Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    МИД Узбекистана не выдал журналистскую аккредитацию Ц-1

    Представитель посольства Узбекистана в Германии сообщил, что МИД в Ташкенте не смог принять «положительного» решения об аккредитации в стране главреда Ц-1 Галимы Бухарбаевой.

    c1-big-banner

    Пресс-атташе посольства Узбекистана в Германии Махмуд Бобоназаров накануне сообщил, что МИД РУз не смог удовлетворить просьбу базирующейся в Берлине организации Central Asia Media Support e.V о постоянной аккредитации в стране главного редактора сайта «Центр-1» Галимы Бухарбаевой.

    Решение МИД РУз Бобоназаров передал в такой формулировке: «Положительного ответа нет».

    Пресс-атташе не смог пояснить, что это означает: отказ в аккредитации или задержку в принятии решения…

    По мнению Бухарбаевой, очевидно, что МИД Узбекистана прячет отказ за обтекаемой формулировкой, чтобы не быть обвиненным в продолжении курса подавления свободы слова и независимой журналистики, что в стране происходит до сих пор.

    «Это большое разочарование для меня лично, как человека, лишенного Родины, так и профессионального журналиста, который хочет, чтобы Узбекистан добился успеха», – сказала Бухарбаева.

    Организация Central Asia Media Support, являющаяся учредителем сайта Ц-1, подала документы на аккредитацию журналистки 28 сентября, согласно установленным в МИДе Узбекистана правилам, срок рассмотрения прошения не должен превышать двух месяцев.

    В пользу того, что, возможно, Бухарбаева будет аккредитована в Узбекистане, говорило постановление президента страны Шавката Мирзиёева, принятое 25 октября, «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики РУз в сфере сотрудничества с соотечественниками за рубежом».

    Документ был принят после начавшегося диалога Ташкента с представителем политэмиграции Узбекистана, известной правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей в Париже (Франция).

    В своем обращении к властям Узбекистана Мутабар в том числе просила об аккредитации в стране главреда Ц-1. И в постановлении президента утверждался «упрощенный порядок аккредитации в РУз соотечественников – представителей средств массовой информации».

    Правда, кто считается «соотечественником», постановление президента Узбекистана не уточняет, как и то, на каких именно соотечественников оно распространяется…

    Галима Бухарбаева, уроженка Ташкента, начала журналистскую деятельность в стране в 1997 году, в 2005-м, после освещения Андижанской бойни, где она стала свидетелем массового расстрела демонстрантов на площади Бобура, была вынуждена покинуть страну под угрозой ареста.

    В 2014 году по указу первого президента Узбекистана Ислама Каримова она была тайно лишена гражданства РУз, ранее по решению неизвестного суда была аннулирована ее прописка в Ташкенте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Свобода слова, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Галима Бухарбаева МИД Узбекистана свобода слова в Узбекистане Ц-1 Центр-1
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    Шахида Туляганова – о мусульманах-рохинджа: «Сконцентрированное несчастье»

    Журналистка из Ташкента Шахида Туляганова работает на глобальном уровне – после съемок в Украине, Афганистане и Сирии ее последний фильм посвящен геноциду мусульман-рохинджа в Мьянме.

    Мир
    Общество

    Правозащитники Узбекистана – за аккредитацию в стране издания «Центр-1»

    Известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева от имени многочисленных коллег в стране призвала президента Шавката Мирзиёева дать аккредитацию главреду Ц-1 Галиме Бухарбаевой.

    Узбекистан
    Общество

    Вадим Курамшин / Президент Мирзиёев, на Вас смотрит вся Центральная Азия!

    По поводу «исторического путешествия» Мутабар Таджибаевой к себе домой хочу сказать: «Господин Мирзиёев, простите за эмоции, но в Ваших руках – судьба не только Узбекистана...»

    Казахстан

    Выбор редактора
    Безопасность

    Директора школы в Денау обвиняют в сексуальных домогательствах к детям

    Милиция в Денауском районе Сурхандарьинской области РУз начала предварительное расследование в отношении директора школы за сексуальное домогательство к несовершеннолетним.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Безопасность

    Директора школы в Денау обвиняют в сексуальных домогательствах к детям

    Милиция в Денауском районе Сурхандарьинской области РУз начала предварительное расследование в отношении директора школы за сексуальное домогательство к несовершеннолетним.

    Узбекистан