На 72% импортируемых товаров в РУз установят нулевую пошлину

С 1 января 2019 года на 72% импортируемых в РУз товаров будет установлена нулевая ставка таможенной пошлины. В том числе на премиальные автомобили.

Об этом в понедельник, 2 июля, на заседании Международного пресс-клуба заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Жасур Арипов.

С 1 января нулевая ставка таможенной пошлины будет распространяться на легковые автомобили стоимостью от 40 тысяч долларов, а также на электромобили.

Прохождение таможенной процедуры, как отметил Арипов, будет сокращено с 30 до 10 минут, пишет Spot.