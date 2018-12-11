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    Мутабар Таджибаева получила приглашение приехать в Узбекистан

    Правозащитнице Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, позвонили из посольства РУз в Париже и пригласили прийти в дипмиссию за визой.

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    Правозащитница Мутабар Таджибаева; фото: предоставлено Ц-1

    Известная правозащитница Узбекистана, основатель «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева рассказывает, что в минувшую субботу, 8 декабря, ей позвонил консул дипмиссии РУз во Франции.

    Он сообщил Мутабар, что она может в любой момент прийти и оформить визу для въезда в Узбекистан сроком на один месяц.

    Таджибаева, однако, была вынуждена отложить поездку на родину в связи с перенесенной недавно операцией на сердце, а также из-за бюрократических проволочек: статус беженца во Франции не позволяет ей въезжать в Узбекистан без потери убежища во Французской Республике.

    Но правозащитница надеется, что в ближайшее время получит разрешение от миграционного агентства Франции на поездку в Узбекистан в качества пробного шага.

    Приглашение посетить Узбекистан стало результатом инициированного Ташкентом диалога с правозащитницей, а в ее лице – со многими другими политэмигрантами из страны, начавшегося 9 октября, в день визита во Францию президента РУз Шавката Мирзиёева.

    Мутабар по просьбе Ташкента отменила запланированный в Париже пикет, но предъявила ряд требований в области прав человека, которые власти РУз должны были выполнить.

    Приезд в Узбекистан Таджибаевой и других диссидентов – был одним из пунктов требований.

    Консул Узбекистана во Франции также сообщил, что визы могут получить аксакал-правозащитник 82-летний Ядгар Турлибеков, проживающий в США, журналистка Инера Сафаргалиева и активистка Башорат Эшова, проживающие в Швейцарии, журналистка Матлюба Азаматова — в Швеции.

    По словам Мутабар Таджибаевой, диалог продолжается, и она оценивает его позитивно, так как впервые за годы существования независимого Узбекистана власти начали слушать и признавать диссидентов, которых еще недавно расценивали исключительно в качестве врагов.

    Правозащитница намерена продолжить борьбу за право каждого политэмигранта вернуться на родину, за восстановление отобранного у них гражданства РУз, а также свободу слова и другие фундаментальные права граждан Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Мутабар Таджибаева, Права человека в Узбекистане
    Теги: Мутабар Таджибаева права человека в Узбекистане Узбекистан
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