу базирующейся в Берлине организации Central Asia Media Support e.V о постоянной аккредитации в стране главного редактора сайта «Центр-1» Галимы Бухарбаевой.

Решение МИД РУз Бобоназаров передал в такой формулировке: «Положительного ответа нет».

Пресс-атташе не смог пояснить, что это означает: отказ в аккредитации или задержку в принятии решения…

По мнению Бухарбаевой, очевидно, что МИД Узбекистана прячет отказ за обтекаемой формулировкой, чтобы не быть обвиненным в продолжении курса подавления свободы слова и независимой журналистики, что в стране происходит до сих пор.

«Это большое разочарование для меня лично, как человека, лишенного Родины, так и профессионального журналиста, который хочет, чтобы Узбекистан добился успеха», – сказала Бухарбаева.

Организация Central Asia Media Support, являющаяся учредителем сайта Ц-1, подала документы на аккредитацию журналистки 28 сентября, согласно установленным в МИДе Узбекистана правилам, срок рассмотрения прошения не должен превышать двух месяцев.

В пользу того, что, возможно, Бухарбаева будет аккредитована в Узбекистане, говорило постановление президента страны Шавката Мирзиёева, принятое 25 октября, «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики РУз в сфере сотрудничества с соотечественниками за рубежом».

Документ был принят после начавшегося диалога Ташкента с представителем политэмиграции Узбекистана, известной правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей в Париже (Франция).

В своем обращении к властям Узбекистана Мутабар в том числе просила об аккредитации в стране главреда Ц-1. И в постановлении президента утверждался «упрощенный порядок аккредитации в РУз соотечественников – представителей средств массовой информации».

Правда, кто считается «соотечественником», постановление президента Узбекистана не уточняет, как и то, на каких именно соотечественников оно распространяется…

Галима Бухарбаева, уроженка Ташкента, начала журналистскую деятельность в стране в 1997 году, в 2005-м, после освещения Андижанской бойни, где она стала свидетелем массового расстрела демонстрантов на площади Бобура, была вынуждена покинуть страну под угрозой ареста.

В 2014 году по указу первого президента Узбекистана Ислама Каримова она была тайно лишена гражданства РУз, ранее по решению неизвестного суда была аннулирована ее прописка в Ташкенте.