Мирзиёев о погибшей учительнице, честности и справедливости

Президент Узбекистана высказался по поводу гибели самаркандской учительницы Дианы Еникеевой, назвав «медвежьей услугой» организацию принудительного труда в регионах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 апреля в ходе видеоселекторного совещания в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области заявил, что осведомлен о гибели самаркандской учительницы. Он сказал, что в связи с трагедией его гложет чувство вины.

Диана Еникеева, 23-летняя учительница Каттакурганской школы № 42 под Самаркандом, погибла 14 марта на автотрассе М-37 Самарканд – Бухара, куда учителей послали на субботник. Молодая женщина была сбита автомобилем КамАЗ.

По некоторым данным, уборка трассы была связана с визитом 17 марта в регион президента Мирзиёева.

Фрагмент видеозаписи, содержащий высказывания главы государства, опубликовала его пресс-служба.

«Какой-то хоким, замхокима сказал, что кто-то когда-то приедет. Три дня до приезда президента это было. Но в своем сердце я чувствую, как будто из-за меня она умерла», – сказал Мирзиёев.

Он пообещал отныне строго наказывать руководителей за принудительное привлечение граждан страны к работам по благоустройству территорий, назвав эти действия «медвежьей услугой».

«Отныне, если в каком-то регионе перед визитом будет привлекаться к уборке или благоустройству народ, особенно учителя, врачи или студенты, наказание будет очень серьезным. Я вас всех накажу перед законом. Я вынужден это сказать, потому что это продолжается, – медвежья услуга», – сказал президент.

Знает о показухе

Прокомментировал глава Узбекистана и ситуацию с так называемой показухой, которую хокимы областей старательно готовят к его визитам. По его словам, президент не может быть «невидимкой», поэтому предупреждает о своем приезде за два-три дня.

При этом Мирзиёев выразил откровенное «отвращение» к подобным действиям чиновников, связанным как с показухой, так и с принудительным трудом, назвав эти действия «госизменой».

«Это вызывает у меня отвращение. Очковтирательство, принудительный вывод на благоустройство территорий, подметание улиц, привлечение к подготовке [к визиту] людей, особенно работников социальной сферы, учителей, студентов, – это государственная измена. Это измена не только мне, но и политике государства», – приводит перевод слов главы государства интернет-издание «Газета.uz».

По словам Мирзиёева, он прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в регионах, и еще раз напомнил хокимам о людях, которые им за подобные действия «спасибо не скажут».

«Я очень хорошо знаю, что находится за стенами, какая улица в Узбекистане подметена, где повалилось дерево. Оттого, что вы покрасите улицу, по которой я еду, люди за это спасибо не скажут… У нас много как друзей, так и врагов. Вы своими действиями льете воду на мельницу ваших врагов. Знайте это, руководители и областей, и районов», – сказал глава государства.

Он попросил прекратить подобное и добавил, что поручит «большим людям вокруг себя» проконтролировать то, чтобы хокимы в областях не возводили декораций к его визиту.

«Хвалиться еще нечем»

Шавкат Мирзиёев сказал, что прекрасно знает, в каких условиях живет народ, знает о безработных и недовольных людях, оттого за маской улыбки скрывается большая боль в сердце.

«Кому нужно такое очковтирательство?! В моем сердце – большая боль, сожаление. Никто, кроме меня, хорошо не знает, в каких условиях живет наш народ. Несмотря на то что я хожу с улыбкой, внутри – много боли», – сказал президент.

Он также отметил, что проблемы, копившиеся годами, невозможно решить за полтора года, и еще раз напомнил, что времена «похвал и аплодисментов» прошли. По его словам, народ устал от высокопарных слов.

«Из-за них мы отстали на 20 лет во всех сферах. Это время прошло – очковтирательства, громких слов и похвалы. Нам еще хвалиться нечем, нам еще гордиться нечем. Мы – на начальном пути, на крайне сложном пути», – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Самые обсуждаемые темы

В последнее время темы принудительного труда, от которого страдают в основном бюджетники, и показухи в регионах, устраиваемой к приезду президента, обсуждаются в СМИ все активнее.

2 апреля пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов прокомментировал ситуацию с показухой для президента в Джизакской области.

Тогда СМИ писали о том, что студенток местных колледжей заставили исполнить роль швей в текстильном комбинате в Зарбдарском районе во время визита Мирзиёева.

Алламжонов заявил, что президент знает о показухе, и призвал журналистов и сограждан к терпению. Он отметил, что проблемы, копившиеся годами, нельзя решить за день, неделю или месяц.