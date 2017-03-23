Милиция Ташобласти не реагирует на возможный притон с малолеткой

«Зачем тебе это надо?» – так отругала милиция в Ташкентской области пенсионера, сообщавшего о возможном притоне с использованием семиклассницы.

По словам пенсионера, жителя поселка Ченгельды Ташкентской области Узбекистана, а также члена правозащитного общества «Эзгулик» Муталлиба Шарипова, сотрудники областного УВД (управление внутренних дел) пригласили его в минувшую пятницу для беседы.

«Милиционеры сообщили о наличии «высоких покровителей» у хозяйки притона и сказали, что на месте участкового давно бы меня посадили», – жалуется эзгуликовец.

Как он рассказывает, прямо при нем одному из этих милиционеров – оперативнику Хусану Масирову – из канцелярии принесли письмо, которое Шарипов повторно писал в виртуальную приемную президента страны 10 марта.

В связи с чем пенсионер задается вопросом: как можно переправлять жалобу людям, на которых он, собственно, и жаловался?

Виртуальная приемная отреагировала быстро

Ц-1 уже писал про историю Муталлиба Шарипова. Став доверенным лицом 13-летней Айгуль, он случайно наткнулся на ее переписку в телефоне, свидетельствующую о том, то девочка за деньги и с подачи матери активно занимается проституцией.

Пенсионер стал бить во все колокола, и в итоге милиция Кибрайского РОВД (районное управление внутренних дел) Ташкентской области 8 января… составила на него административный протокол о «хулиганстве» и «клевете».

16 января Шарипов пожаловался в виртуальную приемную, в результате чего и познакомился с милиционерами из областного УВД.

Как рассказывает пенсионер, 26 января его пригласили в отдел по предотвращению преступлений несовершеннолетними, где майор по имени Шахноза пришла в ужас, когда прочитала переписку Айгуль.

Однако через пару дней она сообщила по телефону, что проверкой будет заниматься сотрудник по имени Зиёдулла.

31 января Зиёдулла попросил Шарипова утром приехать в областное УВД и там сказал, что он вместе с майором Шахнозой и другим сотрудником – Хусаном Масировым – будет проверять сообщение пенсионера, поступившее в виртуальную приемную.

«Проверяющие даже не опросили соседей»

В тот же день милиционеры вместе с Шариповым поехали в школу № 19, где учится Айгуль. Шарипова на «разборки» не пригласили, и он остался дожидаться возвращения проверяющих на улице.

По словам пенсионера, девочка в этот день находилась в школе, потом туда же на полчаса приехала и ее мать Гулзода.

Милиционеры пробыли там около трех часов, а потом Зиёдулла высказал пожелание съездить в дачный поселок Ченгельды – на место, где возник конфликт из-за школьницы.

Майор Шахноза, не выходя из автомобиля, осмотрела территорию поселка, после чего Шарипов отвез ее обратно в УВД. А Зиёдулла, зачем-то оставив Хусана в машине, зашел в дом Айгуль, где пробыл больше двух часов.

На этом «проверка фактов» закончилась. По словам пенсионера, никто из «проверяющих» даже не опросил соседей, живущих поблизости.

«Факты не подтвердились», но помог пикет

А 16 февраля Шарипов получил из виртуальной приемной уведомление, которое неделю до этого подписали начальник УВД, а также исполнитель – Хусан Масиров. В тексте была стандартная фраза: «факты не подтвердились».

25 февраля возмущенный пенсионер вместе с правозащитницей Еленой Урлаевой вышел на пикет к резиденции президента «Ок сарой». И в тот же день написал заявление о своих сомнениях по поводу проведенной проверки в Генпрокуратуру и МВД.

Через несколько дней после этого был снят начальник Кибрайского РОВД Навруз Алимов, а участковый милиционер перестал донимать Шарипова приглашениями в суд, где должно рассматриваться дело о его «хулиганстве» и «клевете».

Почему милиция игнорирует документы?

Однако, как выяснилось, 17 марта в Ташкентском областном УВД решили взять реванш. И не особенно испугались повторного заявления пенсионера, поступившего из виртуальной приемной. Принесшему его сотруднику канцелярии Масиров иронически сказал: «Человек больной, вот и пишет такие жалобы».

Шарипов, может, и больной, раз переживает за девочку, но как быть с перепиской Айгуль по телефону, распечатка которой составляет аж 32 листа?

По словам пенсионера, областные милиционеры всячески уклоняются даже от упоминания об этих документах. Может, потому, что в таком случае придется сажать за связь с семиклассницей многочисленных влиятельных «дяденек», что «отметились» в этой переиске?