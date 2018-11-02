Минтруда Узбекистана: бороться с принудительным трудом непросто…

Инспекторы Минтруда РУз в ходе проверок обращений о принудительном труде часто испытывают давление, рассказал на совместной с МОТ пресс-конференции в Бухаре и. о. замминистра ведомства Нодирбек Якубов.

В Бухаре 31 октября прошла совместная пресс-конференция Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана и проекта Международной организации труда (МОТ) «Мониторинг третьей стороной».

В настоящее время по всему Узбекистану мониторингом и изучением жалоб граждан на принудительный труд занимаются 200 инспекторов Государственной трудовой инспекции, независимые от местных органов власти.

По словам замминистра Якубова, иногда на них оказывается давление.

«Есть крупные градообразующие предприятия, нам приходится их наказывать. Порой зайти туда практически невозможно, тогда выезжает замминистра или начальник управления, или инспектор из министерства. Мы так ездили в Фергану, Бекабад и другие города», – рассказал Якубов.

То же самое касается жалоб из МВД и Минобороны, которые трудно решить простому районному инспектору.

Есть позитивные изменения

Между тем международные эксперты, осуществляющие мониторинг хлопкоуборочной кампании в Узбекистане, отмечают позитивные изменения в стране, касающиеся искоренения принудительного труда.

По мнению главного технического советника проекта МОТ «Мониторинг третьей стороной» Йонаса Аструпа, участвовавшего в пресс-конференции в Бухаре, важными составляющими прогресса в данном вопросе стало повышение цены за собранный хлопок и исходящий от государства запрет на привлечение к хлопкоуборочной кампании студентов, врачей и учителей.

В этом году стоимость килограмма собранного вручную «белого золота», в зависимости от периода сбора, составляет от 650 до 1000 сумов. В прошлом же году цены были скромнее – от 450 до 700 сумов.

Кроме того, в этом году в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в некоторых районах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей к каждому килограмму собранного хлопка доплачивается дополнительно по 300 сумов.

Созданные финансовые условия Йонас Аструп назвал привлекательными, что отражается на действенности мер по предотвращению принудительного труда.

Факты принудительного труда наблюдаются

Тем не менее случаи принуждения к сбору хлопка все еще наблюдаются. Людей заставляют платить свои деньги, если они не соглашаются его собирать, или оказывают давление, чтобы они «добровольно» вышли на поле.

Однако, по оценке эксперта, было зафиксировано всего лишь несколько случаев, и ситуация в целом не носит систематического характера.

«Изменение системы требует времени. Главное – есть политическая воля в стране. Но мы должны быть реалистами. Это непростая проблема, должно измениться мышление людей, требует модернизации и само сельское хозяйство», – говорит Аструп.

Что сделано?

Тем временем для предотвращения и искоренения принудительного труда Министерством занятости и трудовых отношений задействованы специальные «каналы доверия». Это Телеграм-канал @mehnathuquqbot и телефон доверия 200-06-01.

Как отмечалось на пресс-конференции в Бухаре, благодаря этому до 30 октября 2018 года получено 1630 обращений, касающихся принудительного труда. 1362 из них рассмотрено.

По 128 жалобам приняты административные взыскания, 50 случаев переданы в вышестоящие и правоохранительные органы.

Важное значение при этом имеет тесное сотрудничество Минтруда с МОТ и гражданскими активистами.

Ранее Ц-1 писал, как мониторы из МОТ совместно с местными активистами проводят разъяснительные акции, где раздают сельским жителям белые кепки с надписью на узбекском языке: «Мой труд – мой свободный выбор».

Кроме того, правозащитники ведут свой независимый мониторинг, результаты которого сообщаются в Минтруда и МОТ.

Подобное сотрудничество замминистра Нодирбек Якубов назвал полезным, так как оно позволяет министерству реагировать на проблему и эффективно ее решать.

«Поэтому у нас более 1600 обращений. До этого сотрудничества у нас было 45 дел, касающихся принудительного труда, а теперь – 165. Это все последствия именно сотрудничества с правозащитниками, гражданскими активистами, непосредственно мониторинга СМИ и Интернета», – сказал чиновник.

Лед тронулся?

В целом же эксперты отмечают позитивные изменения в Узбекистане в этом вопросе. Однако на полное его решение потребуется больше времени.

Главное – есть политическая воля руководства страны, что подтверждает последний скандал, связанный с вице-премьером Зойиром Мирзаевым, который был уволен после появления в Сети снимков с наказанием шестерых мужчин за недостатки в хлопкоуборочной кампании – их заставили стоять по колено в воде, а потом держать большие камни над головой.

«Мы думаем, это был правильный шаг со стороны правительства. Это было неприемлемо. Мы поддерживаем государство в его стремлении решить данную проблему. Это сильный сигнал, означающий, что закон для всех одинаков, независимо от должности и положения», – прокомментировал случившееся в интервью Ц-1 Йонас Аструп.