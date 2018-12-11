Мутабар Таджибаева получила приглашение приехать в Узбекистан

Правозащитнице Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, позвонили из посольства РУз в Париже и пригласили прийти в дипмиссию за визой.

Известная правозащитница Узбекистана, основатель «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева рассказывает, что в минувшую субботу, 8 декабря, ей позвонил консул дипмиссии РУз во Франции.

Он сообщил Мутабар, что она может в любой момент прийти и оформить визу для въезда в Узбекистан сроком на один месяц.

Таджибаева, однако, была вынуждена отложить поездку на родину в связи с перенесенной недавно операцией на сердце, а также из-за бюрократических проволочек: статус беженца во Франции не позволяет ей въезжать в Узбекистан без потери убежища во Французской Республике.

Но правозащитница надеется, что в ближайшее время получит разрешение от миграционного агентства Франции на поездку в Узбекистан в качества пробного шага.

Приглашение посетить Узбекистан стало результатом инициированного Ташкентом диалога с правозащитницей, а в ее лице – со многими другими политэмигрантами из страны, начавшегося 9 октября, в день визита во Францию президента РУз Шавката Мирзиёева.

Мутабар по просьбе Ташкента отменила запланированный в Париже пикет, но предъявила ряд требований в области прав человека, которые власти РУз должны были выполнить.

Приезд в Узбекистан Таджибаевой и других диссидентов – был одним из пунктов требований.

Консул Узбекистана во Франции также сообщил, что визы могут получить аксакал-правозащитник 82-летний Ядгар Турлибеков, проживающий в США, журналистка Инера Сафаргалиева и активистка Башорат Эшова, проживающие в Швейцарии, журналистка Матлюба Азаматова — в Швеции.

По словам Мутабар Таджибаевой, диалог продолжается, и она оценивает его позитивно, так как впервые за годы существования независимого Узбекистана власти начали слушать и признавать диссидентов, которых еще недавно расценивали исключительно в качестве врагов.

Правозащитница намерена продолжить борьбу за право каждого политэмигранта вернуться на родину, за восстановление отобранного у них гражданства РУз, а также свободу слова и другие фундаментальные права граждан Узбекистана.