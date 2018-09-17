Мигранты из Узбекистана пострадали при пожаре в Петербурге

Один гражданин Узбекистана скончался, еще четверо пострадали от отравления угарным газом при пожаре в одном из ангаров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает МЧС РУз.

Пять человек, эвакуированных из пылающего сооружения, были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Один из узбекистанцев скончался в карете «скорой помощи». Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Инцидент произошел 15 сентября.

МЧС Узбекистана опубликовало список граждан Узбекистана, пострадавших в результате пожара:

Султанов Х. У. (1997 года рождения);

Мухтаров М. Ю. (1978 года рождения);

Исмаилов Ш. (1995 года рождения);

Журакулов М. З. (1988 года рождения).

Погибший Султанов Д. Н. (1983 года рождения) доставлен в морг судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, граждане Узбекистана находились в России на заработках.

Как отмечают эксперты, основными причинами гибели выходцев из стран Центральной Азии в России являются несчастные случаи, бытовые конфликты и отсутствие медицинского обслуживания.