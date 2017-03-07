Спецрепортаж: Был ли притон с малолетней проституткой в Ташобласти

Вооружившись биноклем, житель Кибрайского района Ташобласти разоблачил в соседнем доме притон с 13-летней девочкой на услугах, но был обвинен в «хулиганстве» и «клевете».

Пенсионер Муталлиб Шарипов из дачного поселка Ченгельды в Кибрайском районе Ташкентской области Узбекистана дожидается суда. Он обвиняется по статье 40-й «Клевета» и 183-й «Хулиганство» Административного кодекса страны.

Органы местной милиции считают, что он оклеветал соседей, заявив, что их 13-летняя дочь используется в качестве проститутки, и занимался хулиганством, а именно – с балкона своего дома в бинокль наблюдал за происходящим у соседей.

В соответствии с законом пенсионер за клевету может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 минимальных окладов, а за хулиганство наказание «дешевле» – от трех до пяти минимальных окладов, или 15 суток отсидки.

Шарипов с подобным реагированием на сообщение о притоне, где губят школьницу, не согласен. И в знак протеста 25 февраля даже вышел на пикет к резиденции президента Узбекистана в Ташкенте «Ок сарой».

Ц-1 попросил корреспондента съездить в поселок Ченгельды и разобраться в этой истории.

Атмосфера остановившегося времени

Ченгельды находится всего в 9 километрах от города Ташкента, кажется, что это и есть Ташкент. Но на самом деле создается впечатление, что попал в глухую провинцию. И не потому, что поселок состоит почти из одних частных домов – просто атмосфера какого-то остановившегося времени.

Пенсионер Шарипов встречает меня на конечной остановке, куда подъезжают автобусы и маршрутки. Мужчина внешне вполне серьезный и адекватный. Пока мы добираемся в садовое товарищество «Тамиршунос», прошу его рассказать о себе.

У «борца с притоном», оказывается, вполне приличная биография. Служил на Тихоокеанском флоте, закончил два вуза – ТашГУ (ныне Национальный университет) и Ташкентский политехнический институт.

Кандидат технических наук, большую часть жизни проработал в государственных организациях по надзору за капитальным строительством.

«Заела тоска по родине»

А в дачный поселок Шарипова привело, как ни странно, желание уехать на заработки в Норвегию. В 2005 году он как раз развелся с женой, дети уже выросли, и терять вроде было нечего.

В Норвегии он целый год учился, а потом работал в строительной фирме инспектором по техническому надзору. Работа была высокооплачиваемой, фирма даже выделила автомобиль для личного пользования, но, как говорит Шарипов, «заела тоска по родине и по внукам».

Вот тогда он и решил перебраться на тихий, спокойный дачный участок и попросил зятя построить жилой дом, который Муталлиб сделал по собственному проекту. Зять выбрал Ченгельды, а Шарипов в 2011 году, когда новостройка была завершена, вернулся в Узбекистан.

Сам бывший спортсмен, он занялся воспитанием двух своих внуков, которых постоянно водил в походы, а также ходил с ними в различные спортивные секции и кружки.

Все лето мальчишки проводят с дедушкой, и все бы ничего, пока в 2013 году рядом с ними построили дом, куда переехала 37-летняя Гульзода Вахидова с тремя детьми.

Имя школьницы просит не называть

Шарипов просит не называть фамилии школьницы, из-за которой возник весь сыр-бор, поэтому будем именовать ее Айгуль. Старшую дочь Вахидовой, которой сейчас уже 20 лет, тоже назовем вымышленным именем – Мухаббат.

А о несовершеннолетнем сыне вообще упоминать не будем, так как он к этой истории не имеет никакого отношения.

Пока мы обо всем этом говорим, осматриваю дачный поселок. Это настоящая глушь на самой окраине Ченгельды, даже не считая того, что там почти никто не живет – люди сюда приезжают только летом.

Зато двухэтажный дом Шарипова – одно загляденье, да и участок красиво обустроен, особенно привлекает большой бассейн, что особенно ценно в жарком климате Узбекистана.

Внутри дома тоже все по последнему слову техники. Здесь в гостиной хозяин и продолжает свой невеселый рассказ.

Звала дедушкой

Узбекская поговорка гласит: «Сосед – ближе дальнего родственника». Так что до недавнего времени соседи поддерживали дружеские отношения.

Вахидова каждый год на семь-восемь месяцев уезжала в Россию, оставляя детей одних. Девочки, которым тогда было 17 и 10 лет соответственно, частенько забегали искупаться в бассейн вместе с внуками Шарипова.

А иногда, когда хозяин уезжал по делам на своем «Матизе», оставались присмотреть за его семи- и восьмилетними сорванцами.

