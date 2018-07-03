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    На 72% импортируемых товаров в РУз установят нулевую пошлину

    С 1 января 2019 года на 72% импортируемых в РУз товаров будет установлена нулевая ставка таможенной пошлины. В том числе на премиальные автомобили.

    Фото: abctv.kz
    Фото: abctv.kz

    Об этом в понедельник, 2 июля, на заседании Международного пресс-клуба заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Жасур Арипов.

    С 1 января нулевая ставка таможенной пошлины будет распространяться на легковые автомобили стоимостью от 40 тысяч долларов, а также на электромобили.

    Прохождение таможенной процедуры, как отметил Арипов, будет сокращено с 30 до 10 минут, пишет Spot.

    Темы: Реформа Узбекистана, Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: пошлины растаможка таможня Узбекистан
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