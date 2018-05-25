Мухиддин Курбанов: «Я поверил словам президента Шавката Мирзиёева…»

Джизакский правозащитник Мухиддин Курбанов, предпринявший попытку вернуться из изгнания в Швеции в Узбекистан, рассказывает Ц-1 о двух часах, проведенных на родине.

«Я решил вернуться после заявления президента Шавката Мирзиёева, который сказал: «У кого на руках нет крови, пожалуйста, – возвращайтесь».

— Я поверил в эти слова. Но зря: Узбекистан как был, так и остается погрязшей в коррупции страной», – начинает разговор с корреспондентом Ц-1 Мухиддин Курбанов, находясь уже в Швеции.

Он делится наболевшим: у его престарелого отца в Узбекистане была диагностирована онкологическая болезнь. «Я мечтал увидеть отца и поддержать его», – говорит Курбанов.

58-летний правозащитник, фермер и один из активистов партии «Бирлик», проживающий в изгнании в Швеции с 2006 года, 23 мая не был допущен в Узбекистан.

В Ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова его посадили на тот же самолет, на котором он прилетел. А в паспорте поставили отметку, что еще в 2015 году по указу первого президента Ислама Каримова он был лишен гражданства РУз.

По словам Курбанова, лишение узбекистанского гражданства стало для него неприятной новостью.

Мухиддин особенно удивляется этому, так как, по его словам, он готовился к возвращению на родину и получил консультацию у узбекистанских дипломатов, работающих за рубежом.

Посольство РУз заверило — помех нет..

Полгода назад 50 узбеков, проживающих в Швеции, приехали на собрание, где выступал и консул из посольства РУз в Германии, рассказывает Курбанов, который заверил его лично, что в отношении него нет никаких препятствий, и он может вернуться домой.

Но Курбанов решил подстраховаться: съездил в посольство Узбекистана в Берлине, и в консульском отделе ему подтвердили, что его паспорт действителен – он может вернуться на родину, никаких помех нет.

Сразу после этого, в начале мая, Курбанов решил ехать в Бишкек (Кыргызстан), где первоначально надеялся встретиться с отцом:

«Сначала я показал пограничникам документ беженца, они потребовали у меня визу в Узбекистан. Затем я достал узбекский паспорт, но меня все равно не пустили. Позже мне подсказали, что надо было дать взятку».

Курбанову пришлось вернуться в Швецию, во второй раз он уже решил лететь из Стокгольма в Ташкент транзитом через Москву.

10 лет не в Узбекистане — не гражданин

Но 23 мая, когда он прилетел в Ташкент, его не выпустили за пределы аэропорта.

«Люди в форме со мной обходились корректно и вежливо. Я начал кричать, они пытались меня успокоить. По их словам, тот человек, который 10 лет не жил в Узбекистане, уже не считается гражданином Узбекистана. Получается, что миллионы людей находятся за пределами страны и не знают, что они уже не граждане?» – задается вопросом Курбанов.

Все закончилось тем, что Курбанова сфотографировали, затем поставили штамп в паспорте, что указом президента от 22 июля 2015 года он был лишен гражданства Республики Узбекистан, и посадили на тот же самолет, вылетавший обратно в Москву.

«В Ташкенте я пробыл два часа», – говорит он.

Борьба за возвращение переносится в YouТube

Курбанов не опускает руки и намерен продолжать борьбу за свое возвращение.

В ближайшее время он хочет записать два обращения и разместить их в YouТube. Первое – к президенту Шавкату Мирзиёеву, второе – к узбекским эмигрантам, которых предупредит: пока не будут отменены преступные указы, не тратьте деньги и нервы на попытки вернуться в страну.

«У президента хорошие намерения по переустройству страны, но он не знает, что происходит на местах и как саботируются его решения. Но если он знает о таком указе Каримова, то почему не отменит? Без такого шага тысячи людей не смогут вернуться домой. Я хочу помочь стране, но оказался лишним», – признает наш собеседник.

По его словам, в момент отказа во въезде, он понял, что чиновники в Узбекистане выступают против возвращения тысяч неугодных активистов в страну.

Глава государства опасается…

С ним солидарен и Рафик Ганиев – правозащитник, бывший руководитель Ферганского областного отделения общества прав человека «Эзгулик», проживающий в Швеции.

В марте этого года он также предпринял попытку вернуться в Узбекистан, но и его развернули обратно в аэропорту имени диктатора Ислама Каримова и депортировали в Швецию.

Комментируя дело Курбанова, он отмечает, что глава государства опасается массового возвращения оппозиционеров:

«Президент и его команда не готовы соперничать с оппозицией и поэтому не пускают нас в страну. Но нам надо собраться и искать законные пути возвращения в Узбекистан», – говорит он.

Экскаваторщик и правозащитник

Мухиддин Курбанов – уроженец Коканда, после армии окончил курсы экскаваторщиков и выехал на работу в Джизак.

В 1992 году создал в Джизаке частную школу, в которой изучали арабский язык. В 1998 году обучение в школе было прекращено сотрудниками СНБ. Это стало основанием для ареста Курбанова по обвинению в ваххабизме и тюремного заключения на 3,5 года.

После выхода из тюрьмы он занялся правозащитной деятельностью и создал Джизакскую ассоциацию правозащитных организаций. Последняя проводила независимый мониторинг и информировала СМИ и посольства зарубежных стран в Узбекистане о нарушениях прав фермеров.

В середине 90-х Курбанов и сам стал фермером – он расширил бизнес: взял в аренду семь гектаров земли и основал частное дехканское хозяйство около городка Бустон (Джизакская область).

В 2005 году, после Андижанской бойни, начались преследования активистов и правозащитников по всей стране: активисту подбросили винтовку и наркотики. Суд присудил правозащитнику штраф в 50 минимальных зарплат.

В августе 2005 года он выехал в Казахстан, чтобы попросить убежище. В итоге он получил его в Швеции.

В июле 2006 года правозащитники в изгнании – 21 человек – создали Международное общество правозащитников, главой которого избрали Мухиддина Курбанова. Сейчас организация занимается помощью беженцам и выпускает заявления о нарушениях прав человека в Узбекистане.