Мухаббат уже тогда устраивала дома посиделки с подружками и друзьями, и Айгуль в их компании было неинтересно. Поэтому она зачастила в гости к внукам Шарипова. По его словам, девочка была «большой умницей», называла его «дедушкой» и вела себя, как обычные дети.

Неудачная доверенность

Все изменилось в 2015 году, когда Вахидову депортировали из России, и она стала постоянно жить с детьми. К лету следующего года «дедушка», увидев, что Айгуль частенько садится в машины к взрослым мужчинам, заподозрил неладное.

Он высказал свое беспокойство Вахидовой, та в ответ предложила оформить на Шарипова доверенность, чтобы он занялся воспитанием девочки. 30 июня 2016 года она даже подписала по этому поводу соответствующий документ.

На доверенности, правда, нет никакой печати, но само ее появление свидетельствует о добрососедских отношениях и определенной ответственности Шарипова за ребенка.

Но с воспитанием вышло не очень. Через несколько дней Айгуль сбежала из дома, и только спустя пару недель Шарипов вместе с внуками сумел найти ее в компании взрослых парней на местном озере.

В итоге девочку вылавливала милиция. По решению суда Айгуль «за бродяжничество» была отправлена на месяц для реабилитации в спецприемник в городе Янгиюле. А после возвращения домой начала посещать школу. И занятия, как выяснилось, постоянно прогуливала.

Воспитывать было уже поздно…

Впрочем, «дедушка» зря бегал в школу и вел с девочкой воспитательные беседы. Оказалось, что перевоспитывать школьницу, пока она живет с матерью, бесполезно.

Это стало ясно после того, как Айгуль без спроса взяла сенсорный телефон Шарипова, и этот телефон находился у нее больше месяца, пока «дедушка» 7 декабря не отобрал его, придя в дом к Вахидовой.

Пока телефон был у девочки, она вела активную переписку по «Телеграмм». На адрес Шарипова стали поступать сообщение от незнакомых мужчин. Тот от имени Айгуль вступил с ними в переписку и выяснил, что девочка, оказывается, занимается проституцией за деньги.

Придя в ужас, «дедушка» попросил знакомого компьютерщика восстановить всю переписку, что за минувший месяц вела Айгуль. И, ознакомившись с этой перепиской, испытал уже настоящий шок.

По нравственным соображениям не будем сообщать подробности того, что пришлось увидеть в распечатке переговоров. Достаточно сказать, что за 200 тысяч сумов (около 30 долларов США), кроссовки или иную вещь 13-летняя девочка вступала в половую связь со многими мужчинами.

А, как следует из той же распечатки, нередко побуждала к этому сама мать, требуя, чтобы школьница переспала с «нужным человеком».

Помог пикет Елены Урлаевой

Что должен был сделать в такой ситуации человек, имеющий какую-никакую, а доверенность на воспитание девочки?

Правильно – сначала вооружился биноклем и убедился, что в доме Вахидовой настоящий притон, где используют и Айгуль.

После чего попытался поговорить с матерью девочки, а когда это не помогло, обратился в милицию.

Дальнейшие события были для нашего героя неожиданными. 6 января участковый милиционер Баходыр Маджидов провел экспертизу Айгуль на девственность – результат был утвердительным, после чего начал шить дело на Шарипова.

На жалобы «дедушки» никто не реагировал, тогда он обратился к правозащитникам. В результате помог пикет, который они вместе с правозащитницей из Ташкента Еленой Урлаевой провели 25 февраля возле резиденции президента «Ок сарой».

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом внимательно ознакомились с документами, представленными Шариповым. В итоге в суд по обвинению в клевете и хулиганстве его так пока и не пригласили.

А 27 февраля стало известно, что начальник милиции Кибрайского района Навруз Алимов снят со своей должности.

После чего участковый Маджидов и другие милиционеры, взявшиеся защищать притон, вообще перестали отвечать на «дедушкины» звонки.

Можно ли развращать малолетних девочек?

Что будет дальше, самому Шарипову пока неясно. Но он очень огорчен, что Урлаеву власти в Ташкенте 1 марта забрали в психиатрическую больницу.

«Как раз в этот день мы собирались посетить подружек Айгуль, которые по ее примеру тоже начали втягиваться в «легкую жизнь». Я хотел, чтобы Елена Михайловна переговорила с ними, как женщина», – сокрушается Шарипов.

Поселок Ченгельды покидаю с тяжелым чувством. Школа отсюда находится в 3,5 километра, заработков для родителей, судя по всему, особых нет. Вот некоторые школьницы и начинают интересоваться «успешным» опытом заработков Айгуль.

Школьницы еще не понимают, как занятия проституцией могут покалечить им жизнь. А некоторым великовозрастным дядям нравится, когда 13-летние девочки готовы на все услуги за малую мзду.

Но вот как на это смотрят другие люди и прежде всего государство?